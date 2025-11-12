BÖRSE HEUTE: Dow Jones steigt – Öl fällt, Gold glänzt (12.11.2025)

- Hoffnung auf Shutdown-Ende
- Gold & Silber glänzen
- Tech bleibt volatil
- Hoffnung auf Shutdown-Ende
- Gold & Silber glänzen
- Tech bleibt volatil
Die Börse heute zeigt ein uneinheitliches Bild: Während der Dow Jones kräftig zulegt, bleibt die Nasdaq 100 im Minus. Anleger blicken gespannt auf die Abstimmung über das Ende des US-Government-Shutdowns, das für neuen Schwung an den Märkten sorgen könnte.
Die Aussicht auf politische Einigung, frische Wirtschaftsdaten und mehr Klarheit über die Zinspolitik der Federal Reserve prägen den Handelstag an der Börse aktuell.
💡 Drei Key Takeaways
-
🏛️ Hoffnung auf Shutdown-Ende: Anleger setzen auf ein politisches Signal aus Washington – das stärkt vor allem Blue-Chip-Aktien.
-
💰 Gold & Silber glänzen: Edelmetalle profitieren von Unsicherheit und starker Nachfrage nach sicheren Häfen.
-
⚙️ Tech bleibt volatil: AMD überzeugt mit KI-Prognosen, während die Nasdaq unter Druck steht.
US-Börse heute: Dow Jones stark, Nasdaq schwächer 📈
An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild:
-
Dow Jones: +0,85 %
-
S&P 500: +0,15 %
-
Nasdaq 100: –0,2 %
Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-Government-Shutdowns sorgt für neue Kauflaune bei Blue-Chip-Werten. Eine erfolgreiche Abstimmung im Kongress würde es ermöglichen, wichtige Konjunkturdaten nachzuholen und damit die Fed-Politik besser einzuschätzen.
Die Marktteilnehmer sehen im Ende des Stillstands einen potenziellen Wendepunkt für die Börse USA und den Jahresausklang.
💵 Bessent kündigt Konjunkturmaßnahmen an
US-Finanzminister Scott Bessent präsentierte ein Maßnahmenpaket mit Zollerleichterungen, Einmalzahlungen an Haushalte und einem Visa-Programm für Fachkräfte.
Diese Schritte sollen das reale Einkommenswachstum im ersten Halbjahr 2026 ankurbeln und die Wirtschaft stabilisieren – ein Signal, das an der Börse aktuell positiv aufgenommen wird.
💻 Unternehmens-News: Tech-Sektor im Fokus ⚙️
🔹 AMD (AMD.US)
Die Aktie profitiert von positiven Prognosen im Bereich Künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Das Management erwartet zweistelliges Umsatzwachstum in den kommenden Jahren – Anleger reagieren optimistisch.
🔹 HEICO (HEI.US)
Der Luftfahrtzulieferer steigt auf Rekordniveau, nachdem das Unternehmen das Treibstoffgeschäft von Axillon Aerospace übernommen hat. Der Deal soll Gewinne und Margen stärken.
🔹 Infineon (IFX.DE)
Trotz schwächerer Quartalszahlen legt die Aktie zu. Grund: optimistische Prognosen für die kommenden Quartale – sowohl Umsatz als auch Margen sollen steigen.
🌍 Europa zeigt Stärke: DAX, CAC & IBEX steigen 💶
Die europäischen Börsen präsentierten sich heute von ihrer starken Seite:
-
DAX: +1,22 %
-
CAC 40: +1,04 %
-
IBEX 35: +1,39 %
-
Euro Stoxx 50: +1,17 %
In Deutschland blieb die Inflation im Oktober stabil bei 2,3 % YoY und 0,3 % MoM, was auf eine moderate Preisentwicklung hindeutet.
💱 Forex & Rohstoffe: Dollar stabil – Ölpreise brechen ein 🛢️
💵 Devisenmarkt
Der US-Dollar zeigt sich gemischt:
-
EUR/USD: +0,05 %
-
USD/JPY: +0,35 % (nahe 155, höchster Stand seit Februar)
-
GBP/USD: –0,10 %
Japans Premierministerin Sanae Takaichi bekräftigte ihren Kurs niedriger Zinsen nach dem Vorbild von Abenomics, was den Yen zusätzlich schwächte.
🛢️ Ölpreise im Sturzflug
Trotz positiver OPEC-Prognosen zur globalen Nachfrage fallen die Ölpreise stark:
-
WTI: –4,1 %
-
Brent: –3,6 %
Grund ist die Sorge um eine mögliche Überproduktion 2026 und nachlassendes Wachstum außerhalb der OECD.
🪙 Edelmetalle glänzen: Gold und Silber im Aufwind ✨
In Zeiten erhöhter Unsicherheit greifen Anleger wieder zu sicheren Häfen:
-
Gold: +2 %
-
Silber: +4,6 %
Beide Metalle profitieren von der Volatilität an den Aktienmärkten und schwächeren Zinserwartungen.
💻 Krypto-Markt: Uneinheitliche Tendenz 📉
-
Bitcoin (BTC): –1,2 % auf rund 100.000 USD
-
Ethereum (ETH): +0,4 %
Digitale Assets bleiben von der allgemeinen Marktvolatilität betroffen, während Anleger weiter auf klare Signale der US-Regulierungsbehörden warten.
💬 Fazit – Börse heute zwischen Politik, Rohstoffen und Tech 📊
Die Börse USA zeigt sich heute gespalten, doch die politischen Fortschritte in Washington und robuste Unternehmenszahlen liefern Hoffnung.
Während Gold und Silber als sichere Häfen glänzen, belastet der Ölpreisrückgang die Stimmung im Rohstoffsektor.
Der Markt bleibt sensibel: Ein positives Votum im US-Kongress könnte kurzfristig für eine Rallye an der Wall Street sorgen – während Anleger global auf die Börse aktuell blicken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
DAX: Das kurzfristige Abwärtspotential überwiegt! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
Gold Analyse & Prognose 🟡 Leicht Bärisch - Wochenausblick zum Goldpreis
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 Gold, Nasdaq 100, Bitcoin
Bitcoin Prognose – Bitcoin Aktuell unter 100.000 USD: Wie geht es jetzt weiter? ₿ 🚨
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.