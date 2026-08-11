Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100: Nasdaq sucht nach einer Richtung 🗽 Aktien von „Hims & Hers“ reagieren auf die Geschäftszahlen

An der US Börse zeichnete sich zu Beginn der Handelswoche eine uneinheitliche Entwicklung ab. Die großen US-Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 tendierten ohne eine klare gemeinsame Richtung. Während die Stabilisierung der Ölpreise und positive Nachrichten aus dem Halbleitersetzer-Sektor stützend wirkten, hält die Erwartung der anstehenden US-Inflationsdaten (CPI) viele Investoren in Warteposition. Nach dem jüngsten schwachen Arbeitsmarktbericht könnten die Teuerungsraten entscheidende Hinweise auf den möglichen Zinspfad der Federal Reserve liefern.

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

📊 Uneinheitliche Indizes: Der Dow Jones legt um 0,4 % (+202 Punkte) zu, der S&P 500 notiert nahezu unverändert, während der Nasdaq 100 unter dem Druck einzelner Big-Tech-Werte leicht nachgibt (-0,4 %).

🤖 KI-Impuls & Halbleiter-Rotation: Nvidia (+1,4 %) stützt den Markt nach Berichten über die Mobilisierung von 500 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur. Halbleiterwerte zeigen relative Stärke, während ein Kurseinbruch bei Monster Beverage (-49,8 %) hohe Einzelwert-Volatilität verdeutlicht.

🎯 Makro-Fokus auf CPI & Fed: Die Stimmung unter US-Kleinunternehmen (NFIB) stieg überraschend auf ein 11-Monats-Hoch. Sämtliche Blicke richten sich nun auf die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten.

🏛️ Lage an der US Börse: Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 im Detail

Anleger an der US Börse wägen derzeit Anzeichen für Fortschritte bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus gegen anhaltende Zweifel an einem umfassenden Abkommen zwischen den USA und dem Iran ab. Die sich stabilisierenden Ölpreise (WTI nahe 81 USD, Brent bei rund 87 USD) entlasten den Aktienmarkt leicht.

Trotz geopolitischer Spannungen zeigen makroökonomische Frühindikatoren Aufwärtstendenzen: Die NFIB-Umfrage zur Stimmung der US-Kleinunternehmen stieg auf das höchste Niveau seit 11 Monaten. Für die geldpolitische Entwicklung steht die Fed vor einem komplexen Umfeld aus höheren Rohstoffpreisen und Risiken am Arbeitsmarkt, was die kommenden CPI- und PPI-Daten zu einer möglichen Schlüsseldeterminante für die nächste Fed-Sitzung macht.

📈 Technische Analyse: Nasdaq 100

Der US100 zeigt im Tageschart (D1) nach einer V-förmigen Erholung weiterhin ein stabiles Momentum. Ein erneuter Aufwärtsimpuls könnte den Index in Richtung möglicher neuer Höchststände im Bereich von 30.500 Punkten führen.

Wichtiger Widerstand: Die runde Marke von 30.000 Punkten bildet eine mögliche Hürde für die Bullen.

Zentrale Unterstützung: Der EMA50 verläuft nahe 27.350 Punkten und stellt ein mögliches Auffangbecken bei Korrekturen dar.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

💻 Nasdaq 100: Sektor-Rotation und Marktbreite

Der Nasdaq 100 steht heute unter leichtem Druck, zeigt jedoch unter der Oberfläche ein differenziertes Bild. Starke Gewinne bei Nvidia (+1,44 %) fangen die Schwäche bei anderen Tech-Schwergewichten wie Apple (-0,55 %), Microsoft (-0,67 %), Alphabet (-1,49 %) und Amazon (-1,09 %) teilweise auf.

🔍 Gewinner und Verlierer im Index

Im Halbleitersegment zeigen Werte wie ASML, KLA, Teradyne, Lam Research und Applied Materials deutliche Stärke. Demgegenüber steht ein drastischer Kurseinbruch bei Monster Beverage (-49,77 %) sowie Verluste bei AppLovin (-4,52 %) und Datadog (-4,27 %).

📊 Bewertung und Kennzahlen

Der Nasdaq 100 weist im Jahresverlauf ein Plus von 17,3 % auf und notiert etwa 3,4 % unter seinem Allzeithoch. Rund 70 % der Indexkomponenten handeln über ihrem SMA200, jedoch nur 55,6 % über dem SMA50. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 31,6 im Index und knapp 40 im Technologiesektor hängen mögliche weitere Kursgewinne stark von der Bestätigung durch künftiges Gewinnwachstum ab.

🏢 Einzelwerte an der US Börse: Intel, Riot Platforms & Hims & Hers

💻 Intel (INTC): Die Aktie erholt sich nach anfänglichen Abgaben, nachdem das geplante Stammaktienangebot von 15 Mrd. auf 20 Mrd. US-Dollar aufgestockt wurde. Die Erlöse fließen in den Ausbau der KI-Infrastruktur, während die Verwässerung der Anteile einen möglichen Belastungsfaktor darstellt.

⛏️ Riot Platforms (RIOT): Legt nach starken Q2-Zahlen (Umsatz 174,2 Mio. USD vs. 154,3 Mio. USD erwartet) und einem 191-MW-Mietvertrag für ein KI-Rechenzentrum um fast 8 % zu.

🏥 Hims & Hers Health (HIMS): Verzeichnete ein Umsatzplus von 38 % auf 753 Mio. USD bei einem Nettoverlust von 86,3 Mio. USD. Ein Abkommen mit Novo Nordisk zur Vermarktung von GLP-1-Präparaten zur Gewichtsreduktion sowie die Übernahme des australischen Anbieters Eucalyptus bieten Potenzial für eine mögliche Beschleunigung des internationalen Wachstums.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🗣️ Expertenfazit von Jens Klatt

An der US Börse erleben wir derzeit das klassische Abtasten vor richtungsweisenden Makrodaten. Dass der Dow Jones im Plus notiert, während der Nasdaq 100 durch gewichtige Einzelwerte belastet wird, spricht für eine gesunde Rotation innerhalb des Marktes und keinesfalls für breite Panik. Die starke Performance im Halbleiterbereich zeigt, dass das Fundament für eine mögliche Fortsetzung des Bullenmarktes intakt ist. Sollten die morgigen US-Verbraucherpreise (CPI) die Erwartungen einer Abkühlung bestätigen, könnte dies den Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 den nötigen Schwung verleihen, um mögliche neue Allzeithochs anzusteuern.

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❓ FAQ zu US Börse: Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100

Wie bewegen sich Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 aktuell an der US Börse?

Der Dow Jones verzeichnet leichte Gewinne, während der S&P 500 nahezu unverändert notiert. Der Nasdaq 100 gibt aufgrund der Schwäche einzelner Big-Tech-Schwergewichte leicht nach.

Welche Makrodaten sind für die US Börse in dieser Woche entscheidend?

Im Fokus stehen der US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch sowie der Erzeugerpreisindex (PPI) am Donnerstag. Diese Daten liefern die Grundlage für mögliche Zinsentscheidungen der Federal Reserve.

Warum unterscheidet sich die Dynamik im Nasdaq 100 derzeit so stark?

Der Markt befindet sich in einer Branchenrotation. Während Chiphersteller rund um das KI-Ökosystem Kursgewinne verzeichnen, stehen große Software- und Internetwerte unter Anpassungsdruck.