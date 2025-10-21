BÖRSE HEUTE: Magnificent 7 läuten Berichtssaison ein – DAX und Gold im Fokus (21.10.2025)

- US-Techriesen im Fokus
- Europa freundlich
- Gold unter Druck
🌍 Börse heute im Überblick – Berichtssaison, Gold-Korrektur & Kryptos im Aufwind 💹
Die Börse heute steht ganz im Zeichen der US-Berichtssaison:
Mit dem Start der Ergebnisse der sogenannten „Magnificent 7“ – den größten und einflussreichsten Tech-Konzernen der USA – herrscht gespannte Erwartung an den Märkten.
Zum Handelsstart zeigen sich die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 stabil auf dem Niveau des Vortags. Nach Börsenschluss wird Netflix seine Quartalszahlen veröffentlichen – ein Ereignis, das die Stimmung der Anleger maßgeblich beeinflussen könnte.
🚀 Key Takeaways
-
US-Techriesen im Fokus: Start der Berichtssaison der „Magnificent 7“ sorgt für Spannung an den globalen Börsen.
-
Europa freundlich: DAX und CAC 40 schließen im Plus – positive Stimmung an Europas Leitbörsen.
-
Gold unter Druck: Stärkster Tagesverlust seit 2020 – Anleger nehmen Gewinne mit, während Bitcoin und Ethereum steigen.
🇺🇸 Börse USA: Tech-Giganten im Fokus
An der Wall Street blicken Investoren heute auf den Beginn der Berichtssaison der US-Techriesen, darunter Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla und Nvidia.
Diese Unternehmen – auch bekannt als die „Magnificent 7“ – bestimmen maßgeblich die Richtung der US-Märkte.
Während die US-Indizes kaum Bewegung zeigen, gilt das Interesse vor allem den anstehenden Netflix-Zahlen, die nach Handelsschluss veröffentlicht werden. Sie gelten als Stimmungsbarometer für Tech- und Konsumwerte und könnten den Ton für die kommenden Tage setzen.
🇪🇺 Börse Europa: Leitindizes schließen im Plus
Die europäischen Aktienmärkte beendeten den Tag überwiegend im grünen Bereich:
-
🇬🇧 FTSE 100: +0,25 %
-
🇫🇷 CAC 40: +0,64 %
-
🇩🇪 DAX: +0,37 %
-
🇳🇱 AEX: nahezu unverändert (+0,02 %)
In Kanada stieg die Inflation im September auf 2,4 %, leicht über den Prognosen. Dadurch sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Bank of Canada im Oktober von 86 % auf 74 %.
In Polen zeigte die Industrieproduktion überraschend Stärke – ein leichter Anstieg von 0,2 % im Jahresvergleich, obwohl ein Rückgang erwartet worden war. Dennoch bleibt die Stimmung laut BIEC-Indikator eingetrübt.
✈️ Unternehmens-News: GE überzeugt, Gold unter Druck
GE Aerospace überraschte mit starken Quartalszahlen, übertraf die Erwartungen und erhöhte seine Jahresprognose – die Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen.
Der Goldpreis dagegen verzeichnete den größten Tagesrückgang seit August 2020:
Mehr als –5 % Verlust drückten den Kurs unter 4.150 US-Dollar je Unze. Gründe sind Gewinnmitnahmen, ein stärkerer US-Dollar und die Entspannung geopolitischer Risiken.
Auch Silber geriet unter Druck und verlor über 7 %, fiel dabei unter 50 US-Dollar – die schärfste Korrektur seit April.
💰 Rohstoffe & Kryptowährungen: Gegenläufige Trends
Während die Edelmetalle korrigieren, zeigt sich der Kryptomarkt robust:
-
Bitcoin steigt um +1,5 % auf über 112.000 US-Dollar,
-
Ethereum legt um +1 % auf über 4.000 US-Dollar zu.
Bei den Rohstoffen erholen sich die Kakaopreise nach vorherigen Rückgängen – aktuell bei etwa 5.943 USD pro Tonne.
🧭 Fazit: Börse aktuell – Zwischen Gewinnmitnahmen und Berichtssaison-Start 📊
Die Börse heute zeigt sich gemischt:
Während sich die großen US-Techs auf die Earnings-Phase vorbereiten, sorgen Gewinnmitnahmen bei Gold und Silber für Druck auf den Rohstoffsektor.
Gleichzeitig zeigen sich die europäischen Indizes stabil, und Kryptowährungen nutzen die Gelegenheit zur Erholung.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.