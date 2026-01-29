BÖRSE HEUTE: Tech-Abverkauf belastet Märkte – Börse aktuell unter Druck (29.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Tech-Aktien belasten die Börse aktuell, allen voran Microsoft und der Software-Sektor.

Geopolitische Risiken treiben Ölpreise, während Edelmetalle volatil bleiben.

Risk-Off-Stimmung erfasst auch Krypto-Märkte, Bitcoin und Ethereum deutlich schwächer.

Börse heute: Aktienmärkte unter Druck – Tech-Schwäche belastet Börse aktuell 📉 Die Börse heute präsentiert sich volatil und von deutlicher Unsicherheit geprägt. Während einzelne Märkte Stabilität zeigen, geraten vor allem Technologieaktien stark unter Druck. Schwache Unternehmenszahlen, Sorgen über zu hohe KI-Investitionen sowie geopolitische Risiken bestimmen das Bild an den internationalen Börsen. Die Börse aktuell spiegelt damit eine klare Risikoaversion der Anleger wider. Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick Tech-Aktien belasten die Börse aktuell, allen voran Microsoft und der Software-Sektor. Geopolitische Risiken treiben Ölpreise, während Edelmetalle volatil bleiben. Risk-Off-Stimmung erfasst auch Krypto-Märkte, Bitcoin und Ethereum deutlich schwächer. Europa: Gemischtes Bild an der Börse aktuell In Europa verlief der Handel uneinheitlich: DAX: -2 % – belastet durch einen massiven Abverkauf bei SAP , nachdem enttäuschende Backlog-Zahlen Sorgen um die Nachfrage nach Softwarelösungen schürten.

FTSE 100: +0,2 % – leichte Gewinne in London.

CAC 40: unverändert – Frankreich schloss nahezu auf Tagesbasis. Besonders der Technologiesektor stand europaweit unter Druck und wirkte sich negativ auf die Marktstimmung aus. USA: Tech-Abverkauf prägt die Börse heute ⚠️ Die Börse heute in den USA geriet nach einem Kurssturz von über 10 % bei Microsoft deutlich ins Rutschen. Der Software-Sektor wurde flächendeckend mit nach unten gezogen, da Investoren zunehmend befürchten, dass KI-bezogene CAPEX-Ausgaben das Rentabilitätsprofil vieler Unternehmen belasten. Nasdaq 100: zeitweise -2,2 %, aktuell rund -1,6 % – erste Stabilisierungsversuche.

S&P 500: -0,8 % – weniger techlastig, daher stabiler.

Dow Jones: hält sich vergleichsweise gut. Positive Akzente setzten Meta Platforms (+10 %), IBM, Lockheed Martin und Caterpillar, die allesamt mit überzeugenden Quartalszahlen überraschten. Dennoch richten sich die Blicke nun gespannt auf die Apple-Zahlen nach US-Börsenschluss. Rohstoffe & Devisen: Bewegung über alle Assetklassen 🌍 Der Abverkauf an den Aktienmärkten wirkte sich auch auf andere Anlageklassen aus: Gold: Rücksetzer vom Allzeithoch bei $5.600 auf rund $5.350 je Unze .

Silber: starke Erholung von $106 auf fast $115 je Unze .

Öl: +3 %, WTI nähert sich $70 , gestützt durch steigende Risiken eines möglichen US-Schlags gegen Iran .

Erdgas: Lagerabbau laut EIA im Rahmen der Erwartungen (-242 bcf); nach anfänglicher Schwäche Erholung auf $3,85/MMBtu. Am Devisenmarkt verteidigte EUR/USD erfolgreich die 1,19-Marke und steigt wieder über 1,195. Krypto: Börse aktuell mit Risiko-Off-Stimmung 🚨 Auch Kryptowährungen geraten unter Druck: Bitcoin: -5 %, knapp unter $84.000 .

Ethereum: -6 %, etwa $2.850. Die schwache Entwicklung unterstreicht die aktuelle Risikoaversion an der Börse heute. Fazit: Börse aktuell bleibt angespannt Die Börse heute steht klar im Zeichen erhöhter Unsicherheit. Während einzelne Titel positive Impulse liefern, dominieren Sorgen um überhöhte Bewertungen, steigende Investitionskosten im KI-Bereich und geopolitische Spannungen. Solange keine Entspannungssignale aus der Tech-Berichtssaison oder von der politischen Bühne kommen, dürfte die Börse aktuell volatil und richtungslos bleiben. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.