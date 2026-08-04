BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 legt um 3,2 % zu – Kehrt der Bullenmarkt zurück? (04.08.2026)

Das Wichtigste in Kürze 🚀 Börse heute: Nasdaq 100 und S&P 500 legen kräftig zu – starke Unternehmenszahlen und sinkende Ölpreise sorgen für neue Rekorde.

🤖 KI-Aktien bleiben gefragt: Palantir, ARM, Marvell und AMD treiben die Rally im Technologie- und Halbleitersektor an.

📊 Börse aktuell: Anleger richten den Blick auf den US-Arbeitsmarkt und die anstehenden Quartalszahlen von AMD und SpaceX.

Die Börse heute präsentiert sich in ausgezeichneter Verfassung. Während der Nasdaq 100 einen der stärksten Handelstage des Jahres verzeichnet, erreicht der S&P 500 neue Rekordstände. Rückenwind kommt von überraschend starken Quartalszahlen – allen voran von Palantir – sowie von deutlich sinkenden Ölpreisen. Gleichzeitig hoffen Anleger auf eine Entspannung im Nahen Osten, nachdem Aussagen aus den USA auf eine mögliche Öffnung der Straße von Hormus hindeuten. Für Investoren bleibt die Börse aktuell damit ein spannendes Umfeld. Neben der Berichtssaison rücken die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie die Quartalszahlen von AMD und SpaceX zunehmend in den Fokus. 📈 Börse heute: Aktienmärkte setzen ihre Rekordjagd fort Die Stimmung an den internationalen Börsen bleibt ausgesprochen positiv. Die wichtigsten Entwicklungen: 📊 Der Nasdaq 100 gewinnt heute mehr als 3 % und zählt damit zu den stärksten Handelstagen des Jahres.

🏆 Der S&P 500 setzt seine Rekordserie fort.

🌍 Auch die wichtigsten europäischen Aktienindizes schließen überwiegend im Plus.

📈 Die verbesserte Risikostimmung sorgt für breite Kursgewinne. Die Kombination aus sinkenden Energiepreisen und starken Unternehmenszahlen sorgt aktuell für Rückenwind an der Börse heute. 🚀 Palantir sorgt für Begeisterung an der Börse aktuell Im Mittelpunkt der Berichtssaison steht Palantir. Die wichtigsten Kennzahlen: 📈 Die Aktie steigt zeitweise um fast 30 % .

💰 Der Umsatz wächst auf 1,94 Milliarden US-Dollar .

🚀 Das entspricht einem Wachstum von 94 % gegenüber dem Vorjahr.

📊 Der Gewinn je Aktie steigt auf 0,41 US-Dollar (+256 %).

🔮 Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 2,16 Milliarden US-Dollar. Die starken Zahlen unterstreichen die hohe Dynamik des Unternehmens und sorgen für positive Impulse im gesamten Technologiesektor. 🤖 Halbleiter- und KI-Aktien treiben die Rally Auch der Halbleitersektor zeigt eine deutliche Erholung. Zu den größten Gewinnern zählen: 💻 ARM: +15 %

⚙️ Marvell: +14 %

🚀 Astera Labs: +12 %

💾 Sandisk: +11 %

🖥️ Intel: +10 %

📈 AMD: +8 % vor den Quartalszahlen. Unterstützt wird die Entwicklung durch: ☁️ Weiterhin hohe Investitionen der Hyperscaler in KI-Infrastruktur.

💰 Erwartete Investitionsausgaben von Alphabet von rund 200 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.

🏦 Nachlassende Sorgen über weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank. Damit bleibt Künstliche Intelligenz einer der wichtigsten Kurstreiber an der Börse aktuell. 🛢️ Sinkende Ölpreise entlasten die Finanzmärkte Auch an den Rohstoffmärkten zeigt sich eine deutliche Entspannung. Die wichtigsten Entwicklungen: 🛢️ Der Brent-Ölpreis fällt auf unter 80 US-Dollar je Barrel.

📉 Gegenüber den Höchstständen vor zwei Wochen entspricht dies einem Rückgang von mehr als 20 % .

🔥 Auch die Preise für Flüssiggas (LNG) gehen deutlich zurück.

🤝 Auslöser sind Hoffnungen auf eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus. Niedrigere Energiepreise verbessern die Perspektiven für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen und wirken damit unterstützend für die Börse heute. 📊 Makroökonomie: Arbeitsmarktdaten rücken in den Fokus Neben der Berichtssaison bestimmen nun die US-Konjunkturdaten das Marktgeschehen. Im Mittelpunkt stehen: 👥 Der JOLTS-Bericht mit leicht rückläufigen offenen Stellen.

📅 Der ADP-Arbeitsmarktbericht.

📄 Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

🇺🇸 Der Non-Farm-Payrolls-Bericht (NFP) am Freitag. Vor allem die NFP-Daten könnten entscheidend für die Erwartungen an die weitere Geldpolitik der Federal Reserve sein. 💵 Dollar unter Druck – Währungen reagieren Auch an den Devisenmärkten bleibt Bewegung. Die wichtigsten Entwicklungen: 💵 Der US-Dollar bleibt schwach.

💶 EUR/USD bewegt sich um 1,152 .

🛢️ Die norwegische Krone und der kanadische Dollar geraten aufgrund der fallenden Ölpreise unter Druck.

🇯🇵 Der Yen verliert nach der jüngsten Intervention wieder an Stärke. Diese Entwicklungen zeigen, wie eng Rohstoff-, Währungs- und Aktienmärkte derzeit miteinander verbunden sind. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die kommenden Handelstage stehen insbesondere folgende Themen im Fokus: 📊 Quartalszahlen von AMD und SpaceX.

🤖 Weitere Entwicklungen im KI- und Halbleitersektor.

👥 US-Arbeitsmarktdaten inklusive des Non-Farm-Payrolls-Berichts.

🏦 Weitere Signale der Federal Reserve.

🛢️ Entwicklung der Ölpreise und der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Diese Faktoren dürften die Richtung der Börse heute und der Börse aktuell maßgeblich bestimmen. 🧾 Fazit: Börse heute bleibt von KI-Euphorie und sinkenden Ölpreisen geprägt Die Börse heute setzt ihre Aufwärtsbewegung fort. Rekordstände beim S&P 500, eine kräftige Erholung des Nasdaq 100 sowie starke Unternehmenszahlen von Palantir sorgen für eine ausgesprochen positive Marktstimmung. Gleichzeitig wirken sinkende Ölpreise und Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten unterstützend. Für Anleger bleibt die Börse aktuell dennoch spannend. Neben den Quartalszahlen von AMD und SpaceX dürften vor allem die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve darüber entscheiden, ob die Rally an den internationalen Aktienmärkten weiter an Dynamik gewinnt. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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