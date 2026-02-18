BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 springt an – US-Daten stark, Öl und Gold steigen (18.02.2026)

Börse heute: Nasdaq 100 erholt sich deutlich 📈

Die Börse heute zeigt sich deutlich freundlicher. Nach dem Abverkauf am Mittwoch holen die US-Indizes kräftig auf. Der Nasdaq 100 steigt um mehr als 1 %, während auch S&P 500 und Dow Jones Boden gutmachen.

Positive Impulse kommen von überraschend starken US-Konjunkturdaten – von Industrieproduktion über Baugenehmigungen bis hin zu Auftragseingängen langlebiger Güter. Gleichzeitig sorgen rekordhohe Käufe von Privatanlegern für zusätzliche Dynamik am Aktienmarkt.

🔎 Drei Key Takeaways

1️⃣ Nasdaq 100 mit kräftiger Gegenbewegung

Nach dem Rücksetzer am Vortag legen US-Indizes deutlich zu – unterstützt durch starke Wirtschaftsdaten.

2️⃣ Retail-Investoren kaufen auf Rekordniveau

Laut Citadel Securities erreichen Käufe von Privatanlegern neue Höchststände – auch im Optionsmarkt.

3️⃣ Gold und Öl steigen trotz starkem Dollar

Trotz USD-Stärke ziehen Gold (+2,5 %) und Öl (+3,5 %) deutlich an – geopolitische Risiken rücken in den Fokus.

US-Daten überraschen positiv

Mehrere wichtige Konjunkturdaten stützen die Börse aktuell:

Industrieproduktion (m/m): +0,7 % (Erwartung: +0,4 %)

Manufacturing Output: +0,6 %

Baugenehmigungen: 1,448 Mio. (über Prognose)

Housing Starts: 1,404 Mio. (klar über Erwartungen)

Core Durable Goods: +0,9 % (Erwartung: +0,3 %)

Die Zahlen signalisieren eine robuste US-Wirtschaft. Der US-Dollar (USDIDX) legt zu, während EURUSD rund 0,5 % verliert.

Privatanleger treiben die Rallye 🚀

Ein besonders spannender Aspekt für die Börse heute:

Laut Citadel Securities kaufen Privatanleger Software-Aktien in einem Ausmaß, das seit Beginn der Datenerfassung 2017 noch nie beobachtet wurde.

Wichtige Punkte:

Durchschnittliche tägliche Aktienkäufe 25 % über dem bisherigen Rekord (2021)

Optionsvolumen 2026 fast 50 % über dem Durchschnitt 2020–2025

Retail-Anleger waren in 41 der letzten 42 Wochen Netto-Käufer

Das deutet auf eine anhaltend hohe Risikobereitschaft hin – nicht nur kurzfristige Spekulation.

Gold, Silber und Öl legen kräftig zu 🛢️

Trotz stärkerem US-Dollar steigen die Edelmetalle:

Gold: +2,5 %, Angriff auf die Marke von 5.000 USD

Silber: +5 %

Auch Ölpreise ziehen an:

WTI: +3,5 %

Hintergrund: steigende Risiken einer militärischen Eskalation im Nahen Osten

Die Märkte preisen zunehmend geopolitische Spannungen ein, nachdem die USA zusätzliche militärische Ausrüstung in die Region verlegt haben.

Rohstoffe unter Druck: Kakao bricht ein

Während Energie steigt, gerät Kakao massiv unter Druck:

Tagesverlust über 6 %

Seit Jahresbeginn mehr als 45 % im Minus

Ghana senkte die Erzeugerpreise um rund 30 %, während die Elfenbeinküste Preisanpassungen prüft. Das verschlechtert die Angebotslage und belastet die Preise deutlich.

Fazit: Börse aktuell zwischen Konjunkturstärke und geopolitischem Risiko

Die Börse heute zeigt eine klare Erholung – gestützt durch starke US-Daten und rekordhohe Käufe von Privatanlegern.

Gleichzeitig steigt jedoch das geopolitische Risiko, was sich in höheren Öl- und Goldpreisen widerspiegelt.

Kurzfristig dominiert Optimismus – doch die Kombination aus starkem Dollar, geopolitischer Unsicherheit und extrem hoher Retail-Beteiligung könnte die Volatilität in den kommenden Tagen hoch halten.

