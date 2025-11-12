BÖRSE HEUTE: Dow Jones steigt – Öl fällt, Gold glänzt (12.11.2025)

Die Börse heute zeigt ein uneinheitliches Bild: Während der Dow Jones kräftig zulegt, bleibt die Nasdaq 100 im Minus. Anleger blicken gespannt auf die Abstimmung über das Ende des US-Government-Shutdowns, das für neuen Schwung an den Märkten sorgen könnte.

Die Aussicht auf politische Einigung, frische Wirtschaftsdaten und mehr Klarheit über die Zinspolitik der Federal Reserve prägen den Handelstag an der Börse aktuell.

💡 Drei Key Takeaways

🏛️ Hoffnung auf Shutdown-Ende: Anleger setzen auf ein politisches Signal aus Washington – das stärkt vor allem Blue-Chip-Aktien.

💰 Gold & Silber glänzen: Edelmetalle profitieren von Unsicherheit und starker Nachfrage nach sicheren Häfen.

⚙️ Tech bleibt volatil: AMD überzeugt mit KI-Prognosen, während die Nasdaq unter Druck steht.

US-Börse heute: Dow Jones stark, Nasdaq schwächer 📈

An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild:

Dow Jones: +0,85 %

S&P 500: +0,15 %

Nasdaq 100: –0,2 %

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-Government-Shutdowns sorgt für neue Kauflaune bei Blue-Chip-Werten. Eine erfolgreiche Abstimmung im Kongress würde es ermöglichen, wichtige Konjunkturdaten nachzuholen und damit die Fed-Politik besser einzuschätzen.

Die Marktteilnehmer sehen im Ende des Stillstands einen potenziellen Wendepunkt für die Börse USA und den Jahresausklang.

💵 Bessent kündigt Konjunkturmaßnahmen an

US-Finanzminister Scott Bessent präsentierte ein Maßnahmenpaket mit Zollerleichterungen, Einmalzahlungen an Haushalte und einem Visa-Programm für Fachkräfte.

Diese Schritte sollen das reale Einkommenswachstum im ersten Halbjahr 2026 ankurbeln und die Wirtschaft stabilisieren – ein Signal, das an der Börse aktuell positiv aufgenommen wird.

💻 Unternehmens-News: Tech-Sektor im Fokus ⚙️

🔹 AMD (AMD.US)

Die Aktie profitiert von positiven Prognosen im Bereich Künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Das Management erwartet zweistelliges Umsatzwachstum in den kommenden Jahren – Anleger reagieren optimistisch.

🔹 HEICO (HEI.US)

Der Luftfahrtzulieferer steigt auf Rekordniveau, nachdem das Unternehmen das Treibstoffgeschäft von Axillon Aerospace übernommen hat. Der Deal soll Gewinne und Margen stärken.

🔹 Infineon (IFX.DE)

Trotz schwächerer Quartalszahlen legt die Aktie zu. Grund: optimistische Prognosen für die kommenden Quartale – sowohl Umsatz als auch Margen sollen steigen.

🌍 Europa zeigt Stärke: DAX, CAC & IBEX steigen 💶

Die europäischen Börsen präsentierten sich heute von ihrer starken Seite:

DAX: +1,22 %

CAC 40: +1,04 %

IBEX 35: +1,39 %

Euro Stoxx 50: +1,17 %

In Deutschland blieb die Inflation im Oktober stabil bei 2,3 % YoY und 0,3 % MoM, was auf eine moderate Preisentwicklung hindeutet.

💱 Forex & Rohstoffe: Dollar stabil – Ölpreise brechen ein 🛢️

💵 Devisenmarkt

Der US-Dollar zeigt sich gemischt:

EUR/USD: +0,05 %

USD/JPY: +0,35 % (nahe 155, höchster Stand seit Februar)

GBP/USD: –0,10 %

Japans Premierministerin Sanae Takaichi bekräftigte ihren Kurs niedriger Zinsen nach dem Vorbild von Abenomics, was den Yen zusätzlich schwächte.

🛢️ Ölpreise im Sturzflug

Trotz positiver OPEC-Prognosen zur globalen Nachfrage fallen die Ölpreise stark:

WTI: –4,1 %

Brent: –3,6 %

Grund ist die Sorge um eine mögliche Überproduktion 2026 und nachlassendes Wachstum außerhalb der OECD.

🪙 Edelmetalle glänzen: Gold und Silber im Aufwind ✨

In Zeiten erhöhter Unsicherheit greifen Anleger wieder zu sicheren Häfen:

Gold: +2 %

Silber: +4,6 %

Beide Metalle profitieren von der Volatilität an den Aktienmärkten und schwächeren Zinserwartungen.

💻 Krypto-Markt: Uneinheitliche Tendenz 📉

Bitcoin (BTC): –1,2 % auf rund 100.000 USD

Ethereum (ETH): +0,4 %

Digitale Assets bleiben von der allgemeinen Marktvolatilität betroffen, während Anleger weiter auf klare Signale der US-Regulierungsbehörden warten.

💬 Fazit – Börse heute zwischen Politik, Rohstoffen und Tech 📊

Die Börse USA zeigt sich heute gespalten, doch die politischen Fortschritte in Washington und robuste Unternehmenszahlen liefern Hoffnung.

Während Gold und Silber als sichere Häfen glänzen, belastet der Ölpreisrückgang die Stimmung im Rohstoffsektor.

Der Markt bleibt sensibel: Ein positives Votum im US-Kongress könnte kurzfristig für eine Rallye an der Wall Street sorgen – während Anleger global auf die Börse aktuell blicken.

