Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 32/2026

Der Dow Jones startet mit einem aufgehellten Chartbild in die neue Handelswoche. Nach drei Verlustwochen in Folge gelang dem US-Leitindex zuletzt wieder ein Wochengewinn. Zum Auftakt der KW 32 schob sich der Index zudem mit einem Aufwärts-Gap über die Marke von 52.800 Punkten.

Damit rücken das bisherige Allzeithoch und weitere Kursziele auf der Oberseite erneut in den Fokus. Entscheidend für die kurzfristige Dow Jones Prognose ist, ob sich der Index nachhaltig über der SMA20 behaupten kann. Das bullische Szenario erhält aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 55%, während das bearische Szenario mit 45% bewertet wird.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

⚡ Key Takeaways

Der Dow Jones ist unter die SMA20 gefallen und sendet kurzfristig erste Schwächesignale.

Die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei 51.972 Punkten wird zur wichtigsten Unterstützung der Woche.

Oberhalb von 52.610 Punkten verbessert sich das Chartbild deutlich, darunter überwiegen aktuell die Abwärtsrisiken.

Börse Aktuell: Rückblick auf die KW 31/2026

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 52.381 Punkten. Damit lag der Index 242 Punkte über dem Stand des vorangegangenen Montagmorgens und 446 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche. Zunächst konnte sich der Dow Jones erholen, gab seine Tagesgewinne bis zum Abend jedoch wieder ab. Den Bullen gelang anschließend eine Stabilisierung. Am Dienstag setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, in deren Verlauf der Index sein Wochenhoch bei 52.966 Punkten markierte.

Danach bröckelten die Notierungen ab. Zur Wochenmitte nahm der Verkaufsdruck deutlich zu. Erst zum Handelsschluss am Mittwoch konnte sich der Dow Jones stabilisieren, ohne zunächst eine nachhaltige Erholung einzuleiten. Am Donnerstagabend kehrten die Käufer in den Markt zurück. Der Index setzte seine Erholung bis Freitagmittag fort. Ein Rücksetzer am Freitagnachmittag wurde zeitnah gekauft, sodass sich der Dow Jones in einer V-förmigen Bewegung wieder über 52.600 Punkte schieben konnte. Zum Handelsschluss setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein. Der Dow Jones beendete den Wochenhandel bei 52.395 Punkten. Damit lag der Wochenschluss nur knapp über der Notierung vom Montagmorgen. Zum Start in die KW 32 gelang mit einem Aufwärts-Gap der Sprung über 52.800 Punkte.

Dow Jones Wochenentwicklung 2026

Kalenderwoche Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 21/2026 50.876 49.158 50.614 +1.049 1.718 22/2026 51.186 50.373 51.071 +457 813 23/2026 51.802 50.769 50.923 -148 1.033 24/2026 51.481 49.982 51.271 +348 1.499 25/2026 52.410 51.484 51.569 +289 926 26/2026 52.815 51.398 51.866 +595 1.417 27/2026 53.094 52.035 52.906 +1.040 1.059 28/2026 53.134 52.105 52.739 -167 1.026 29/2026 52.914 51.993 52.191 -548 921 30/2026 52.560 51.577 51.936 -255 983 31/2026 52.966 51.569 52.395 +459 1.397

Durchschnittliche Wochenrange 2026: 1.359 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 15 zu 16

Die Marken gelten für die Handelszeiten von 08:00 bis 22:00 Uhr.

Das Wochenhoch wurde oberhalb des Hochs der Vorwoche markiert, während das Wochentief knapp unter der entsprechenden Marke lag. Nach drei Verlustwochen in Folge gelang dem Dow Jones wieder ein Wochengewinn. Die Handelsspanne fiel deutlich größer als in der Vorwoche aus und lag knapp über dem bisherigen Jahresdurchschnitt.

Tagesentwicklung in der KW 31/2026

Datum Tageshoch Tagestief Tagesrange Tagesschluss 27.07.2026 52.649 52.034 615 52.246 28.07.2026 52.966 52.233 733 52.811 29.07.2026 52.893 51.569 1.324 51.626 30.07.2026 52.294 51.610 684 52.256 31.07.2026 52.622 52.008 614 52.395

Die durchschnittliche Tagesrange belief sich auf 794 Punkte. Besonders volatil verlief der Mittwoch mit einer Handelsspanne von 1.324 Punkten.

Auswertung des vorherigen Dow-Jones-Setups

Mit dem Überschreiten der Zone bei 52.931/33 Punkten wurde ein Anstieg zum nächsten Ziel bei 52.958/60 Punkten erwartet. Diese Bewegung stellte sich ein. Das Ziel wurde erreicht und überschritten, wodurch das dort vorgesehene Umkehr-Setup nicht griff.

Auf der Unterseite führte der Bruch der Marke von 51.585/83 Punkten exakt zum nächsten Kursziel bei 51.570/68 Punkten. Dieses Setup ging vollständig auf.

Wochenrange KW 31/2026 Erwartet Tatsächlich Wochenhoch 52.731 52.966 Wochentief 51.633 51.569

Dow Jones Prognose: Widerstände und Unterstützungen

Widerstände Unterstützungen 52.897 52.697 53.012 52.485 53.144 52.371/06 54.359 52.294/49 54.650 52.047 54.761 51.918 51.897/50 51.506 51.392 50.961 50.676

Quelle: Eigenanalyse auf Basis von Daten und Charts aus xStation 5. Kreuzwiderstände und Kreuzunterstützungen sind in der Originalanalyse hervorgehoben.

Die wichtigsten Dow-Jones-Marken des Setups

Kategorie Marken Intraday-Marken 52.681 und 51.922 Tagesschlussmarken 53.107 und 51.388 Bullischer Break 1 auf Wochenschlussbasis 33.401 Bullischer Break 2 auf Monatsschlussbasis 32.586 Boxbereich 50.977 bis 23.521 Übergeordnete Range 54.166 bis 11.850

Dow Jones Chartanalyse im Tageschart

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Dow Jones in der vergangenen Handelswoche zunächst über die SMA20 bei aktuell 52.370 Punkten gestiegen war. Der Index konnte sich dort jedoch nicht behaupten und gab anschließend dynamisch nach. Die SMA50 bei aktuell 51.897 Punkten stabilisierte den Dow Jones. Ausgehend von dieser Durchschnittslinie setzte an den letzten beiden Handelstagen der Vorwoche eine Erholung ein. Der Wochenschluss wurde noch unterhalb der SMA20 markiert, zum Beginn der neuen Handelswoche gelang jedoch mit einem Aufwärts-Gap der Sprung über diese Linie.

Kann sich der Dow Jones auf Tagesschlussbasis bestätigt über der SMA20 etablieren, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des Allzeithochs. Oberhalb dieses Hochs liegen die nächsten übergeordneten Kursziele bei 53.650/70 Punkten und 53.990/54.010 Punkten. Rücksetzer könnten zunächst im Bereich der SMA20 aufgefangen werden. Sollte diese Unterstützung nicht halten, könnte die SMA50 erneut stabilisierend wirken. Da die SMA20 zuletzt einen hartnäckigen Widerstand darstellte, könnte sie nach dem Ausbruch im Rahmen eines klassischen Rollentauschs zur Unterstützung werden.

Übergeordnetes Chartbild und Dow Jones Prognose im Tageschart: bullisch

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Dow Jones Analyse im Vier-Stunden-Chart

Im Vier-Stunden-Chart fiel der Dow Jones während der vergangenen Handelswoche im Zuge von Gewinnmitnahmen zunächst unter alle drei relevanten Durchschnittslinien. Bis zum Wochenschluss konnte sich der Index jedoch wieder über diese Linien schieben und dort festsetzen. Der Schlusskurs lag sowohl über der SMA200 bei aktuell 52.306 Punkten als auch über der SMA20 bei 52.294 Punkten. Zum Start in die neue Handelswoche löste sich der Dow Jones weiter nach oben von diesen beiden Durchschnittslinien.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild aufgehellt und kann aktuell bullisch interpretiert werden. Solange der Index über der SMA20 und der SMA200 notiert, ist eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung des Allzeithochs möglich. Rücksetzer könnten im Bereich der eng zusammenliegenden SMA200 und SMA20 auf Kaufinteresse treffen. Knapp darunter verläuft die SMA50 bei aktuell 52.249 Punkten, die bei stärkerer Schwäche eine zusätzliche Unterstützung bietet. Damit die aktuelle Aufwärtsbewegung intakt bleibt, sollte spätestens an der SMA200 beziehungsweise der SMA20 eine Stabilisierung einsetzen.

Kurzfristiges Chartbild und Dow Jones Prognose im Vier-Stunden-Chart: bullisch

Börse Aktuell: Kurzfristiger Dow-Jones-Ausblick

Solange sich der Dow Jones auf Tagesschlussbasis über der SMA20 halten kann, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsbewegung. Sollte die SMA20 bei einem Rücksetzer keinen ausreichenden Halt bieten, rückt die SMA50 als nächste wichtige Unterstützung in den Fokus.

Wahrscheinlichkeit des bullischen Szenarios: 55%

55% Wahrscheinlichkeit des bearischen Szenarios: 45%

45% Erwartete Tendenz für die nächsten fünf Handelstage: seitwärts bis aufwärts

Long-Setup für die KW 32/2026

Die Bullen dürften zunächst versuchen, den Dow Jones über 52.811 Punkten zu halten. Gelingt dies, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

52.835/37, 52.856/58, 52.880/82, 52.904/06, 52.927/29, 52.951/53, 52.975/77, 52.998/53.000, 53.019/21, 53.044/46, 53.075/77, 53.101/03, 53.124/26, 53.155/57, 53.179/81, 53.204/06 und 53.226/28 Punkten.

Oberhalb von 53.226/28 Punkten wären weitere Kursziele bei 53.247/49, 53.277/79, 53.296/98, 53.320/22, 53.345/47, 53.369/71, 53.395/97, 53.421/23, 53.445/47, 53.469/71, 53.490/92, 53.517/19, 53.538/40, 53.562/64, 53.587/89, 53.614/16, 53.641/43, 53.666/68, 53.687/89 und 53.717/19 Punkten erreichbar.

Short-Setup für die KW 32/2026

Kann sich der Dow Jones nicht über 52.811 Punkten halten, könnte sich die Bewegung zunächst bis zu folgenden Zielen ausdehnen:

52.790/88, 52.769/67, 52.749/47, 52.728/26, 52.704/02, 52.681/79, 52.655/53, 52.629/27, 52.610/08, 52.587/85, 52.565/63, 52.541/39, 52.520/18, 52.499/97, 52.478/76, 52.454/52, 52.436/34, 52.412/10, 52.386/84 und 52.360/58 Punkten.

Unterhalb von 52.360/58 Punkten liegen die nächsten Abwärtsziele bei 52.334/32, 52.315/13, 52.294/92, 52.271/69, 52.245/43, 52.224/22, 52.199/97, 52.178/76, 52.153/51, 52.131/29, 52.111/09, 52.087/85, 52.066/64, 52.041/39, 52.014/12, 51.995/93, 51.977/75, 51.954/52, 51.937/35, 51.913/11 und 51.883/81 Punkten.

Erwartete Wochenrange für die KW 32/2026

Erwartete Wochenrange Untere Zielmarke Obere Zielmarke Wochenhoch 53.126 53.471 Wochentief 52.222 52.497

Die erwartete Tendenz und Wochenrange beziehen sich auf den Wochenschluss der Vorwoche.

Fazit: Bleibt die Dow Jones Prognose bullisch?

Die technische Ausgangslage für den Dow Jones hat sich zum Start in die KW 32 verbessert. Der Sprung über die SMA20 sowie die Rückeroberung der wichtigen Durchschnittslinien im Vier-Stunden-Chart sprechen zunächst für die Käuferseite. Entscheidend ist nun die Marke von 52.811 Punkten. Oberhalb dieses Niveaus könnte sich die Bewegung in Richtung 53.226 Punkte und anschließend bis in den Bereich von 53.717 Punkten fortsetzen. Auch ein erneuter Test des Allzeithochs ist bei einer nachhaltigen Etablierung über der SMA20 denkbar.

Fällt der Dow Jones dagegen unter 52.811 Punkte zurück, sind zunächst die Zonen um 52.681, 52.485 und 52.294 Punkte relevant. Unterhalb von 52.360 Punkten würde sich das kurzfristige Bild eintrüben. Insgesamt bleibt die Dow Jones Prognose für die neue Handelswoche mit einer erwarteten Seitwärts- bis Aufwärtstendenz leicht bullisch.

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FAQ zur Dow Jones Prognose

Wie lautet die Dow Jones Prognose für die KW 32/2026?

Die Dow Jones Prognose fällt leicht bullisch aus. Solange sich der Index über der SMA20 und möglichst auch über 52.811 Punkten hält, ist eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung des Allzeithochs möglich.

Welche Marke ist für den Dow Jones aktuell besonders wichtig?

Die Marke von 52.811 Punkten bildet den zentralen Ausgangspunkt des kurzfristigen Setups. Oberhalb davon bleiben die Bullen im Vorteil, während ein Rückfall darunter eine Konsolidierung auslösen könnte.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen?

Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 52.697, 52.485, 52.371/06 und 52.294/49 Punkten. Darunter folgen die SMA50 sowie die Unterstützungszone um 51.897 Punkte.

Wo liegen die nächsten Widerstände im Dow Jones?

Die nächsten übergeordneten Widerstände liegen bei 52.897, 53.012 und 53.144 Punkten. Darüber rücken die Bereiche um 53.650/70 und 53.990/54.010 Punkte in den Fokus.

Welche Wochenrange wird erwartet?

Für die KW 32/2026 wird auf der Oberseite eine Zone zwischen 53.126 und 53.471 Punkten erwartet. Auf der Unterseite liegt die prognostizierte Spanne zwischen 52.497 und 52.222 Punkten.

Ist das aktuelle Chartbild bullisch oder bearisch?

Sowohl das übergeordnete Tageschart als auch das kurzfristige Vier-Stunden-Chart werden derzeit bullisch eingestuft. Das bullische Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% bewertet.