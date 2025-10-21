BÖRSE HEUTE: Magnificent 7 läuten Berichtssaison ein – DAX und Gold im Fokus (21.10.2025)

🌍 Börse heute im Überblick – Berichtssaison, Gold-Korrektur & Kryptos im Aufwind 💹

Die Börse heute steht ganz im Zeichen der US-Berichtssaison:

Mit dem Start der Ergebnisse der sogenannten „Magnificent 7“ – den größten und einflussreichsten Tech-Konzernen der USA – herrscht gespannte Erwartung an den Märkten.

Zum Handelsstart zeigen sich die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 stabil auf dem Niveau des Vortags. Nach Börsenschluss wird Netflix seine Quartalszahlen veröffentlichen – ein Ereignis, das die Stimmung der Anleger maßgeblich beeinflussen könnte.

🚀 Key Takeaways

US-Techriesen im Fokus: Start der Berichtssaison der „Magnificent 7“ sorgt für Spannung an den globalen Börsen. Europa freundlich: DAX und CAC 40 schließen im Plus – positive Stimmung an Europas Leitbörsen. Gold unter Druck: Stärkster Tagesverlust seit 2020 – Anleger nehmen Gewinne mit, während Bitcoin und Ethereum steigen.

🇺🇸 Börse USA: Tech-Giganten im Fokus

An der Wall Street blicken Investoren heute auf den Beginn der Berichtssaison der US-Techriesen, darunter Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla und Nvidia.

Diese Unternehmen – auch bekannt als die „Magnificent 7“ – bestimmen maßgeblich die Richtung der US-Märkte.

Während die US-Indizes kaum Bewegung zeigen, gilt das Interesse vor allem den anstehenden Netflix-Zahlen, die nach Handelsschluss veröffentlicht werden. Sie gelten als Stimmungsbarometer für Tech- und Konsumwerte und könnten den Ton für die kommenden Tage setzen.

🇪🇺 Börse Europa: Leitindizes schließen im Plus

Die europäischen Aktienmärkte beendeten den Tag überwiegend im grünen Bereich:

🇬🇧 FTSE 100: +0,25 %

🇫🇷 CAC 40: +0,64 %

🇩🇪 DAX: +0,37 %

🇳🇱 AEX: nahezu unverändert (+0,02 %)

In Kanada stieg die Inflation im September auf 2,4 %, leicht über den Prognosen. Dadurch sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Bank of Canada im Oktober von 86 % auf 74 %.

In Polen zeigte die Industrieproduktion überraschend Stärke – ein leichter Anstieg von 0,2 % im Jahresvergleich, obwohl ein Rückgang erwartet worden war. Dennoch bleibt die Stimmung laut BIEC-Indikator eingetrübt.

✈️ Unternehmens-News: GE überzeugt, Gold unter Druck

GE Aerospace überraschte mit starken Quartalszahlen, übertraf die Erwartungen und erhöhte seine Jahresprognose – die Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen.

Der Goldpreis dagegen verzeichnete den größten Tagesrückgang seit August 2020:

Mehr als –5 % Verlust drückten den Kurs unter 4.150 US-Dollar je Unze. Gründe sind Gewinnmitnahmen, ein stärkerer US-Dollar und die Entspannung geopolitischer Risiken.

Auch Silber geriet unter Druck und verlor über 7 %, fiel dabei unter 50 US-Dollar – die schärfste Korrektur seit April.

💰 Rohstoffe & Kryptowährungen: Gegenläufige Trends

Während die Edelmetalle korrigieren, zeigt sich der Kryptomarkt robust:

Bitcoin steigt um +1,5 % auf über 112.000 US-Dollar ,

Ethereum legt um +1 % auf über 4.000 US-Dollar zu.

Bei den Rohstoffen erholen sich die Kakaopreise nach vorherigen Rückgängen – aktuell bei etwa 5.943 USD pro Tonne.

🧭 Fazit: Börse aktuell – Zwischen Gewinnmitnahmen und Berichtssaison-Start 📊

Die Börse heute zeigt sich gemischt:

Während sich die großen US-Techs auf die Earnings-Phase vorbereiten, sorgen Gewinnmitnahmen bei Gold und Silber für Druck auf den Rohstoffsektor.

Gleichzeitig zeigen sich die europäischen Indizes stabil, und Kryptowährungen nutzen die Gelegenheit zur Erholung.

