BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 springt an – US-Daten stark, Öl und Gold steigen (18.02.2026)

- Nasdaq 100 mit kräftiger Gegenbewegung
- Retail-Investoren kaufen auf Rekordniveau
- Gold und Öl steigen trotz starkem Dollar
- Nasdaq 100 mit kräftiger Gegenbewegung
- Retail-Investoren kaufen auf Rekordniveau
- Gold und Öl steigen trotz starkem Dollar
Börse heute: Nasdaq 100 erholt sich deutlich 📈
Die Börse heute zeigt sich deutlich freundlicher. Nach dem Abverkauf am Mittwoch holen die US-Indizes kräftig auf. Der Nasdaq 100 steigt um mehr als 1 %, während auch S&P 500 und Dow Jones Boden gutmachen.
Positive Impulse kommen von überraschend starken US-Konjunkturdaten – von Industrieproduktion über Baugenehmigungen bis hin zu Auftragseingängen langlebiger Güter. Gleichzeitig sorgen rekordhohe Käufe von Privatanlegern für zusätzliche Dynamik am Aktienmarkt.
🔎 Drei Key Takeaways
1️⃣ Nasdaq 100 mit kräftiger Gegenbewegung
Nach dem Rücksetzer am Vortag legen US-Indizes deutlich zu – unterstützt durch starke Wirtschaftsdaten.
2️⃣ Retail-Investoren kaufen auf Rekordniveau
Laut Citadel Securities erreichen Käufe von Privatanlegern neue Höchststände – auch im Optionsmarkt.
3️⃣ Gold und Öl steigen trotz starkem Dollar
Trotz USD-Stärke ziehen Gold (+2,5 %) und Öl (+3,5 %) deutlich an – geopolitische Risiken rücken in den Fokus.
US-Daten überraschen positiv
Mehrere wichtige Konjunkturdaten stützen die Börse aktuell:
-
Industrieproduktion (m/m): +0,7 % (Erwartung: +0,4 %)
-
Manufacturing Output: +0,6 %
-
Baugenehmigungen: 1,448 Mio. (über Prognose)
-
Housing Starts: 1,404 Mio. (klar über Erwartungen)
-
Core Durable Goods: +0,9 % (Erwartung: +0,3 %)
Die Zahlen signalisieren eine robuste US-Wirtschaft. Der US-Dollar (USDIDX) legt zu, während EURUSD rund 0,5 % verliert.
Privatanleger treiben die Rallye 🚀
Ein besonders spannender Aspekt für die Börse heute:
Laut Citadel Securities kaufen Privatanleger Software-Aktien in einem Ausmaß, das seit Beginn der Datenerfassung 2017 noch nie beobachtet wurde.
Wichtige Punkte:
-
Durchschnittliche tägliche Aktienkäufe 25 % über dem bisherigen Rekord (2021)
-
Optionsvolumen 2026 fast 50 % über dem Durchschnitt 2020–2025
-
Retail-Anleger waren in 41 der letzten 42 Wochen Netto-Käufer
Das deutet auf eine anhaltend hohe Risikobereitschaft hin – nicht nur kurzfristige Spekulation.
Gold, Silber und Öl legen kräftig zu 🛢️
Trotz stärkerem US-Dollar steigen die Edelmetalle:
-
Gold: +2,5 %, Angriff auf die Marke von 5.000 USD
-
Silber: +5 %
Auch Ölpreise ziehen an:
-
WTI: +3,5 %
-
Hintergrund: steigende Risiken einer militärischen Eskalation im Nahen Osten
Die Märkte preisen zunehmend geopolitische Spannungen ein, nachdem die USA zusätzliche militärische Ausrüstung in die Region verlegt haben.
Rohstoffe unter Druck: Kakao bricht ein
Während Energie steigt, gerät Kakao massiv unter Druck:
-
Tagesverlust über 6 %
-
Seit Jahresbeginn mehr als 45 % im Minus
Ghana senkte die Erzeugerpreise um rund 30 %, während die Elfenbeinküste Preisanpassungen prüft. Das verschlechtert die Angebotslage und belastet die Preise deutlich.
Fazit: Börse aktuell zwischen Konjunkturstärke und geopolitischem Risiko
Die Börse heute zeigt eine klare Erholung – gestützt durch starke US-Daten und rekordhohe Käufe von Privatanlegern.
Gleichzeitig steigt jedoch das geopolitische Risiko, was sich in höheren Öl- und Goldpreisen widerspiegelt.
Kurzfristig dominiert Optimismus – doch die Kombination aus starkem Dollar, geopolitischer Unsicherheit und extrem hoher Retail-Beteiligung könnte die Volatilität in den kommenden Tagen hoch halten.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
Gold: Die Erholung setzt sich fort! 🟡 Analyse & Prognose
Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck – Droht der Rückfall auf 60.000 USD? 🪙
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, Gold, WTI.Öl
BÖRSE HEUTE: Wall Street steigt trotz neuer Trump-Zölle – Edelmetalle stark (20.02.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.