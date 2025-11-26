BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 steigt, Silber +3 %, Bitcoin über 90.000 USD (26.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 +1 %

Silber +3 %

Bitcoin springt zurück über 90.000 USD

Die Börse heute präsentiert sich erneut deutlich freundlicher. An den internationalen Finanzmärkten setzen US-Aktien, Edelmetalle und Kryptowährungen ihre Erholung fort. Besonders die Wall Street zeigt eine spürbare Stimmungsverbesserung, angeführt vom Technologiesektor. Auch wichtige Daten aus den USA, Großbritannien, Neuseeland und China prägen das Marktgeschehen. ⭐ Key Takeaways 📈 Nasdaq 100 +1 %: Erholung im Chip- & KI-Sektor treibt US-Märkte.

🪙 Silber +3 %: Chinas historisch niedrige Bestände verschärfen Angebotskrise.

₿ Bitcoin springt zurück über 90.000 USD: Krypto-Markt zeigt robuste Erholung. 📈 Börse heute: Wall Street stärkt Erholung – Tech und KI im Fokus 🤖 Nvidia & Chipwerte treiben Nasdaq Der Nasdaq 100 steigt um 1 %, getragen von: einer deutlichen Erholung der Nvidia-Aktie ,

Zugewinnen im gesamten Halbleiter- und KI-Sektor. Alphabet hingegen verzeichnet nach massiven Gewinnen der letzten Tage eine gesunde Korrekturbewegung. 📊 CD Projekt überrascht mit starken Quartalszahlen Der polnische Entwickler glänzt im Q3 2025: Nettogewinn: 193,5 Mio. PLN (Erwartung: 159 Mio. PLN) → +22 %

Umsatz: 349,1 Mio. PLN (Erwartung: 325 Mio. PLN)

EBIT: 194,6 Mio. PLN (Erwartung: 168 Mio. PLN) ➡️ Das Unternehmen zeigt starke operative Profitabilität und übertrifft sämtliche Analystenschätzungen. 📉 USA: Arbeitslosenanträge sinken überraschend Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen zum dritten Mal in Folge – entgegen der Prognose eines leichten Anstiegs.

Die Auftragseingänge stabilisieren sich im Bereich von ±3 %, liegen aber unter den Spitzenwerten der Vormonate. 💷 UK: Positive Reaktion auf Haushaltspläne Die britische Premierministerin stellte heute zentrale Budgetpunkte vor.

Marktreaktion: Anleiherenditen fielen

Pfund auf Tageshoch gegenüber USD

➡️ Das höhere fiskalische Handlungsspielraum wurde positiv aufgenommen. 🏦 Neuseeland: RBNZ senkt Leitzins Die Reserve Bank of New Zealand reduzierte den Zins um 25 Basispunkte auf 2,25 % – wie erwartet.

Die Zentralbank betont, dass dies vermutlich der letzte Schritt des aktuellen Lockerungszyklus ist. 🪙⚠️ Silbermarkt unter Angebotsdruck – Preis +3 % Der Silber Kurs steigt heute fast 3 %, ausgelöst durch: niedrigste chinesische Lagerbestände seit 10 Jahren

Rekordexporte nach London ( 660 Tonnen im Oktober )

sinkende Bestände der SHFE & SGE ➡️ Marktanalysten sehen eine temporäre strukturelle Knappheit, die das Angebot weiter belasten könnte. 🔥📉 NATGAS & Öl: Angebotsdruck hält an US-Erdgasbestände: –11B (eher moderat), Markt weiterhin im Überangebot

Öllagerbestände: stärkerer Anstieg als erwartet → zusätzlicher Druck auf Ölpreise ➡️ Trotz Heizsaison bleibt die fundamentale Lage auf der Angebotsseite belastend. ₿📈 Kryptowährungen erholen sich Bitcoin springt wieder über 90.000 USD

Nach jüngsten Tiefstständen (April-Niveau) zeigen risk assets neue Stärke

Ethereum und weitere Altcoins folgen dem Trend 💱🌏 FX-Markt: Antipodean-Währungen stark Beste Performer: AUD und NZD

Schwächste Währungen: USD und JPY ➡️ Risk-on-Stimmung dominiert. 🧩 Fazit: Börse heute zeigt breite Stärke – Tech, Silber & Krypto führen an Die Börse aktuell profitiert von einer klaren Risikobereitschaft der Anleger: Die Wall Street steigt dank Tech-Rally und geopolitischem Optimismus

Silber und Kryptowährungen signalisieren Trendwechsel

