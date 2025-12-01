BÖRSE HEUTE: Schwacher Wochenstart – Aktien fallen, Krypto crasht, Silber steigt (01.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Weltweite Kursrückgänge zum Wochenstart

Silber & Gold stark – Krypto im Crash

Polen überrascht positiv

Der erste Handelstag der Woche und zugleich der Start in den Dezember verlief an den internationalen Finanzmärkten deutlich schwächer. Während Europa und die USA Rücksetzer verzeichneten, stach vor allem der massive Einbruch im Kryptomarkt hervor. Gleichzeitig zeigten sich Silber und Gold überraschend stark – und einzelne Volkswirtschaften überraschten positiv. ⭐ Key Takeaways 📉 1. Weltweite Kursrückgänge zum Wochenstart DAX –1 %, Nasdaq –0,1 %, S&P 500 –0,07 % – die Märkte starten deutlich schwächer. 🪙 2. Silber & Gold stark – Krypto im Crash Silber +3,5 %, Gold +0,6 % – Bitcoin –6,6 %, MicroStrategy –12 %. 3. Polen überrascht positiv BIP wächst 3,8 % y/y – Investitionen & Konsum treiben Wirtschaft. Europa: DAX mit deutlichen Verlusten – Ukraine-Friedensgespräche belasten Markt Der Wochenstart brachte in Europa spürbare Abgaben: DAX –1 %

Belastet durch Sorgen rund um die Ukraine-Friedensgespräche

Industriewerte gehören zu den größten Verlierern Positive Ausnahme:

📈 Polen meldet starke BIP-Zahlen (Q3 2025): +3,8 % y/y (über Erwartung)

Investitionen +7,1 % y/y

Öffentliche Ausgaben +7,4 % y/y

Konsum +3,5 % y/y

Exporte +6,1 % / Importe +5,9 % ➡️ Warszawer Börse legt leicht zu. Börse USA: Wall Street stabilisiert sich – bleibt aber im Minus In den USA fiel der Handelsstart schwach aus, erst später besserte sich die Stimmung etwas: Nasdaq 100 –0,1 %

S&P 500 –0,07 % 📉 ISM-Industrieindex erneut schwach: Industrie: 48,2 (unter 50 = Schrumpfung)

Neue Aufträge: 47,4

Beschäftigung: 44,0 📈 Dienstleistungssektor dagegen stark:

ISM Services 58,5 – deutlich über Erwartung. 💱💴 Forex: Japanischer Yen stark nach BOJ-Zinssignal Der JPY ist heute stärkster Performer am FX-Markt. Grund: BOJ-Gouverneur Ueda signalisiert erste Zinserhöhung seit Jahren

Markt reagiert sofort mit deutlicher Yen-Stärke 🪙📈 Rohstoffe: Silber glänzt – Gold ebenfalls stark 🔝 SILBER +3,5 % – neues Mehrjahreshoch

🟡 GOLD +0,6 % Die Rallye läuft, gestützt durch: Inflationssorgen

US-Zinssenkungserwartungen

geopolitische Risiken ₿🔥 Krypto-Crash: Bitcoin stürzt – MicroStrategy implodiert zweistellig Der Kryptomarkt erlebt heute einen der schwächsten Tage seit Monaten: Bitcoin –6,6 % → fällt erneut unter die Zone um 85.000 USD

MicroStrategy –12 % Grund: CEO-Hinweis auf mögliche BTC-Verkäufe in einem Stressszenario

Markt sieht dies als Widerspruch zu Saylor’s vorherigem „Immer kaufen“-Narrativ

Genereller Risk-Off-Modus belastet zusätzlich ➡️ Krypto ist aktuell die schwächste Anlageklasse des Tages. 🧩 Fazit: Schwacher Start in den Dezember – Risikoassets unter Druck, Edelmetalle gefragt Die globale Börsenlandschaft zeigt zum Wochenstart ein einheitliches Bild: ✔️ Aktien schwächer

✔️ Industrie erneut unter Druck

✔️ Yen stark aufgrund BOJ-Signal

✔️ Silber & Gold als Gewinner

