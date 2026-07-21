BÖRSE HEUTE: Halbleiter legen im Schatten geopolitischer Turbulenzen zu

Das Wichtigste in Kürze 📈 Aktienmärkte im Aufwind: Vor allem der Nasdaq und Technologieaktien treiben die Erholung an.

🤖 KI bleibt Wachstumstreiber: Nvidia, Nebius und Halbleiterwerte sorgen für positive Impulse.

🌍 Geopolitik bleibt Risikofaktor: Nahost-Konflikt und mögliche neue US-Zölle bleiben im Fokus der Anleger.

Die Börse heute präsentiert sich freundlich. Positive Impulse aus den USA sorgen für steigende Kurse an den internationalen Aktienmärkten. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte profitieren von einer verbesserten Stimmung, während starke Quartalszahlen mehrerer Unternehmen zusätzliche Unterstützung liefern. Gleichzeitig bleiben geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie mögliche neue US-Zölle wichtige Einflussfaktoren für die Börse. Börse heute: Wall Street setzt Erholung fort Die Börse in den USA schloss den Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen. Besonders stark entwickelte sich der Technologiesektor: 💻 Nasdaq100-Future: knapp +2 %

📈 Russell-2000-Future: über +1 % Die freundliche Marktstimmung wird vor allem von einer Erholung der Halbleiterwerte sowie einer starken Berichtssaison getragen. Gleichzeitig beobachten Investoren aufmerksam die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten und die Handelspolitik der USA. 🤖 KI- und Halbleiterwerte bleiben im Fokus Das Thema Künstliche Intelligenz bleibt einer der wichtigsten Kurstreiber an der Börse heute. Besonders positiv aufgenommen wurde die Beteiligung von Nvidia an Nebius, einem Anbieter von KI-Cloud-Lösungen. Die Aktie von Nebius gewinnt daraufhin mehr als 17 % und zählt zu den stärksten Gewinnern des Tages. Gleichzeitig diskutiert die US-Regierung laut Medienberichten über mögliche Einschränkungen für offene KI-Modelle als Reaktion auf neue Entwicklungen aus China. 📊 Quartalszahlen sorgen für Bewegung Die laufende Berichtssaison liefert zahlreiche Impulse für die Märkte. 🚗 General Motors übertrifft Erwartungen General Motors überzeugt mit starken Quartalszahlen: 💰 Umsatz: 48 Milliarden US-Dollar

📈 Gewinn je Aktie: 3,57 US-Dollar

📊 Anhebung der Jahresprognose Die Aktie gewinnt rund 3 %. 🏭 3M hebt Prognose an Auch 3M kann überzeugen: 📈 Gewinn je Aktie steigt auf 2,24 US-Dollar

💵 Umsatz erreicht 6,5 Milliarden US-Dollar

🚀 Anhebung der Jahresprognose Die Aktie springt zeitweise um rund 7 % nach oben. 💊 Eli Lilly und Northrop Grumman 💊 Eli Lilly legt trotz einer Klage durch Novo Nordisk leicht zu.

🛡️ Northrop Grumman kann einen Teil seiner Verluste nach einem Margenrückgang wieder aufholen. 🌍 Europa profitiert von der positiven Wall Street Die gute Stimmung an der US-Börse überträgt sich auch auf Europa. Zu den stärksten Märkten gehören: DE40 (DAX)

W20 (Polen) Auf Unternehmensebene zählen insbesondere folgende Aktien zu den Gewinnern: 💻 ASML

⚡ Siemens Energy

🛢️ TotalEnergies

💊 Novartis Dagegen geraten unter anderem Julius Bär, Schindler und Wienerberger unter Druck. 💱 Devisenmarkt: Dollar und Euro legen gemeinsam zu Am Devisenmarkt zeigt sich ein ungewöhnliches Bild. Sowohl der US-Dollar als auch der Euro gewinnen gegenüber vielen anderen Währungen jeweils rund 0,3 %. Hintergrund sind veränderte Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik und der Inflationsentwicklung in den wichtigsten Volkswirtschaften. 🛢️ Rohstoffe profitieren von Nahost-Spannungen Die geopolitische Lage bleibt ein wichtiger Einflussfaktor auf die Rohstoffmärkte. 🛢️ Brent-Rohöl steigt um mehr als 2 % und notiert wieder über 91 US-Dollar je Barrel.

🥈 Silber gewinnt mehr als 4 % und zeigt nach einer längeren Schwächephase deutliche Erholungstendenzen. Steigende Ölpreise spiegeln die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die Sorgen um die Versorgungssicherheit wider. ₿ Kryptowährungen folgen der positiven Börsenstimmung Auch digitale Vermögenswerte profitieren vom freundlichen Marktumfeld. ₿ Bitcoin steigt um mehr als 1 % und klettert wieder über 66.000 US-Dollar .

♦️ Ethereum legt ebenfalls zu und notiert oberhalb von 1.910 US-Dollar .

◎ Solana entwickelt sich etwas schwächer und bewegt sich nahezu unverändert. 📌 Fazit: Börse heute zwischen Optimismus und Unsicherheit Die Börse heute profitiert von einer starken Berichtssaison, einer Erholung im Technologie- und Halbleitersektor sowie einer anhaltenden KI-Euphorie. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken, mögliche neue Handelszölle und politische Entscheidungen rund um Künstliche Intelligenz wichtige Unsicherheitsfaktoren. Für Anleger bleibt das Marktumfeld konstruktiv, kurzfristig dürften jedoch Nachrichten aus der Berichtssaison und geopolitische Entwicklungen die Richtung an der Börse maßgeblich bestimmen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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