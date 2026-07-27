📈 Aktienmarkt: Börse aktuell im Bann von Halbleiter-Sorgen

Von der anfänglichen Euphorie über die Nachricht einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist an der Wall Street kaum etwas geblieben. Die wichtigsten US-Indizes notieren im roten Bereich: Der S&P 500 verliert rund 0,3 %, der Nasdaq 100 fällt um fast 0,7 %, während sich lediglich der Dow Jones knapp im Plus halten kann.

Der Verkaufsdruck konzentriert sich vor allem auf den Halbleitermarkt und Unternehmen aus dem Speicherchip-Sektor:

Micron verliert über 5,5 %

SanDisk bricht um fast 12 % ein

Nvidia gibt um mehr als 5 % nach

Hyperscaler schlagen sich hingegen etwas besser und verzeichnen leichte Zugewinne.

Hauptauslöser für die Eintrübung der Marktstimmung waren Berichte über Chinas Fortschritte bei der Entwicklung eigener Anlagen zur Halbleiterherstellung. Dies könnte künftig die Marktposition des europäischen Branchenführers ASML gefährden. Berichten zufolge entwickelt Peking eigene DUV-Geräte (Deep Ultraviolet Lithography) – eine Schlüsseltechnologie zur Herstellung fortschrittlicher Chips. Diese Neuigkeiten schürten bei Investoren Sorgen vor wachsender Konkurrenz im Halbleitersektor und möglichen negativen Auswirkungen auf künftige Ergebnisse westlicher Hersteller.

Zusätzlich wurden die technologischen Spannungen zwischen den USA und China bezüglich des KI-Wettlaufs durch Aussagen von Donald Trump unterstrichen: „Sie beobachten uns, wir beobachten sie.“ An der Börse heute werden diese Worte als Zeichen gewertet, dass der strategische Kampf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz und Schlüsseltechnologien eines der beherrschenden Marktthemen bleibt.

Infolgedessen traf es das KI- und Halbleitersegment am härtesten – genau jenen Sektor, der in den letzten Jahren als Hauptwachstumstreiber an der Wall Street galt. Anleger befürchten, dass Chinas eigene Chip-Industrie den langfristigen Vorsprung US-amerikanischer und europäischer Tech-Konzerne schmälern könnte.

An den europäischen Märkten zeigte sich zum Handelsschluss ein deutlich besseres Bild. Die Stimmung an der europäischen Börse wurde vor allem durch die Waffenruhe im Persischen Golf gestützt, die Sorgen vor einer weiteren Eskalation und steigenden Energiepreisen dämpfte:

Der britische FTSE 100 stieg um 0,4 %

Der französische CAC 40 legte ebenfalls um 0,4 % zu

Der deutsche DAX kletterte um mehr als 1,3 %

Der spanische IBEX 35 schloss den Tag 0,8 % im Plus

🌐 Geopolitik & Makroökonomie

Der Hauptkatalysator für die Marktentwicklungen in der ersten Tageshälfte war zweifellos die Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Donald Trump erklärte, dass die USA auf Bitten vermittelnder Nationen beschlossen hätten, weitere Schläge gegen den Iran vorerst auszusetzen, um Verhandlungen eine Chance zu geben.

Der US-Präsident deutete an, dass derzeit intensive Gespräche laufen, betonte jedoch, dass das Zeitfenster für einen Durchbruch begrenzt sei. Sollte keine Einigung erzielt werden, seien die USA bereit, zu entschlossenen militärischen Aktionen zurückzukehren.

Für die Finanzmärkte bedeutet dies vorrangig ein Nachlassen des kurzfristigen Drucks bezüglich Eskalationsrisiken und Rohstoffpreisschocks. Niedrigere Ölpreise mindern die Angst vor erneuten Inflationsschüben, was Risikoanlagen stützt und die Erwartungen an künftige Zinsentscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve beeinflusst.

Gleichzeitig bleiben die Märkte vorsichtig, da die vorübergehende Waffenruhe noch keine dauerhafte Lösung darstellt. Die Rhetorik Trumps macht deutlich, dass es sich lediglich um eine Verhandlungspause handelt. Bei einem Scheitern der Gespräche könnte ein erneutes Aufflammen der Nahost-Spannungen die Ölpreise wieder nach oben treiben und die Stimmung an den globalen Finanzmärkten erneut verschlechtern.

🛢️ Rohstoffe

Die Nachrichten über die Waffenruhe spiegelten sich umgehend am Ölmarkt wider: Die Rohölpreise brachen aufgrund sinkender Sorgen vor Versorgungsengpässen im Nahen Osten drastisch ein. Der Rückgang der geopolitischen Risikoprämie löste deutliche Verkäufe bei der Sorte Brent aus.

🪙 Edelmetalle

Am Edelmetallmarkt herrscht vorsichtig ausbalancierter Optimismus:

Gold-Futures steigen um etwa 0,5 % und nähern sich der Marke von 4.100 US-Dollar.

Silber-Futures legen um 0,7 % zu und notieren um die 58 US-Dollar.

🪙 Krypto

Auch am Markt für digitale Vermögenswerte zeigt sich eine positive Grundstimmung:

Bitcoin gewinnt rund 0,3 % und testet die Marke von 65.000 US-Dollar.

Ethereum steigt um knapp 1 % auf etwa 1.940 US-Dollar.

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FAQ: Häufige Fragen zur aktuellen Börsenlage

Warum fallen US-Tech-Aktien trotz der USA-Iran-Waffenruhe?

Der Verkaufsdruck im US-Tech-Sektor – insbesondere bei Halbleiter-Aktien wie Nvidia, Micron und SanDisk – wird primär durch Berichte über Chinas Fortschritte bei eigenen DUV-Lithografieanlagen ausgelöst. Die Aussicht auf heimische Chip-Fertigungsgeräte in Peking schürt Anlegersorgen vor steigender Konkurrenz für westliche Branchenführer wie ASML und langfristig schrumpfenden Marktanteilen.

Wie entwickelt sich die Börse heute in Europa im Vergleich zur Wall Street?

Während die wichtigsten US-Indizes (S&P 500, Nasdaq 100) im roten Bereich notieren, schließen die europäischen Märkte im Plus. Der deutsche DAX kletterte um über 1,3 %, gestützt durch die Entlastung bei den Energiepreisen und das Nachlassen geopolitischer Sorgen im Persischen Golf.

Welche Auswirkungen hat die US-Iran-Waffenruhe auf Ölpreise und Inflation?

Die angekündigte Waffenruhe reduzierte die geopolitische Risikoprämie schlagartig, was zu deutlichen Kursverlusten beim Rohöl (Brent) führte. Niedrigere Energiepreise dämpfen die Inflationsangst an den Märkten und entlasten die Zinserwartungen an die US-Notenbank (Federal Reserve).

Wie entwickeln sich Gold, Bitcoin und Rohstoffe an der Börse aktuell?

Am Edelmetall- und Kryptomarkt herrscht moderater Optimismus: Gold-Futures steigen auf knapp 4.100 US-Dollar, Silber legt leicht zu. Bitcoin testet die Marke von 65.000 US-Dollar, während die Ölpreise aufgrund der nachlassenden Versorgungsängste im Nahen Osten unter starkem Verkaufsdruck stehen.