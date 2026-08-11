TRADINGIDEE des Tages: AUDUSD (11.08.2026)

Das Wichtigste in Kürze 🏦 Geldpolitische Divergenz: Die RBA (Gouverneurin Bullock) deutet weitere Zinsanhebungen an, während die Fed-Zinserwartungen nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten (NFP) spürbar sinken.

📈 Starke Charttechnik: Der AUDUSD hält sich seit sieben Handelstagen stabil über dem EMA10 und setzt seinen seit Juli bestehenden Aufwärtstrend fort.

🎯 Mögliches Setup: Ein klares Risiko-Szenario mit möglichen Kurszielen bei 0,71400 (TP1) und 0,71850 (TP2) sowie einer Absicherung bei 0,70000 (SL).

Wer im Forex Trading nach einer chancenreichen, möglichen Trading Idee sucht, sollte derzeit das Währungspaar AUDUSD auf der Watchlist behalten. Während die US-Notenbank Fed nach enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten unter Anpassungsdruck gerät, schlägt die australische Zentralbank (RBA) zunehmend falkenhafte Töne an. Diese geldpolitische Divergenz gepaart mit einem starken technischen Ausbruchs-Setup bietet Tradern einen Ansatz für eine mögliche Long-Positionierung. ► AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 🏦 Geldpolitische Divergenz: Die RBA (Gouverneurin Bullock) deutet weitere Zinsanhebungen an, während die Fed-Zinserwartungen nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten (NFP) spürbar sinken.

📈 Starke Charttechnik: Der AUDUSD hält sich seit sieben Handelstagen stabil über dem EMA10 und setzt seinen seit Juli bestehenden Aufwärtstrend fort.

🎯 Mögliches Setup: Ein klares Risiko-Szenario mit möglichen Kurszielen bei 0,71400 (TP1) und 0,71850 (TP2) sowie einer Absicherung bei 0,70000 (SL). 🏦 Fundamentale Analyse: RBA-Zinsfantasie trifft auf Dollarschwäche Die fundamentale Ausgangslage liefert Rückenwind für diese mögliche Trading Idee. Auf der einen Seite hat sich der Druck auf den US-Dollar deutlich erhöht: Der jüngste NFP-Bericht zeigte einen überraschenden Rückgang der US-Beschäftigung, während die Konsensschätzungen für den anstehenden Verbraucherpreisindex (CPI) von einem Rückgang der Inflation auf 3,4 % YoY ausgehen. Dies schränkt das Potenzial für dollarfreundliche Überraschungen stark ein. Auf der anderen Seite verschieben sich die Erwartungen an die australische Geldpolitik nach oben: RBA-Gouverneurin Michele Bullock betonte explizit, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten, da die RBA mehr Zeit benötige, um die Inflation nachhaltig einzudämmen.

Ein Rekordanstieg der Beschäftigung in Australien um 76.000 Arbeitsplätze stützt die Haltung der Zentralbank.

Die Markt-Wahrscheinlichkeit für eine RBA-Zinserhöhung bis Ende 2026 kletterte innerhalb einer Woche von ca. 50 % auf rund 67 %. 📈 Technische Analyse & mögliches Handels-Setup Im Forex Trading bestätigt das Chartbild die fundamentale Stärke. Der AUDUSD-Wechselkurs bewegt sich seit Anfang Juli in einer intakten Aufwärtsstruktur und zeigt eine hohe relative Stärke gegenüber geopolitischen Schwankungen 📋 Details für die mögliche Trading Idee: Mögliche Position: Long (Kauf) zum Marktpreis

Mögliches Kursziel 1 (Take Profit 1; TP1): 0,71400 (Widerstandsniveau von Ende Mai/Anfang Juni)

Mögliches Kursziel 2 (Take Profit 2; TP2): 0,71850 (78,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau)

Mögliches Stop-Loss (SL): 0,70000 (Unterstützungszone vom Juli im Bereich des 100-Tage-EMA) Die Kombination aus gleitenden Durchschnitten (Stabilisierung über dem EMA10) und Fibonacci-Erweiterungsniveaus bietet eine solide Grundlage für das Risikomanagement dieser Position. 🎯 Fazit Diese mögliche Trading Idee verbindet ein klares fundamentales Narrativ mit einem sauberen technischen Trendmuster. Die geldpolitische Kluft zwischen einer falkenhaften RBA und einer zurückhaltenderen Fed macht AUDUSD zu einem der spannendsten Paare im aktuellen Forex Trading. Solange die Unterstützung im Bereich von 0,70000 hält, bleibt die Aufwärtsdynamik in Richtung der möglichen Etappenziele bei 0,71400 und 0,71850 intakt. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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