S&P 500 Prognose 2026: Starke Gewinne treiben den US-Index weiter an

Der S&P 500 notiert weiterhin nahe seiner Rekordhochs und profitiert von einer außergewöhnlich starken Berichtssaison der US-Unternehmen. Nach Vorlage der Quartalszahlen von bereits 91 % der Unternehmen im Index zeigen aktuelle FactSet-Daten, dass 84 % der Firmen beim Gewinn je Aktie die Analystenerwartungen übertroffen haben. Gleichzeitig lagen 80 % der Unternehmen auch beim Umsatz über den Prognosen.

Die aktuelle Entwicklung bestätigt die robuste Verfassung der US-Unternehmen und stärkt die mittelfristige S&P 500 Prognose deutlich.

► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

S&P 500 Analyse: Gewinnwachstum erreicht stärkstes Niveau seit 2021

Die kombinierte Gewinnwachstumsrate der S&P 500-Unternehmen liegt im ersten Quartal 2026 aktuell bei 27,7 % im Jahresvergleich. Sollte dieses Niveau bis zum Ende der Berichtssaison bestehen bleiben, wäre dies das stärkste Gewinnwachstum seit dem vierten Quartal 2021 mit damals 32,0 %.

Noch zum 31. März hatten Analysten lediglich ein Gewinnwachstum von 13,0 % erwartet. Die deutliche Aufwärtsrevision zeigt, wie stark die tatsächlichen Unternehmenszahlen ausgefallen sind. Besonders bemerkenswert: In zehn der elf Sektoren wurden die Gewinnschätzungen zuletzt angehoben.

Für das zweite Quartal 2026 haben bislang 42 Unternehmen positive Gewinnprognosen veröffentlicht, während 38 Unternehmen negative EPS-Ausblicke kommunizierten. Insgesamt bleibt das Verhältnis damit überraschend stabil.

Bewertung des S&P 500 bleibt trotz hoher Kurse vertretbar

Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) des S&P 500 liegt aktuell bei 21,4 und damit über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre (19,9) sowie über dem Zehnjahresdurchschnitt von 18,9.

Im historischen Vergleich erscheint die Bewertung damit erhöht. Angesichts des dynamischen Gewinn- und Umsatzwachstums vieler US-Konzerne wirkt die Bewertungsprämie jedoch weiterhin gerechtfertigt. Für die aktuelle S&P 500 Analyse bleibt entscheidend, dass die Unternehmensgewinne die hohen Bewertungen weiterhin stützen.

Quelle: FactSet

Umsatzwachstum beschleunigt sich deutlich

Auch auf der Umsatzseite liefern die Unternehmen überzeugende Ergebnisse. Die kombinierte Umsatzwachstumsrate des S&P 500 liegt im ersten Quartal 2026 aktuell bei 11,4 % im Jahresvergleich. Sollte sich dieser Wert halten, wäre dies das stärkste Umsatzwachstum seit dem zweiten Quartal 2022.

Die Erwartungen wurden in den vergangenen Monaten kontinuierlich nach oben angepasst:

Ende Dezember lag die Prognose noch bei 8,2 %

Ende März bereits bei 9,9 %

Aktuell bei 11,4 %

Besonders positiv: Alle elf Sektoren im S&P 500 verzeichnen aktuell steigende Umsätze im Jahresvergleich.

Fünf Sektoren erreichen sogar zweistellige Wachstumsraten:

Informationstechnologie

Kommunikationsdienste

Versorger

Immobilien

Finanzwerte

Quelle: FactSet

Technologie bleibt der wichtigste Wachstumsmotor

Der Technologiesektor bleibt der dominante Treiber der aktuellen S&P 500 Prognose. Die Umsätze des Sektors steigen derzeit um 29,2 % im Jahresvergleich.

Besonders stark entwickeln sich:

Halbleiter & Semiconductor Equipment: +52 %

Technologie-Hardware: +28 %

Elektronische Ausrüstung: +24 %

Software: +19 %

Kommunikationsausrüstung: +16 %

IT-Services: +8 %

Ohne den Technologiesektor würde das Umsatzwachstum des gesamten S&P 500 von 11,4 % auf lediglich 9,0 % zurückfallen. Dies unterstreicht die enorme Bedeutung der großen Tech-Konzerne für die aktuelle Entwicklung des US-Aktienmarktes.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 erwarten Analysten jedoch eine leichte Abschwächung des Umsatzwachstums. Die aktuellen Prognosen liegen bei:

Q2 2026: 11,4 %

Q3 2026: 10,1 %

Q4 2026: 9,7 %

Quelle: FactSet

och: 80 % der Unternehmen übertrafen die Analystenschätzungen - deutlich mehr als im historischen Durchschnitt.

S&P 500 Analyse: Technisches Bild bleibt konstruktiv

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus technischer Sicht notiert der S&P 500 aktuell nahe der Marke von 7.500 Punkten und profitiert von der starken US-Berichtssaison.

Wichtige Unterstützungszonen liegen derzeit bei:

7.100 Punkten (EMA50)

6.800 Punkten (EMA200)

Solange der Index oberhalb dieser Marken bleibt, bleibt das technische Bild konstruktiv und unterstützt die positive S&P 500 Prognose für die kommenden Monate.

SO SEHEN SIEGER AUS!