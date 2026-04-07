BÖRSE HEUTE: Europa unter Druck – Ölpreis steigt, Märkte bleiben nervös (07.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze Europäische Börsen fallen deutlich nach schwachen Sentix-Daten

US-Märkte erholen sich leicht trotz gemischter Konjunkturdaten

Ölpreis steigt weiter durch Eskalation im Iran-Konflikt

Börse aktuell: Europa schwach, Ölpreis treibt Unsicherheit 📉🌍 Die Börse aktuell zeigt ein angespanntes Bild: Während europäische Indizes deutlich nachgeben, stabilisiert sich die Börse heute in den USA nur teilweise. Schwache Konjunkturdaten, steigende Inflationserwartungen und die eskalierende geopolitische Lage im Nahen Osten sorgen für erhöhte Nervosität an den Märkten. Besonders im Fokus steht der Ölpreis, der sich nahe der Marke von 110 USD hält und damit zusätzlichen Druck auf Inflation und Wachstum ausübt. 🔑 Key Takeaways Europäische Börsen fallen deutlich nach schwachen Sentix-Daten

US-Märkte erholen sich leicht trotz gemischter Konjunkturdaten

Ölpreis steigt weiter durch Eskalation im Iran-Konflikt Europa unter Druck: Schwache Daten belasten die Börse heute Die Börse aktuell in Europa zeigt klare Schwäche: DAX verliert über 1%

FTSE 100 fällt um mehr als 0,85%

CAC40 gibt rund 0,65% nach Ein zentraler Belastungsfaktor ist der Sentix-Index, der mit -19,2 deutlich unter den Erwartungen liegt und ein klares Signal für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Stimmung im Euroraum sendet. 👉 Auch die gemischten PMI-Daten im Dienstleistungssektor verstärken die Unsicherheit. USA: Stabilisierung trotz schwacher Signale 📊 An der Börse heute in den USA zeigt sich ein differenziertes Bild: S&P 500 Futures reduzieren Verluste auf rund -0,3%

Durable Goods Orders fallen stärker als erwartet (-1,4%)

Kernaufträge überraschen positiv (+0,8%) Gleichzeitig steigen die Inflationserwartungen: NY Fed: 3,4% für ein Jahr

Fed warnt vor steigenden Energiepreisen als Inflationsrisiko 👉 Fazit: Die US-Wirtschaft bleibt robust, steht aber unter zunehmendem Druck durch Inflation und geopolitische Risiken. Ölpreis im Fokus: Geopolitik treibt die Börse aktuell Der Ölmarkt bleibt der zentrale Treiber für die Börse aktuell: Ölpreis hält sich bei rund 110 USD

Erwarteter US-Angriff auf Iran sorgt für Unsicherheit

Iran droht mit massiver Gegenreaktion Die Situation ist angespannt: Tausende Raketen und Drohnen laut Iran verfügbar

Pentagon sieht dennoch militärische Schwäche 👉 Märkte preisen aktuell ein Szenario erhöhter Risiken ein, das sowohl Inflation als auch Wachstum belasten könnte. Fazit: Börse heute bleibt im Spannungsfeld aus Makro und Geopolitik Die Börse aktuell befindet sich in einer kritischen Phase: Schwache Konjunkturdaten, steigende Inflationserwartungen und geopolitische Risiken treffen gleichzeitig aufeinander. 👉 Kurzfristig bleibt die Börse heute stark abhängig von: Entwicklungen im Iran-Konflikt

Ölpreisbewegungen

neuen Makrodaten aus den USA und Europa Solange keine klare Entspannung sichtbar ist, dürfte die Volatilität hoch bleiben und Anleger weiterhin vorsichtig agieren. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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