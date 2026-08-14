Wirtschaftskalender & Börse Heute: BIP-Daten der EU & US-Einzelhandelsumsätze im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Voller Terminkalender: Der heutige Wirtschaftskalender steht ganz im Zeichen der zweiten BIP-Schätzung für die Eurozone (vormittags) und den US-Einzelhandelsumsätzen (nachmittags).

Der heutige steht ganz im Zeichen der zweiten BIP-Schätzung für die Eurozone (vormittags) und den US-Einzelhandelsumsätzen (nachmittags). Fokus auf US-Daten: Die Kombination aus US-Einzelhandelsumsätzen und den Inflations- sowie Verbraucherdaten der Uni Michigan wird maßgeblich die US-Zinserwartungen an der Börse heute prägen.

Die Kombination aus US-Einzelhandelsumsätzen und den Inflations- sowie Verbraucherdaten der Uni Michigan wird maßgeblich die US-Zinserwartungen an der prägen. EUR/USD-Impulse: Enttäuschende US-Daten könnten dem EUR/USD Auftrieb für einen Test der Marke von 1,16 geben, während starke Zahlen den Dollar stützen und das Paar zurück in den Abwärtstrend drängen.

Der heutige Wirtschaftskalender präsentiert sich äußerst umfangreich. Anleger und Trader an der Börse heute richten ihren Blick vor allem auf makroökonomische Daten aus der Eurozone sowie den USA. Am Vormittag steht die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Eurozone für das zweite Quartal im Mittelpunkt. Am Nachmittag folgen die US-Einzelhandelsumsätze als wichtigste Veröffentlichung des Tages. Ergänzt wird die Handelsgruppe durch Wirtschaftsdaten aus Kanada sowie die vorläufigen Ergebnisse des US-Verbrauchervertrauens der Universität Michigan für August. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse heute (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:45 Uhr – Frankreich: Verbraucherpreisindex (VPI) Juli ( Zuvor: 2,1% y/y | 0,6% m/m )

Verbraucherpreisindex (VPI) Juli ( ) 08:45 Uhr – Frankreich: Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) Juli – Endgültig ( Zuvor : 2,4% y/y | 0,6% m/m )

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) Juli – Endgültig ( ) 11:00 Uhr – Eurozone: BIP Q2 – Zweite Schätzung ( Erwartet: 1,0% y/y; 0,4% q/q | Zuvor : 1,0% y/y; 0,4% q/q )

BIP Q2 – Zweite Schätzung ( ) 11:00 Uhr – Eurozone: Beschäftigungsveränderung Q2 ( Zuvor : 0,1% q/q )

Beschäftigungsveränderung Q2 ( ) 14:30 Uhr – USA: Einzelhandelsumsätze Juli ( Erwartet: +0,1% m/m | Zuvor : +0,2% m/m )

Einzelhandelsumsätze Juli ( ) 14:30 Uhr – USA: Kern-Einzelhandelsumsätze Juli ( Erwartet: +0,2% m/m | Zuvor : -0,2% m/m )

Kern-Einzelhandelsumsätze Juli ( ) 14:30 Uhr – USA: Einzelhandelsumsätze Jahresvergleich ( Zuvor : 6,7% y/y )

Einzelhandelsumsätze Jahresvergleich ( ) 14:30 Uhr – Kanada: Großhandelsumsätze Juni ( Erwartet: +2,7% m/m | Zuvor : 0,0% )

Großhandelsumsätze Juni ( ) 14:30 Uhr – Kanada: Verkäufe im verarbeitenden Gewerbe Juni ( Erwartet: -0,1% m/m | Zuvor : +1,3% )

Verkäufe im verarbeitenden Gewerbe Juni ( ) 16:00 Uhr – USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen August – Vorläufig ( Erwartet: 55,0 | Zuvor : 55,2 )

Uni Michigan Verbrauchervertrauen August – Vorläufig ( ) 16:00 Uhr – USA: Uni Michigan Verbrauchererwartungen ( Erwartet: 55,2 | Zuvor : 55,4 )

Uni Michigan Verbrauchererwartungen ( ) 16:00 Uhr – USA: Uni Michigan Aktuelle Lage ( Erwartet: 54,8 | Zuvor : 54,8 )

Uni Michigan Aktuelle Lage ( ) 16:00 Uhr – USA: Uni Michigan 5-jährige Inflationserwartungen ( Erwartet: 3,3% | Zuvor : 3,3% )

Uni Michigan 5-jährige Inflationserwartungen ( ) 16:00 Uhr – USA: Uni Michigan 1-jährige Inflationserwartungen ( Erwartet: 4,2% | Zuvor : 4,2% )

Uni Michigan 1-jährige Inflationserwartungen ( ) 16:00 Uhr – USA: Lagerbestände Juni (Erwartet: +0,1% m/m | Zuvor: +0,3% m/m) Marktausblick: EUR/USD im Tageschart (D1) Aufgrund der Fülle an Veröffentlichungen im Wirtschaftskalender könnte die Volatilität beim Währungspaar EUR/USD an der Börse heute in beide Richtungen spürbar zunehmen. Bärisches Szenario für den US-Dollar: Schwächer als erwartet ausgefallene US-Einzelhandelsumsätze könnten die Zinserwartungen der Anleger für das laufende Jahr dämpfen. Insbesondere in Kombination mit einem schwachen Verbrauchervertrauen und sinkenden Inflationserwartungen würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen deutlich sinken. Für EUR/USD könnte dieses Szenario einen Ausbruchsversuch zurück über die Marke von 1,16 begünstigen und den Widerstand nahe 1,155 testen.

Bullisches Szenario für den US-Dollar: Starke Einzelhandelszahlen und ein verbessertes Verbrauchervertrauen dürften das Währungspaar hingegen wieder in seinen übergeordneten Abwärtstrend zurückdrängen. Die zweite Schätzung des Eurozonen-BIP dürfte für den EUR/USD eher von sekundärer Bedeutung sein, da der Markt keine nennenswerten Revisionen erwartet. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.