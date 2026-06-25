Das Wichtigste in Kürze Die Apple und Bayer Aktien heute im Fokus der Anleger

Die Donnerstagssitzung an der Wall Street begann mit kräftigen Verlusten, wobei der NASDAQ 100 zeitweise um fast 3 % einbrach. Im Laufe des Handels ließ der Verkaufsdruck jedoch nach, und die großen Indizes konnten ihre Verluste auf rund 1 % begrenzen. Wer die Börse heute analysiert, sieht eine klare Zweiteilung des Marktes: Während der S&P 500 (US500) um etwa 0,6 % und der Nasdaq 100 (US100) um 1 % nachgaben, hielten sich der Dow Jones (US30) und der Russell 2000 (US2000) mit einem Plus von rund 0,2 % deutlich besser. Diese Divergenz zeigt, dass die Sorgen der Anleger sehr konzentriert sind. Im Fokus stehen vor allem Hyperscaler und SaaS-Unternehmen. Da diese Schwergewichte mehr als die Hälfte der Hauptindizes ausmachen, zieht ihre Schwäche den Gesamtmarkt nach unten. Analysten-Notiz von JPMorgan: Die Experten weisen zudem auf ein massives Deleveraging (Abbau von Hebelpositionen) durch Privatanleger hin, das insbesondere Technologiewerte trifft. Positiv für die Geopolitik: Der Markt hakt den Iran-Konflikt praktisch ab. Beide Seiten haben nun bis zum 21. August Zeit, um ein finales Abkommen zu unterzeichnen. Aktien im Fokus an der US Börse heute Der Blick auf die Einzelwerte zeigt extreme Bewegungen, angetrieben von Quartalszahlen und dem anhaltenden KI-Boom: Micron (MU.US): Der Speicherhersteller lieferte phänomenale Zahlen. Mit einem Umsatz von 41,46 Milliarden USD und einem EPS von 25,11 USD (ein Plus von über 100 % zum Vorquartal) wurden die Markterwartungen pulverisiert. Die Aktie schoss zur Eröffnung um 20 % nach oben und konsolidierte später bei +10 %.

Qualcomm: Profitiert direkt von der Euphorie im Chip-Sektor. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz von 15 Milliarden USD im Rechenzentrums-Segment – die Aktie steigt um 8 %.

Apple (AAPL.US): Der Tech-Gigant hob die Produktpreise an und verwies auf die akute Knappheit bei Speicherchips, bei denen die Unterhaltungselektronik direkt mit KI-Rechenzentren konkurriert. Der Markt befürchtet Margendruck und sinkende Absatzzahlen; die Aktie verliert rund 5 %.

BlackBerry (BB.US): Dank optimistischer Jahresprognosen und solider Ausgaben im Infrastrukturbereich klettert die Aktie um 7 %.

Wendy’s (WEN.US): Die Aktie setzt ihre Erholung von den Tiefstständen fort. Getrieben von Käufen durch Privatanleger flammt hier neuer „Meme-Stock“-Optimismus auf (+10 %).

IBM (IBM.US): Der IT-Riese demonstrierte den weltweit ersten Prototyp-Chip, der auf einer Sub-1nm-Technologie basiert. Makroökonomische Daten im Überblick Für die makroökonomische Bewertung der Börse aktuell sind die neuen Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa von zentraler Bedeutung: USA: Starkes Wachstum, aber Sorgen beim Konsum PCE-Inflation: Stieg im Jahresvergleich auf 4,1 %, was den Erwartungen entsprach. Da die Kernrate niedriger liegt und sich bereits früher stabilisiert hat, gehen die Märkte von einem temporären Effekt aus. Der Zinspfad der Fed dürfte unberührt bleiben.

BIP-Wachstum (Q1): Überraschte positiv mit einem Plus von 2,1 % (erwartet wurden lediglich 1,6 %).

Arbeitsmarkt & Konsum: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben über der Marke von 200.000, lagen aber unter den Prognosen. Sorgen bereiten jedoch die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter und die allgemeinen Konsumausgaben, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Aktien Europa: DAX führt Gewinne an An den europäischen Handelsplätzen verbuchten die Indizes moderate Gewinne zwischen 0,5 % und 1,2 %, angeführt vom deutschen Leitindex. Der DAX legte um über 1,2 % zu, maßgeblich gestützt von rapide fallenden Ölpreisen. Zudem schwappte die gute Halbleiter-Stimmung aus den USA nach Europa über: ASML Holding und Infineon Technologies kletterten jeweils um rund 3 %. Spaniens Wirtschaftswachstum traf mit 2,7 % im Jahresvergleich exakt die Prognosen. Star des Tages ist sicherlich die Bayer-Aktie, deren Kurs explodiert ist - ausführlicher dazu in unserem heutigen Artikel dazu. Devisen, Rohstoffe & Krypto Asset-Klasse Entwicklung & Treiber Forex (Devisen) Das britische Pfund (+0,2 %) führt die Gewinne an. Der Markt preist den geordneten Machtwechsel nach dem Rücktritt von Keir Starmer ein (Andy Burnham gilt als Favorit). Auch der AUD und NZD legen nach starken australischen Arbeitsmarktdaten zu. Rohstoffe Kakao schießt um fast 5 % nach oben (Sorgen vor Ernteausfällen in Westafrika). Brent-Öl stabilisiert sich bei 75 USD pro Barrel (+2 %), da sinkende US-Lagerbestände die Austrittsdrohungen des Iraks aus der OPEC kompensieren. Kupfer (+2 %) und Silber (+1 %) profitieren von den starken US-Wirtschaftsdaten. Krypto Der Kryptomarkt zeigt deutliche Schwächezeichen. Bitcoin rutscht unter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 USD. Ethereum verliert über 3 % auf ca. 1.560 USD, während Solana auf 66 USD fällt. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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