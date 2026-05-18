Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Märkte im Wartemodus vor Nvidia-Zahlen

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 vor Nvidia-Zahlen im Wartemodus 📊

Die Stimmung an der Wall Street bleibt angespannt. Für den Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 fehlt aktuell ein klarer Impuls, während Anleger gespannt auf die kommenden Quartalszahlen von Nvidia blicken. Gleichzeitig sorgen geopolitische Risiken rund um den Iran sowie fehlende Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und China weiterhin für Unsicherheit an den Finanzmärkten.

Vor allem der Technologiesektor hält die US-Indizes aktuell stabil. Während klassische Industrie- und Value-Werte schwächeln, bleiben Halbleiter- und KI-Aktien die wichtigsten Treiber der Märkte. Die kommenden Tage könnten deshalb entscheidend für die weitere Richtung von Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 werden.

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 – Key Takeaways ⚡

Nvidia -Zahlen werden zum wichtigsten Markttest

Tech-Sektor stützt weiterhin die Wall Street

Anleger bleiben wegen Geopolitik vorsichtig

Dow Jones und S&P 500 starten ohne klare Richtung 📉

Der Dow Jones sowie der S&P 500 zeigen sich zum Handelsstart schwächer und bewegen sich nur leicht im Minus. Anleger agieren aktuell vorsichtig und vermeiden größere Positionierungen vor den anstehenden Nvidia-Zahlen.

Der Markt befindet sich derzeit in einer klassischen „Wait-and-See“-Phase. Weder die Gespräche zwischen den USA und China noch die geopolitische Lage im Nahen Osten konnten bisher neue positive Impulse liefern.

Nasdaq 100 bleibt abhängig vom KI-Sektor 🚀

Der Nasdaq 100 hält sich dagegen weiterhin vergleichsweise stabil. Vor allem KI- und Halbleiterunternehmen bleiben das Rückgrat der aktuellen Börsenrally.

Im Fokus stehen dabei insbesondere:

Nvidia

AMD

Intel

Arm Holdings

Anleger setzen weiterhin darauf, dass der KI-Boom die Nachfrage nach Rechenleistung und Halbleitern massiv antreibt.

Besonders Nvidia gilt mittlerweile als wichtigster Gradmesser für die gesamte KI-Euphorie an der Wall Street.

Nvidia wird zum Stimmungstest für den Nasdaq 100 🤖

Die Erwartungen an Nvidia sind enorm hoch.

Der Markt rechnet nicht nur mit starken Quartalszahlen, sondern vor allem mit:

weiter steigender Nachfrage nach KI-Chips

optimistischen Prognosen

neuen Impulsen für den KI-Markt

Sollte Nvidia enttäuschen, könnte dies schnell zu Gewinnmitnahmen im gesamten Technologiesektor führen. Gerade im Nasdaq 100 sind die Bewertungen vieler Tech-Unternehmen inzwischen sehr ambitioniert.

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Geopolitik bleibt Belastungsfaktor 🌍

Zusätzlich belastet die geopolitische Unsicherheit die Märkte weiterhin.

Vor allem:

Spannungen mit dem Iran

Unsicherheit über die Straße von Hormus

fehlende Fortschritte zwischen USA und China

sorgen dafür, dass Anleger defensiver agieren.

Bisher werden diese Risiken zwar noch nicht vollständig eingepreist, sie halten die Volatilität an den Märkten jedoch hoch.

Einzelwerte im Fokus der Anleger 📈

Auch auf Unternehmensebene gab es heute starke Bewegungen:

Positive Entwicklungen:

Citi hebt Kursziele für Intel und AMD an

Ryanair überzeugt mit starken Quartalszahlen

Arm Holdings stabil trotz Kartelluntersuchung

Vor allem die Halbleiterbranche bleibt einer der wichtigsten Sektoren an der Wall Street.

Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠

Der Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 stehen aktuell an einem entscheidenden Punkt. Während der Technologiesektor die Märkte weiterhin stützt, nehmen die Risiken durch hohe Bewertungen, geopolitische Spannungen und mögliche Enttäuschungen bei Nvidia spürbar zu.

Kurzfristig dürften die Nvidia-Zahlen die Richtung für die gesamte Wall Street vorgeben. Bleiben die Ergebnisse stark, könnte die KI-Rally weitergehen. Enttäuschen die Zahlen jedoch, wäre eine größere technische Korrektur insbesondere im Nasdaq 100 keineswegs überraschend.

S&P 500 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!