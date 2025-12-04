BÖRSE HEUTE: Märkte im Wartemodus – Dollar stark & Kryptos schwächer (04.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Märkte im Stillstand

Positive US-Daten stützen Dollar

Europa zeigt relative Stärke

Die Börse heute zeigt sich weltweit von einer abwartenden Seite. Anleger halten sich zurück, da in der kommenden Woche sowohl wichtige Inflationsdaten als auch die FOMC-Sitzung anstehen. Während die großen US-Indizes kaum Bewegung zeigen, gibt es dennoch bemerkenswerte Entwicklungen bei Small Caps, in Europa und auf dem Rohstoff- sowie Kryptomarkt. Diese Börse aktuell-Analyse gibt dir einen kompakten Überblick. ⭐ Key Takeaways US-Märkte im Stillstand: Nasdaq 100, Dow Jones und S&P 500 verharren bei ±0,1 %, während der Russell 2000 über 1 % zulegt. Positive US-Daten stützen Dollar: Arbeitsmarktdaten stärker als erwartet – EURUSD gibt leicht nach. Europa zeigt relative Stärke: Spanien, Polen und Deutschland führen Gewinnerliste an; Eurozonen-Verkaufsdaten überraschen positiv. Börse aktuell USA – Zurückhaltung vor wichtigen Entscheidungen 📉 Die großen US-Index-Futures bewegen sich kaum: Nasdaq 100, Dow Jones 30, S&P 500: nur ~0,1 % Veränderung

Russell 2000: +1 % und damit deutlicher Gewinner 📊 Wichtige US-Daten: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: 191.000 (besser als erwartet)

Challenger-Report: 71.300 Arbeitsplatzverluste

Auftragseingänge langlebiger Güter: +0.5 % im September, im Rahmen der Erwartungen Meta sorgt ebenfalls für Aufmerksamkeit: Ausgabenreduktion im Metaverse-Projekt → Aktie +4 % Börse heute in Europa – Spanien & Polen führen Gewinner an 🚀 Die Stimmung an den europäischen Märkten fällt etwas freundlicher aus. 📈 Index-Entwicklungen: DAX (Deutschland): +0.5 %

CAC(Frankreich): +0.2 % 🛍️ Eurozone-Daten: Einzelhandelsumsätze: +1,5 % → über den Prognosen 💬 Aussagen aus der Geldpolitik: Der polnische Notenbankchef Adam Glapiński äußerte sich zu weiteren Zinsschritten: Real positive Zinsen & Inflation rechtfertigen laut ihm eine weitere Senkung.

Risiken: hoher Budgetdefizit & starker Preisdruck im Dienstleistungssektor. 💱 Währungsmarkt – Starker Dollar dominiert heute 💵 Getrieben durch solide US-Arbeitsmarktdaten, gewinnt der Dollar an Stärke. Bewegungen: EURUSD: –0.1 %

CHF: leichter Rückgang

HUF: verliert am stärksten → –0.7 % ggü. Dollar & Euro 🛢️ Rohstoffmarkt – Öl steigt, Silber fällt ⚙️ Die Volatilität bleibt gering, doch es gibt klare Gewinner und Verlierer: Brent & WTI: +1 %

Kaffee: +1 %

Silber: –2 % ₿ Kryptomarkt – Leicht negative Stimmung 📉 Der Kryptomarkt startet schwächer in den Tag: Bitcoin: –1.5 %, hält jedoch die Marke bei 91.000 USD

Ethereum: –1.5 %, bei 3.130 USD 🧾 Fazit: Börse heute bleibt im Wartemodus – Europa und Small Caps zeigen relative Stärke Die Börse aktuell steht klar im Zeichen der Vorsicht. Vor den kommenden Inflationsdaten und der FOMC-Sitzung bleiben große Bewegungen aus. Während der Dollar dank starker Arbeitsmarktdaten zulegt, zeigen europäische Indizes und der Russell 2000 überraschende Stärke. Rohstoffe entwickeln sich gemischt, Kryptowährungen stehen unter leichtem Druck. Die Märkte warten auf neue Impulse – die nächste Woche könnte richtungsweisend werden. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.