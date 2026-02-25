BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 steigt vor Nvidia-Zahlen – Bitcoin +7% (25.02.2026)

- Nvidia entscheidet über das Momentum
- Gold und Krypto profitieren vom schwächeren Dollar
- Öl bleibt hoch trotz massiver Lageraufbauten
- Nvidia entscheidet über das Momentum
- Gold und Krypto profitieren vom schwächeren Dollar
- Öl bleibt hoch trotz massiver Lageraufbauten
Börse heute: Wall Street im Aufwind vor Nvidia-Zahlen 🚀
Die Börse heute zeigt sich klar freundlich. Die großen Indizes an der Wall Street legen deutlich zu, während Anleger gespannt auf die Quartalszahlen von Nvidia warten – aktuell das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Die Börse aktuell steht damit ganz im Zeichen der KI-Dynamik und möglicher Impulse für den Technologiesektor.
Der Nasdaq 100 steigt zeitweise um rund 1 %, der S&P 500 gewinnt etwa 0,7 %. Die Richtung der kommenden Tage könnte maßgeblich vom Nvidia-Bericht nach Börsenschluss abhängen.
🔎 Drei Key Takeaways
1️⃣ Nvidia entscheidet über das Momentum
Erwartet wird ein Umsatzsprung von fast 70 % – Optionsmarkt preist ±5 % Bewegung ein.
2️⃣ Gold und Krypto profitieren vom schwächeren Dollar
Gold über 5.200 USD, Bitcoin +7 %, Ethereum +11 %.
3️⃣ Öl bleibt hoch trotz massiver Lageraufbauten
US-Rohöllager +16 Mio. Barrel – geopolitische Risiken stützen dennoch.
Nvidia im Fokus der Börse aktuell 💡
Nvidia wird nach US-Börsenschluss Zahlen vorlegen. Erwartet wird:
-
Umsatz nahe 66 Mrd. USD
-
Wachstum von rund 70 %
-
Mögliches deutliches Übertreffen der Analystenschätzungen
Der Optionsmarkt signalisiert eine potenzielle Kursbewegung von rund 5 % in beide Richtungen. Die Aktie notiert bereits mehr als 2 % im Plus und nahe Rekordständen.
Auch Branchengrößen wie TSMC und ASML handeln auf Allzeithochs. Gleichzeitig melden viele Nvidia-Kunden rekordhohe Investitionspläne (CapEx), was die KI-Rally zusätzlich befeuert.
Dollar schwächer – Gold und Silber stark 📈
Der US-Dollar steht leicht unter Druck, EUR/USD klettert wieder über 1,18. Das stützt Edelmetalle:
-
Gold +1 % auf über 5.200 USD
-
Silber +4 % über 90 USD
Zusätzliche Unsicherheit rund um mögliche neue US-Zölle und die Iran-Politik sorgt für Absicherungsbedarf.
Kryptowährungen mit starkem Momentum
Auch der Kryptomarkt zeigt sich dynamisch:
-
Bitcoin +7 % auf rund 69.000 USD
-
Ethereum +11 % über 2.000 USD
Die Risikobereitschaft an der Börse heute scheint damit trotz geopolitischer Spannungen robust.
Ölmarkt zwischen Risikoaufschlag und Überangebot
Rohölpreise bleiben erhöht, da der Markt weiterhin ein geopolitisches Risiko im Nahen Osten einpreist. Aussagen von Donald Trump über mögliche iranische Nuklearaktivitäten erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Luftschlägen.
Gleichzeitig zeigen die EIA-Daten:
-
US-Rohöllager +16 Mio. Barrel
-
Erwartet waren nur +2 Mio. Barrel
Obwohl die Lager über Vorjahresniveau liegen, bleiben sie unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Russland und Iran reagieren bereits mit Preissenkungen auf dem Exportmarkt.
Weitere Marktimpulse
-
Warner Bros: Neues Übernahmeangebot von Paramount bei 31 USD je Aktie
-
Australien: Inflationsdaten über Erwartungen → AUD/USD +1 %
-
USD/JPY über 156 – Yen bleibt schwach
-
CME meldet technische Störung, Handel in Gas und Metallen zeitweise ausgesetzt
Fazit
Die Börse aktuell präsentiert sich vor dem Nvidia-Bericht klar optimistisch. Technologieaktien führen die Erholung an, während Gold, Silber und Kryptowährungen von einem schwächeren Dollar profitieren.
Trotz hoher Ölpreise und geopolitischer Unsicherheiten dominiert vorerst die KI-Fantasie das Marktgeschehen. Ob die Börse heute ihre Gewinne ausbauen kann, hängt entscheidend von Nvidias Zahlen und dem Ausblick für den KI-Sektor ab.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Inflation belastet Märkte – Rohstoffe stark, Tech unter Druck (27.02.2026)
Weizen Preis steigt deutlich – Technische Rallye an der Börse aktuell
Block Inc Aktie nach Zahlen stark: Aktien News zu KI, Stellenabbau und Strategie
US Börsenstart: US Börse reagiert nervös auf hohe PPI-Daten
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.