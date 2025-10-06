BÖRSE HEUTE: Nasdaq steigt über 25.000 – AMD & Gold führen Märkte an (06.10.2025)

Krypto & Rohstoffe stark: Bitcoin bei 125.000 USD, Gold über 3.950 USD – Markt zeigt klare Risikobereitschaft.

📈 Börse Heute & Börse Aktuell: US-Aktien steigen – AMD führt KI-Rallye an, Gold über 3.950 USD 💬 Einleitung Die Börse heute zeigt sich weltweit in starker Verfassung. Besonders die US-Märkte legen kräftig zu, während Anleger trotz anhaltender politischer Unsicherheiten optimistisch bleiben.

Der Nasdaq 100 klettert um fast +1 % über die Marke von 25.000 Punkten, angetrieben von einem Kursfeuerwerk bei AMD nach der Bekanntgabe einer Partnerschaft mit OpenAI.

Gleichzeitig steigt der US-Dollar, obwohl Prognosemärkte einen verlängerten US-Government Shutdown mit einer geschätzten Dauer von rund 22 Tagen erwarten. 🔑 Key Takeaways 🚀 AMD & TSMC treiben Tech-Rallye: AMD-Aktie +26 % nach OpenAI-Deal, TSMC +4 %.

🏦 EZB bleibt stabil: Lagarde bestätigt Inflationsziel von 2 % – EUR/USD bleibt unter 1,172.

🪙 Krypto & Rohstoffe stark: Bitcoin bei 125.000 USD, Gold über 3.950 USD – Markt zeigt klare Risikobereitschaft. 🇺🇸 US-Märkte: Tech treibt Börse heute nach oben An der Börse aktuell dominieren Technologie- und Halbleiterwerte: Nasdaq 100 : +1 % – stark getrieben durch AMD (+26 %) und TSMC (+4 %) .

BofA Securities hebt das Kursziel für AMD von 200 auf 250 USD an.

Dow Jones und S&P 500 legen moderater zu, während der Markt optimistisch auf die KI-Investitionswelle blickt. 📊 Nvidia-Aktien gaben dagegen leicht um -1 % nach, da Anleger mögliche Konkurrenz durch AMD sehen – ein Hinweis darauf, dass sich die Marktdynamik im KI-Sektor verändern könnte. 💶 Europa im Fokus: EZB bleibt bei stabiler Linie Der EUR/USD-Kurs blieb während der Rede von Christine Lagarde vor dem Europäischen Parlament nahezu unverändert und notierte knapp unter dem Widerstand bei 1,1720.

Lagarde betonte: Die Disinflationsphase in der Eurozone sei beendet.

Die Inflation liege wieder im Einklang mit dem mittelfristigen 2%-Ziel .

Das Lohnwachstum habe sich moderat entwickelt, wodurch Inflationsrisiken begrenzt bleiben. Trotz dieser Stabilität bleibt der wirtschaftliche Ausblick für Europa gemischt – schwache Exportzahlen, politische Unsicherheit in Frankreich und langsames Wachstum in Deutschland bremsen den Optimismus. 🪙 Kryptowährungen & Edelmetalle: Anleger setzen auf Sicherheit Auch im Kryptomarkt herrscht Risikofreude: Bitcoin (BTC) notiert bei rund 125.000 USD ,

Ethereum (ETH) steigt auf 4.700 USD.

📊 Laut CryptoQuant schwächt sich der Verkaufsdruck großer Investoren („Wale“) ab, was den Weg für neue Allzeithochs ebnen könnte.

Prognose: BTC zwischen 160.000–200.000 USD bis Jahresende. 💎 Bei den Edelmetallen bleibt der Aufwärtstrend ungebrochen: Goldpreis: +2 %, über 3.950 USD pro Unze ,

Silberpreis: steigt auf 48,6 USD – beide profitieren von geopolitischen Unsicherheiten und einem schwächeren Risikoappetit. 🍫 Rohstoffe & Märkte weltweit Kakao verzeichnet eine Erholung um +2 % nach einem 20-Monats-Tief .

Laut Bloomberg könnte stabileres Wetter in Westafrika zu einem Überschuss von 186.000 Tonnen führen.

USD/JPY legt +0,7 % zu, gestützt durch den Wahlsieg der expansiv ausgerichteten Politikerin Sanae Takaichi in Japan. 📦 Außerdem kündigte Donald Trump an, dass ab 1. November 2025 auf mittel- und schwergewichtige Lkw-Importe in die USA ein Zollsatz von 25 % erhoben wird – ein möglicher Wendepunkt für den internationalen Handel. 🧠 Fazit: Börse Heute & Börse Aktuell im Überblick Die Börse heute präsentiert sich robust und optimistisch, trotz politischer Unsicherheiten in den USA und Europa.

Technologieaktien treiben die Märkte, Edelmetalle glänzen als Absicherung, und Kryptowährungen profitieren von neuen Kapitalzuflüssen.

