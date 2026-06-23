BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, Nasdaq unter Druck & Ölpreise fallen (23.06.2026)

Börse Heute: Tech-Schwäche belastet DAX und Nasdaq 📉

Die Börse Heute stand ganz im Zeichen einer deutlichen Korrektur im Technologiesektor. Auslöser war ein massiver Abverkauf bei Halbleiterwerten in Asien, der sich schnell auf Europa und die USA ausweitete. Während der US-Dollar weiter von der hawkischen Haltung der US-Notenbank profitiert, geraten Aktienmärkte, Rohstoffe und Edelmetalle zunehmend unter Druck. Für Anleger bleibt die Börse Aktuell von Unsicherheit geprägt – insbesondere mit Blick auf die Bewertung vieler KI- und Halbleiterunternehmen.

Key Takeaways 📌

Halbleiterwerte brechen ein , Nasdaq und DAX geraten unter Druck.

Brent Öl fällt auf rund 77 US-Dollar , Entspannung im Nahen Osten wirkt nach.

US-Dollar bleibt stark, EUR/USD rutscht unter die Marke von 1,14.

📊 Börse Aktuell: Tech-Sektor zieht die Märkte nach unten

Die globalen Aktienmärkte haben den Handelstag überwiegend mit Verlusten beendet. Besonders der Technologiesektor stand im Fokus. Auslöser war der Kurssturz von SK Hynix, dessen Aktie zeitweise mehr als 12 % verlor. Die Schwäche griff schnell auf andere Branchengrößen über. Zu den größten Verlierern gehörten Sandisk (-13 %), Micron (-11,2 %), ON Semiconductor (-10 %) und Marvell (-9 %).

Auch Europas Börsen konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen. Der deutsche DAX verlor rund 1 %, der Euro Stoxx 50 gab um 1,3 % nach und der französische CAC 40 sank um 0,7 %. Anleger hinterfragen zunehmend, ob die hohen Bewertungen im KI-Sektor durch die tatsächlichen Unternehmensgewinne ausreichend gedeckt sind.

🌍 Politik, Konjunktur und Währungen im Fokus

Neben den Aktienmärkten sorgten politische Entwicklungen in Großbritannien für Aufmerksamkeit. Nach dem Rücktritt von Keir Starmer gilt Andy Burnham als Favorit für das Amt des Premierministers. Die Märkte beobachten dabei vor allem seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen und deren Auswirkungen auf den britischen Anleihemarkt.

Makroseitig standen die Einkaufsmanagerindizes (PMI) im Mittelpunkt. Die Daten zeigten, dass sich die europäische Industrie zwar leicht stabilisiert, der Dienstleistungssektor jedoch weiterhin schwach bleibt. Besonders enttäuschend fielen die Zahlen aus Großbritannien aus.

Am Devisenmarkt setzt sich die Dollar-Stärke fort. Der EUR/USD fiel unter die Marke von 1,14, während insbesondere der schwedische Krona, die norwegische Krone sowie der australische und neuseeländische Dollar weiter nachgaben.

Tops und Flops im DAX 40 📉

Die Entspannung im Nahen Osten sorgt für weiter sinkende Energiepreise. Brent-Rohöl notiert bei rund 77 US-Dollar (-1,2 %), während WTI auf etwa 73 US-Dollar (-1,1 %) fällt. Auch Erdgas bleibt schwach und verliert 3,2 % auf rund 3,15 US-Dollar. Edelmetalle stehen ebenfalls unter Druck: Gold fällt auf etwa 4.132 US-Dollar (-1,4 %) je Feinunze, Silber verliert sogar 4,7 % auf rund 62 US-Dollar.

Tops im DAX 40 heute:

SAP: +2,03 %

Merck KGaA: +1,88 %

Airbus: +1,78 %

Flops im DAX 40 heute:

Infineon: -5,52 %

HOCHTIEF: -4,17 %

Siemens Energy: -3,97 %

Besonders auffällig ist die Schwäche von Infineon. Die Aktie leidet direkt unter der weltweiten Korrektur im Halbleitersektor und gehört heute zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex.

Kurse vom 23.06.2026, Stand: 17:30

Experten Fazit

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die Börse Heute wurde klar vom Abverkauf im Technologiesektor dominiert. Nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate nutzen viele Investoren die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig zeigen die schwächeren PMI-Daten, dass die wirtschaftliche Dynamik in Europa weiterhin begrenzt bleibt.

Für die Börse Aktuell bleibt entscheidend, ob sich die Korrektur bei Halbleiter- und KI-Aktien in den kommenden Tagen stabilisiert. Die starke Entwicklung des US-Dollars, fallende Rohstoffpreise und die anhaltend restriktive Geldpolitik sprechen kurzfristig eher für eine erhöhte Volatilität. Anleger sollten daher insbesondere den Technologiesektor, die Entwicklung am Devisenmarkt und die nächsten Inflationsdaten genau im Blick behalten.

SO SEHEN SIEGER AUS!