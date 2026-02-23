BÖRSE HEUTE: DAX und Nasdaq im Minus – Gold und Silber steigen deutlich (23.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Neue 15%-Zölle verunsichern Anleger

Tech- und Small Caps besonders schwach

Gold, Silber und sichere Häfen gefragt

Börse aktuell: Neue Zölle belasten Märkte – Tech unter Druck 📉 Die Börse heute nähert sich dem Ende einer schwachen Montagssitzung. Sowohl in Europa als auch in den USA dominieren Verluste das Bild. Auslöser sind neue handelspolitische Spannungen rund um US-Präsident Donald Trump sowie zunehmende Unsicherheit im Technologiesektor. Vor allem die Ankündigung eines neuen, einheitlichen 15%-Zolls auf Importe sowie das Einfrieren des EU-US-Handelsabkommens (Turnberry Agreement) durch das Europäische Parlament sorgen für Nervosität an den Märkten. 🔎 Drei Key Takeaways 1️⃣ Neue 15%-Zölle verunsichern Anleger

Trump verschärft den Handelskonflikt – europäische Märkte reagieren mit Verlusten. 2️⃣ Tech- und Small Caps besonders schwach

Nasdaq 100 und Russell 2000 deutlich im Minus, KI-Sorgen drücken Software- und Payment-Aktien. 3️⃣ Gold, Silber und sichere Häfen gefragt

Steigende Unsicherheit treibt Edelmetalle sowie Yen und Schweizer Franken. Europa: DAX unter Druck Die europäischen Börsen schlossen überwiegend im Minus: DAX: -1,1 %

CAC40: -0,22 %

FTSE100: -0,02 % Die Märkte reagieren sensibel auf die neue Zollpolitik der USA. Zusätzlich erhöht das Einfrieren des EU-US-Handelsabkommens die Unsicherheit im transatlantischen Handel. Novo Nordisk verlor über 16 %, nachdem das Adipositas-Medikament CagriSema die primären Studienziele verfehlte. Die Aktie steht damit unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Wall Street: Tech-Werte geraten unter Druck 📊 An der Börse aktuell in den USA dominieren vor allem Verluste bei: Russell 2000: -1,6 %

Nasdaq 100: -0,94 % Auslöser ist unter anderem ein Bericht von Citrini Research, der ein dystopisches KI-Szenario („Global Intelligence Crisis 2028“) beschreibt. Investoren reagierten nervös – trotz der klaren Einordnung als hypothetisches Szenario. Stark betroffen: DoorDash

American Express

Visa & Mastercard

Salesforce , ServiceNow , MongoDB

AppLovin Auch Cybersecurity-Aktien stehen unter Druck, nachdem Anthropic ein neues KI-Code-Scanning-Tool vorgestellt hat. CrowdStrike, Zscaler und Cloudflare verzeichnen teils zweistellige Verluste. Defensive Sektoren wie Konsumgüter (+1,3 %) entwickelten sich dagegen stabiler. Einzelwerte im Fokus PayPal (PYPL):

Nach massiven Kursverlusten (-46 % im Jahresvergleich) gibt es laut Bloomberg Übernahmeinteresse. Die Aktie reagierte zuvor mit erhöhter Volatilität. Domino’s Pizza:

Positive Quartalszahlen stützen das Vertrauen in die Strategie „Hungry for MORE“ – operative Stärke trotz schwierigem Umfeld. Rohstoffe & Devisen: Flucht in Sicherheit ✨ Die gestiegene Unsicherheit an der Börse heute stützt klassische sichere Häfen: Silber: +3,7 %

Gold: +2,2 % Im Forex-Markt profitieren: Japanischer Yen

