BÖRSE HEUTE: Aktien steigen – Nasdaq & Halbleiter-Aktien im Fokus (15.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell im Aufwärtstrend

KLA Corp Aktie im Fokus

Gemischtes Bild bei Rohstoffen & Krypto

📈 Börse aktuell: Aktienmärkte legen deutlich zu – Tech & Halbleiter treiben Rally Die Börse heute zeigt sich freundlich: Die internationalen Aktienmärkte starten mit klaren Kursgewinnen, angeführt von starken Bewegungen im Technologiesektor. Besonders Halbleiter-Aktien stehen im Fokus und sorgen für spürbaren Rückenwind bei den großen Indizes. ✅ Drei Key Takeaways – Börse heute auf einen Blick 📈 Börse aktuell im Aufwärtstrend: Nasdaq 100 und S&P 500 profitieren von Tech- und Halbleiterstärke. 🧠 KLA Corp Aktie im Fokus: Positive Analystenstimmen und Speicherchip-Nachfrage treiben den Kurs. 🌍 Gemischtes Bild bei Rohstoffen & Krypto: Öl fällt, Gas erholt sich, Bitcoin konsolidiert trotz ETF-Zuflüssen. 🚀 Aktienmärkte im Aufwind – Nasdaq 100 sticht heraus Die US-Börse aktuell präsentiert sich stark: 📊 Nasdaq 100 Futures steigen um über 1 % und nähern sich der Marke von 26.000 Punkten

📈 S&P 500 Futures legen um rund 0,7 % zu Haupttreiber sind kräftige Kursgewinne im Halbleitersektor, ausgelöst durch überzeugende Unternehmenszahlen und positive Analystenkommentare. 🧠 Halbleiter-Aktien profitieren von TSMC & KLA Corp Besonders stark wirken die Zahlen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC, der ein Umsatzwachstum von 35 % im Jahresvergleich meldete. Diese Daten haben die Zuversicht der Anleger deutlich gestärkt. 🔥 KLA Corp. Aktie

Die KLA Corp Aktie steigt um fast 9 %, nachdem Wells Fargo und Morgan Stanley optimistische Kommentare zur steigenden Nachfrage nach Speicherchips (DRAM & NAND) abgegeben haben. Der Markt sieht KLA als einen der großen Profiteure des KI- und Halbleiter-Booms. 🛢️ Rohstoffe: Öl unter Druck – Gas erholt sich ⛽ Ölpreis fällt deutlich Der Ölpreis gibt heute fast 3 % nach, nachdem Donald Trump laut Medienberichten einen geplanten Angriff auf den Iran kurzfristig abgesagt haben soll. Brent Crude bleibt unter 64 USD pro Barrel

Ein Teil der geopolitischen Risikoprämie wird wieder abgebaut 🔥 Erdgas mit Gegenbewegung US-Erdgas-Futures (Henry Hub) erholen sich nach anfänglicher Schwäche. Die EIA meldete einen Lagerabbau von 71 Mrd. Kubikfuß, weniger als erwartet, aber nach einem sehr starken Rückgang in der Vorwoche. ₿ Kryptomarkt: Bitcoin schwächer trotz starker Wall Street Der Bitcoin-Kurs fällt heute um knapp 1 % unter 96.000 USD, trotz der positiven Stimmung an den Aktienmärkten. 📊 ETF-Zuflüsse bleiben jedoch stark: Bitcoin-ETFs (BlackRock & Fidelity): ca. 770 Mio. USD Nettozuflüsse

Ethereum-ETFs: rund 175 Mio. USD Nettozuflüsse On-Chain-Daten zeigen eine verbesserte Spot-Nachfrage und geringeren Verkaufsdruck langfristiger Investoren – der Optionsmarkt bleibt jedoch vorsichtig. 🏦 Geldpolitik im Blick: Entscheidung über neuen Fed-Chef rückt näher Laut einer Sprecherin des Weißen Hauses will Donald Trump in den kommenden Wochen eine Entscheidung über den nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank (Fed) treffen. Ziel sei es unter anderem, die Kosten für Kreditkartenschulden amerikanischer Verbraucher zu senken – ein Thema mit potenziell großer Bedeutung für Aktien, Anleihen und den US-Dollar. 🧾 Fazit: Börse heute mit starkem Tech-Fokus Die Börse heute zeigt sich klar freundlich, getragen von starken Unternehmenszahlen und Optimismus im Halbleitersektor. Während Aktien – insbesondere Tech- und Chipwerte – weiter zulegen, sorgen geopolitische Entspannungssignale für Druck beim Ölpreis. Der Kryptomarkt bleibt konstruktiv, aber kurzfristig volatil. Insgesamt bleibt das Umfeld für risikoreiche Aktien aktuell unterstützend, solange die Tech-Rally anhält. Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.