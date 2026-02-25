BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 steigt vor Nvidia-Zahlen – Bitcoin +7% (25.02.2026)

Börse heute: Wall Street im Aufwind vor Nvidia-Zahlen 🚀

Die Börse heute zeigt sich klar freundlich. Die großen Indizes an der Wall Street legen deutlich zu, während Anleger gespannt auf die Quartalszahlen von Nvidia warten – aktuell das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Die Börse aktuell steht damit ganz im Zeichen der KI-Dynamik und möglicher Impulse für den Technologiesektor.

Der Nasdaq 100 steigt zeitweise um rund 1 %, der S&P 500 gewinnt etwa 0,7 %. Die Richtung der kommenden Tage könnte maßgeblich vom Nvidia-Bericht nach Börsenschluss abhängen.

🔎 Drei Key Takeaways

1️⃣ Nvidia entscheidet über das Momentum

Erwartet wird ein Umsatzsprung von fast 70 % – Optionsmarkt preist ±5 % Bewegung ein.

2️⃣ Gold und Krypto profitieren vom schwächeren Dollar

Gold über 5.200 USD, Bitcoin +7 %, Ethereum +11 %.

3️⃣ Öl bleibt hoch trotz massiver Lageraufbauten

US-Rohöllager +16 Mio. Barrel – geopolitische Risiken stützen dennoch.

Nvidia im Fokus der Börse aktuell 💡

Nvidia wird nach US-Börsenschluss Zahlen vorlegen. Erwartet wird:

Umsatz nahe 66 Mrd. USD

Wachstum von rund 70 %

Mögliches deutliches Übertreffen der Analystenschätzungen

Der Optionsmarkt signalisiert eine potenzielle Kursbewegung von rund 5 % in beide Richtungen. Die Aktie notiert bereits mehr als 2 % im Plus und nahe Rekordständen.

Auch Branchengrößen wie TSMC und ASML handeln auf Allzeithochs. Gleichzeitig melden viele Nvidia-Kunden rekordhohe Investitionspläne (CapEx), was die KI-Rally zusätzlich befeuert.

Dollar schwächer – Gold und Silber stark 📈

Der US-Dollar steht leicht unter Druck, EUR/USD klettert wieder über 1,18. Das stützt Edelmetalle:

Gold +1 % auf über 5.200 USD

Silber +4 % über 90 USD

Zusätzliche Unsicherheit rund um mögliche neue US-Zölle und die Iran-Politik sorgt für Absicherungsbedarf.

Kryptowährungen mit starkem Momentum

Auch der Kryptomarkt zeigt sich dynamisch:

Bitcoin +7 % auf rund 69.000 USD

Ethereum +11 % über 2.000 USD

Die Risikobereitschaft an der Börse heute scheint damit trotz geopolitischer Spannungen robust.

Ölmarkt zwischen Risikoaufschlag und Überangebot

Rohölpreise bleiben erhöht, da der Markt weiterhin ein geopolitisches Risiko im Nahen Osten einpreist. Aussagen von Donald Trump über mögliche iranische Nuklearaktivitäten erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Luftschlägen.

Gleichzeitig zeigen die EIA-Daten:

US-Rohöllager +16 Mio. Barrel

Erwartet waren nur +2 Mio. Barrel

Obwohl die Lager über Vorjahresniveau liegen, bleiben sie unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Russland und Iran reagieren bereits mit Preissenkungen auf dem Exportmarkt.

Weitere Marktimpulse

Warner Bros: Neues Übernahmeangebot von Paramount bei 31 USD je Aktie

Australien: Inflationsdaten über Erwartungen → AUD/USD +1 %

USD/JPY über 156 – Yen bleibt schwach

CME meldet technische Störung, Handel in Gas und Metallen zeitweise ausgesetzt

Fazit

Die Börse aktuell präsentiert sich vor dem Nvidia-Bericht klar optimistisch. Technologieaktien führen die Erholung an, während Gold, Silber und Kryptowährungen von einem schwächeren Dollar profitieren.

Trotz hoher Ölpreise und geopolitischer Unsicherheiten dominiert vorerst die KI-Fantasie das Marktgeschehen. Ob die Börse heute ihre Gewinne ausbauen kann, hängt entscheidend von Nvidias Zahlen und dem Ausblick für den KI-Sektor ab.

