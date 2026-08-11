⚫Rohstoffüberblick: Öl, Gold, Erdgas, Emissionen (11.08.2026)

Bei Rohstoffe Aktuell sorgen geopolitische Spannungen an der Straße von Hormus, sich verschiebende Fed-Zinserwartungen und regulatorische Anpassungen bei den europäischen CO₂-Zertifikaten für hohe Volatilität. Während die Rohölpreise im Zuge logistischer Engpässe spürbar schwanken, testen Gold und Erdgas wichtige charttechnische Schlüsselmarken. Wer die globalen Rohstoffmärkte verfolgt, findet in dieser Übersicht die maßgeblichen Entwicklungen rund um die Rohstoffe im Fokus.

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

🛢️ Ölmarkt unter Geopolitik-Druck: Die verringerte Durchflussmenge an der Straße von Hormus hält Rohöl in einer möglichen Preisspanne von 70–90 USD pro Barrel.

🥇 Gold testet Widerstände: Sinkende Wahrscheinlichkeiten für Fed-Zinserhöhungen und Käufe am chinesischen Terminmarkt stützen eine mögliche Erholung beim Goldpreis.

🔥 Gas & CO₂-Zertifikate im Aufwind: Hohe Sommertemperaturen und die Sorge um die europäischen Gasspeicher (Füllstand < 60 %) treiben die Kurse für mögliche Preisanstiege an.

🛢️ Rohöl: Hormus-Blockade und mögliche Preisspannen

Nach anfänglichen Verlusten zeigte sich Rohöl wieder deutlich erholt. Der Hintergrund für die hohe Dynamik bleibt die unklare Situation an der Straße von Hormus. Die iranische Seite signalisiert zwar Gespräche mit Oman, knüpft eine vollständige Öffnung jedoch an weitreichende politische Bedingungen.

Volumenrückgang: Das Transportvolumen durch die Meerenge fiel von vormals rund 20 Millionen Barrel auf derzeit etwa 3 Millionen Barrel pro Tag.

Crack-Spreads: Der hohe Crack-Spread verdeutlicht, dass die aktuelle Herausforderung primär in der Bereitstellung von Endprodukten liegt.

Prognose: Ein Aufrechterhalten des Konflikts könnte die Preise in einer möglichen Spanne von 70 bis 90 USD je Barrel halten. Ein Anstieg über 100 USD gilt erst bei einer Eskalation gegen die Energieinfrastruktur als ein mögliches Szenario.

📈 Chartanalyse Rohöl

Rohöl hat den Abwärtstrend kurzfristig durchbrochen. Bei einem grünen Kerzenkörper am Ende der Sitzung bildet der 100-Perioden-Durchschnitt bei über 92 USD ein mögliches Anlaufziel. Schließt die Kerze mit langem Docht, ist ein mögliches Zurückfallen unter 85 USD einzukalkulieren.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🥇 Gold: Zinserwartungen und physische Nachfrage im Fokus

Der Goldpreis testete erstmals seit Juni wieder die Marke von 4.400 USD pro Unze, was einer Erholung von rund 8 % seit Monatsbeginn entspricht.

Fed-Faktor: Nach verhaltenen Fed-Kommentaren und schwächeren US-Arbeitsmarktdaten sank die Marktwahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September auf etwa 35 %.

Nachfrage-Dynamik: Während die Gesamtnachfrage im 2. Quartal moderat ausfiel, zeigen sich positive Signale durch erneute Käufe der ETF-Fonds und eine Erholung der Long-Positionen am Terminmarkt in Shanghai.

Zentralbanken: Die Notenbanken bleiben weiterhin ein tragender Pfeiler der Nachfrage auf dem physischen Markt.

📈 Chartanalyse Gold

Der Goldpreis testet aktuell den 100-Perioden-Durchschnitt. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau könnte einen möglichen Kursanstieg in Richtung 4.500 USD ermöglichen. Bis zum Jahresende zeichnet sich bei anhaltendem Trend ein mögliches Ziel von bis zu 4.800 USD ab.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🔥 Erdgas: US-Sommerhitze und europäische Speicherziele

Bei den US-Gaspreisen zeigte sich zum Monatswechsel eine deutliche Erholung, angetrieben von Prognosen für anhaltend hohe Sommer-Temperaturen und eine Rekord-Nachfrage im Stromsektor.

Lagerbestände USA: Trotz der hohen Nachfrage bleiben die US-Gasspeicher gut gefüllt und steuern auf ein mögliches Niveau von über 4.000 Bcf zum Ende der Einspeicherphase zu.

El-Niño-Effekt: Das El-Niño-Muster könnte den Start der US-Heizperiode verzögern, was nach den Kontrakt-Rollovern für möglichen Preisdruck sorgen könnte.

Lage in Europa: Die europäischen Gaspreise kehrten auf 60 EUR/MWh zurück. Da die EU-Gasspeicher mit aktuell unter 60 % Füllstand noch weit vom Zielwert (90 % bis 1. November) entfernt sind, bleiben mögliche Preisanstiege ein realistisches Thema.

🌱 CO₂-Emissionszertifikate (EMISS): Regulatorische Reformen und Saisonalität

Die Preise für CO₂-Emissionszertifikate blieben aufgrund regulatorischer Unsicherheiten rund um das geplante ETS2-System lange unter der Marke von 70 EUR pro Tonne.

Nachfragetreiber: Der steigende Strombedarf durch Hitzeperioden und den Bau neuer KI-Rechenzentren stützt den Markt.

Reformen: Der EU-Vorschlag zur Reform von ETS1 bringt eher kosmetische Anpassungen. Das für 2028 geplante ETS2-System sieht für 2027 eine vorzeitige Vergabe von 130 % der Zertifikate vor, um Preisschocks zu dämpfen.

Langfristausblick: Auf lange Sicht gilt bei sinkender Obergrenze ein mögliches Preisniveau von 130–150 EUR/t bis 2030 als ein denkbares Szenario.

📈 Chartanalyse CO₂-Markt

Der Bereich von 80–82 EUR pro Tonne dient als mögliche Unterstützungszone, während das Potenzial der aktuellen Aufwärtsbewegung eine mögliche Zielzone von 85 bis 87 EUR erreicht.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🎯 Fazit

Die aktuelle Marktlage bei Rohstoffe Aktuell zeigt ein vielschichtiges Bild. Während Rohöl und Erdgas massiv unter dem Einfluss geopolitischer Faktoren rund um die Straße von Hormus und meteorologischer Phänomene stehen, rücken bei Gold und CO₂-Emissionszertifikaten vor allem die Zinsaussichten der Zentralbanken sowie regulatorische Vorgaben in den Mittelpunkt. Für Marktteilnehmer, die diese Rohstoffe im Fokus behalten, bieten die genannten Marken Orientierung für mögliche Entwicklungen im weiteren Jahresverlauf.

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❓ FAQ zu Rohstoffe Aktuell und Rohstoffe im Fokus

Warum steht Rohöl bei Rohstoffe Aktuell so stark unter Schwankungen?

Die unklare Lage an der Straße von Hormus und die gedrosselten Durchflussmengen erzeugen geopolitische Unsicherheit. Dies hält das Rohöl in einer möglichen Handelsspanne von 70 bis 90 USD je Barrel.

Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis in den kommenden Monaten?

Rückläufige Erwartungen hinsichtlich US-Zinserhöhungen, wiederaufgenommene ETF-Käufe sowie hohe Zentralbankkäufe bilden wesentliche Treiber für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Warum steigen die europäischen Gaspreise trotz hoher US-Lagerbestände?

Die europäischen Gasspeicher liegen mit unter 60 % Füllstand noch deutlich unter dem EU-Ziel von 90 % für den 1. November, was vor der Heizperiode Sorgen vor Versorgungsengpässen schürt und zu möglichen Preisaufschlägen führt.