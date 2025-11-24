BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 erholt sich stark – Tech-Rally & Zinshoffnungen treiben US-Märkte (24.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Tech-Rally hebt US-Märkte

Europa schwach

Rohstoffe & Edelmetalle steigen

Die Börse heute zeigt deutliche Erholungsbewegungen – angeführt vom Technologiesektor in den USA. Nach dem massiven Ausverkauf am Donnerstag gelingt es vor allem dem Nasdaq 100, sämtliche Verluste vollständig auszugleichen. Neue Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember, starke Unternehmensnachrichten aus dem Tech-Sektor und ein stabilisierter Kryptomarkt unterstützen die Stimmung. Europa hingegen zeigt ein gemischtes Bild, während Rohstoffe und Edelmetalle klar zulegen. ⭐ Key Takeaways 📈 Tech-Rally hebt US-Märkte: Nasdaq 100 +2,5 %, S&P 500 +1,6 %.

⚠️ Europa schwach: CAC40 –0,6 %, defensive Sektoren belasten.

🪙 Rohstoffe & Edelmetalle steigen: Gold +1,1 %, Platin +2,25 %, Ölpreise +1,4 %. 📈 Börse heute: Tech-Sektor lässt Wall Street kräftig steigen 🚀 Nasdaq 100 führt die Erholung an Die US-Börsen starten stark in die Woche: Nasdaq 100: +2,5 %

Russell 2000: +1,7 %

S&P 500: +1,6 %

Dow Jones: +0,65 % ➡️ Technologieaktien neutralisieren sämtliche Verluste vom Donnerstag. 🤖 Alphabet schießt über 300 USD – Gemini 3 und NATO-Cloud-Vertrag Alphabet (GOOGL.US): +6 %

Treiber: Launch des neuen KI-Modells Gemini 3

Großauftrag im Bereich NATO-Cloud-Dienste ➡️ BigTech dominiert erneut die US-Börse heute. 🏦 Dovishe Fed-Rhetorik befeuert Zinsfantasie Christopher Waller (Fed): spricht sich klar für Zinssenkung im Dezember aus

verweist auf schwachen Arbeitsmarkt & moderates Inflationsumfeld

warnt jedoch vor Unsicherheit ab Januar wegen verzögerter Datenerhebung ➡️ Der Markt preist stark steigende Cut-Wahrscheinlichkeit ein. 📉 Europa überwiegend schwächer – Ausnahme: Deutschland & Spanien 📉 Fallende Kurse nach geopolitischen Entwicklungen CAC40: –0,6 % → Druck auf Rüstungswerte (Ukraine-Friedensplan)

UK100: –0,35 %

SUI20: –0,3 %

ITA40: –0,2 %

DE40: +0,1 %

SPA35: +0,3 % ➡️ Nur Deutschland und Spanien können leichte Gewinne verbuchen. 💊 Novo Nordisk stürzt auf 4-Jahres-Tief NOVOB.DK: –5,3 % Grund: Alzheimer-Studien (Semaglutid) zeigen keine signifikante kognitive Verbesserung

trotz positiver Biomarker

weitere Belastung nach früheren Rücksetzern & zunehmender Konkurrenz ➡️ Vorläufige Ergebnisse im Dezember, vollständige Daten 2026. 💱 Devisenmarkt stabil – USD seitwärts Dollarindex nahezu unverändert

EURUSD leicht höher: +0,1 % auf 1,152

USD gewinnt gegen MXN & JPY, verliert leicht gegen mehrere Majors ➡️ Fed-Dovisheit bremst Dollarstärke, aber Yen bleibt schwach. 🪙 Edelmetalle & Rohstoffe deutlich im Plus Edelmetalle Platin: +2,25 %

Silber: +1,9 %

Gold: +1,1 % (4.113 USD/oz) Grund: ETF-Käufe + Angebotsengpässe bei Platin. Rohstoffe Brent & WTI: +1,4 %

NATGAS: –1,3 % nach Vortagserholung ₿ Krypto stabilisiert sich – Erholung nach Ausverkauf Bitcoin: +0,5 % → ~88.350 USD

🧩 Fazit: Börse aktuell erholt sich – Tech bleibt der Motor der Rally Die Börse heute zeigt starke Erholungstendenzen in den USA, getragen von Tech-Stärke, dovisher Fed-Kommunikation und positiven Unternehmensnews. Europa bleibt dagegen unter Druck, während Edelmetalle und Ölpreise klar steigen. ➡️ Ob die Rally mehr als nur eine technische Gegenreaktion ist, entscheidet die kommende Fed-Sitzung und die kommenden Makrodaten.

