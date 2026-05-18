BÖRSE HEUTE: DAX steigt trotz Nasdaq-Schwäche (18.05.2026)

Börse Heute: DAX steigt trotz Unsicherheit deutlich an 📈

Die Börse Heute und Börse Aktuell zeigen erneut ein gemischtes Bild an den internationalen Finanzmärkten. Während die Wall Street vor allem durch Schwäche im Technologiesektor belastet wurde, präsentierten sich die europäischen Märkte deutlich robuster. Besonders der deutsche DAX konnte kräftig zulegen und profitierte von positiven Unternehmensentwicklungen sowie einer stabileren Stimmung in Europa.

Im Fokus der Anleger stehen weiterhin geopolitische Spannungen rund um den Iran-Konflikt, steigende Ölpreise sowie die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia. Gleichzeitig bleibt die laufende Berichtssaison insgesamt überraschend stark und sorgt weiterhin für Unterstützung an den Aktienmärkten.

Die US-Börsen entwickelten sich uneinheitlich:

Dow Jones leicht im Plus

S&P 500 rund 0,3% schwächer

Nasdaq verliert mehr als 0,7%

Besonders Technologieaktien standen unter Druck, da Investoren vor den Nvidia-Zahlen zunehmend vorsichtiger agieren. Der KI-Boom bleibt zwar intakt, dennoch steigen die Erwartungen inzwischen auf ein extrem hohes Niveau.

Börse Heute & Börse Aktuell – Key Takeaways ⚡

DAX gewinnt trotz geopolitischer Unsicherheit deutlich

Nasdaq unter Druck vor Nvidia -Quartalszahlen

Ölpreise steigen wegen Iran-Konflikt weiter an

Wall Street unter Druck – Nvidia im Fokus 💻

Die Stimmung an der US-Börse bleibt vorsichtig. Vor allem der Technologiesektor verlor an Dynamik.

Der Grund:

Die Quartalszahlen von Nvidia gelten als einer der wichtigsten Termine der gesamten Berichtssaison. Anleger hoffen auf neue Impulse für den KI-Sektor und den Nasdaq 100.

Gleichzeitig bleibt die Berichtssaison insgesamt stark:

zahlreiche Unternehmen schlagen Erwartungen deutlich

Gewinnmargen bleiben robust

KI- und Cloud-Geschäfte treiben Umsätze weiter an

Trotzdem nehmen Investoren nach der starken Rally zunehmend Gewinne mit.

Geopolitik bleibt das zentrale Risiko 🌍

Die Spannungen zwischen den USA und Iran sorgen weiterhin für Unsicherheit an den Märkten.

Donald Trump erklärte:

ein Friedensabkommen sei weiterhin möglich

gleichzeitig seien keine Zugeständnisse an Teheran geplant

wichtige Entscheidungen könnten kurzfristig folgen

Iran wiederum kritisiert die US-Forderungen als überzogen. Die stockenden Verhandlungen erhöhen die Gefahr einer weiteren Eskalation im Nahen Osten.

Die Folge:

Brent Öl steigt erneut über 110 US-Dollar

Erdgaspreise ziehen ebenfalls deutlich an

Inflationssorgen bleiben hoch

Europa zeigt Stärke – DAX klar im Plus 📊

Während die Wall Street schwächelte, dominierten in Europa grüne Vorzeichen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

DAX steigt um rund 1,2%

FTSE 100 gewinnt über 1,2%

CAC 40 legt 0,4% zu

IBEX 35 steigt um mehr als 0,7%

Vor allem defensive Werte und Industriekonzerne sorgten für Stabilität.

Tops und Flops im DAX 40🚀

Besonders stark präsentierten sich heute:

Deutsche Börse AG +4,83%

Rheinmetall +4,09%

Deutsche Telekom +3,47%

Schwächer tendierten dagegen:

Commerzbank -1,81%

Porsche Holding -1,06%

Mercedes-Benz -0,94%

Vor allem Rheinmetall profitierte erneut von geopolitischen Spannungen und der anhaltend hohen Nachfrage nach Verteidigungswerten. Deutsche Börse überzeugte durch stabile Handelsvolumina und defensive Stärke im aktuellen Marktumfeld.

Kurse vom 18.05.2026, Stand: 17:30

Rheinmetall Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rohstoffe und Kryptowährungen im Fokus

Die Rohstoffmärkte bleiben stark von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst.

Aktuell:

Gold stabil bei rund 4.550 USD

Silber handelt nahe 77,5 USD

Ölpreise steigen weiter an

Erdgas über 3 USD

Kryptowährungen dagegen stehen unter Druck:

Bitcoin fällt unter 77.000 USD

Ethereum verliert über 3,5%

Die Risikoaversion der Anleger belastet aktuell besonders volatile Anlageklassen.

Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠

Die Börse Heute und Börse Aktuell zeigen derzeit zwei unterschiedliche Welten: Während Europa von stabileren Unternehmensdaten und defensiven Käufen profitiert, bleibt die Wall Street vor allem im Technologiesektor anfällig für Gewinnmitnahmen und geopolitische Risiken.

Die kommenden Nvidia-Zahlen dürften entscheidend dafür werden, ob die KI-Rally im Nasdaq weitergeht oder ob kurzfristig eine größere Konsolidierung einsetzt. Gleichzeitig bleiben Ölpreise, Iran-Verhandlungen und Inflationsdaten die zentralen Risikofaktoren für die kommenden Handelstage.

Der DAX präsentiert sich aktuell überraschend robust — doch die hohe Unsicherheit an den globalen Märkten dürfte auch in den nächsten Tagen für erhöhte Volatilität sorgen.

SO SEHEN SIEGER AUS!