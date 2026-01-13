BÖRSE HEUTE: Geopolitik belastet – US-Märkte schwach (13.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Spannungen und hawkische Fed-Signale belasten die US-Märkte.

Große Indizes schwach, Small Caps profitieren von niedrigerer Kerninflation.

Rohstoffe und Kryptowährungen zeigen Stärke in unsicherem Umfeld.

📊 Börse heute: Geopolitische Risiken belasten US-Märkte Die Börse heute zeigt sich zum Handelsende überwiegend schwächer. Wachsende geopolitische Unsicherheiten sowie hawkische Aussagen von Alberto Musalem, Präsident der Fed von St. Louis, sorgen für Zurückhaltung an der Börse aktuell. Besonders Finanzwerte sowie Software- und IT-Dienstleister stehen unter Druck, während Nebenwerte sich besser behaupten können. ✅ Drei Key Takeaways – Börse heute & Börse aktuell 🌍 Geopolitische Spannungen und hawkische Fed-Signale belasten die US-Märkte. 📉 Große Indizes schwach, Small Caps profitieren von niedrigerer Kerninflation. 🪙 Rohstoffe und Kryptowährungen zeigen Stärke in unsicherem Umfeld. 📉 US-Indizes: Dow besonders schwach, Small Caps im Plus Die wichtigsten US-Indizes beenden den Handel mehrheitlich im Minus: 📉 S&P 500 : −0,3 %

💻 Nasdaq 100 : −0,25 %

🏛️ Dow Jones 30: −0,65 % 📈 Russell 2000: +0,4 %

→ Profitiert von der niedriger als erwarteten Kerninflation, die Hoffnungen auf günstigere Finanzierungsbedingungen für kleinere Unternehmen stützt. 🌍 Geopolitik im Fokus: Greenland & Iran sorgen für Nervosität Ein Bericht von USA Today unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter sorgt für Unruhe: 🇬🇱 Eine US-Operation in Grönland könnte „innerhalb von Wochen oder Monaten“ erfolgen

Hauptoption sei weiterhin der Kauf der rohstoffreichen Insel, alternative diplomatische Wege seien jedoch nicht ausgeschlossen Zusätzlich verschärft sich die Lage im Nahen Osten: 📣 Donald Trump rief Iraner öffentlich zu weiteren Protesten auf und erklärte, „Hilfe sei unterwegs“

🇺🇸 US-Verbündete sollten laut Trump den Iran verlassen

🤝 Laut Axios traf Trumps Nahost-Sondergesandter Steve Witkoff den im Exil lebenden Reza Pahlavi, Sohn des letzten Schahs Diese Entwicklungen erhöhen die Risikoaversion an der Börse aktuell deutlich. 🏦 Unternehmensnews: JPMorgan unter Druck 🏦 JPMorgan Chase : −3,6 %

📉 Q4-Gewinn 2025: 13 Mrd. USD (−7 % ggü. Vorjahr, 4,63 USD je Aktie)

Belastung durch 2,2 Mrd. USD Rückstellung im Zusammenhang mit der Apple-Card-Übernahme 📊 Bereinigt hätte der Gewinn bei 14,7 Mrd. USD (5,23 USD je Aktie) gelegen, gestützt durch starke Handelsumsätze. Das Investmentbanking blieb jedoch unter den Erwartungen. 🔥 Inflation USA: Kerninflation schwächer als erwartet Die US-Inflationsdaten für Dezember lieferten gemischte, aber leicht positive Signale: 📈 CPI (Monat) : +0,3 %

📉 Kern-CPI (Monat) : +0,2 % (unter Erwartung)

📊 CPI (Jahr) : 2,7 % (unverändert)

📉 Kerninflation (Jahr): Rückgang von 2,7 % auf 2,6 % ➡️ Die Daten deuten auf eine leichte Abschwächung des Preisdrucks hin, reichen jedoch nicht aus, um die hawkische Fed-Rhetorik zu neutralisieren. 💵 Devisenmarkt: US-Dollar klarer Gewinner Der US-Dollar dominiert den Handelstag: 💵 USD-Index (USDIDX) : +0,2 %

💶 EUR/USD : −0,15 % auf 1,165

🇯🇵 USD/JPY: +0,6 % Der Yen leidet zusätzlich unter Berichten, dass Japans Premierminister eine Parlamentsauflösung erwägt. 🪙 Rohstoffe: Edelmetalle und Öl weiter gefragt Edelmetalle ⚪ Silber : +2,1 % auf 87,50 USD

🟡 Gold: stabil bei 4.600 USD Geopolitische Spannungen stützen weiterhin die Nachfrage nach sicheren Häfen. Energie 🛢️ Brent : +2,1 %

🛢️ WTI : +2,4 %

🔥 Erdgas (NATGAS): +1,35 % ₿ Kryptowährungen: Breiter Optimismus Am Kryptomarkt überwiegt heute klar der Optimismus: ₿ Bitcoin : +2,7 % auf 93.680 USD

