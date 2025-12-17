BÖRSE HEUTE: Tech-Aktien unter Druck – Edelmetalle auf Rekordniveau (17.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes im Minus

Edelmetalle auf Rekordkurs

Öl erholt sich geopolitisch getrieben

Börse heute: Tech-Sektor belastet – Edelmetalle glänzen ✨📉 An der Börse heute stehen erneut Technologieaktien, insbesondere Halbleiterwerte, im Mittelpunkt – allerdings von der schwachen Seite. Während geopolitische Unsicherheiten und Konjunkturrisiken die Stimmung drücken, zeigen sich deutliche Sektorunterschiede: Tech gerät unter Druck, während Edelmetalle neue Rekordstände erreichen. Die Börse aktuell präsentiert sich damit klar risk-off. Key Takeaways 🔑 US-Indizes im Minus: Nasdaq 100 besonders schwach, KI- und Halbleiteraktien stark unter Druck. Edelmetalle auf Rekordkurs: Silber und Platin markieren neue Allzeithochs. Öl erholt sich geopolitisch getrieben, Krypto folgt Wall Street nach unten. US-Märkte: Tech und KI-Aktien führen Verluste an 💻📉 Während der heutigen Kassasitzung handeln die wichtigsten US-Indizes deutlich tiefer: S&P 500 : −0,65 %

Nasdaq 100 : −1,16 %

Russell 2000: −0,40 % Besonders stark unter Druck stehen bekannte Technologie- und KI-Aktien: Oracle : −5,5 %

Broadcom : −5,9 %

Nvidia : −3,3 %

ASML : −4,8 %

Alphabet: −2,2 % Die Schwäche unterstreicht den anhaltenden Stimmungsumschwung im KI-Sektor, der von steigenden Investitionsrisiken und Finanzierungssorgen geprägt ist. Währungen: Dollar leicht stärker, Euro stabil 💱 US-Dollar-Index : +0,10 %

EURUSD : stabil bei 1,17

Schwächer zeigen sich JPY, GBP und AUD Edelmetalle: Neue Allzeithochs 🚀🪙 Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten treiben die Nachfrage nach sicheren Häfen: Gold : +1,00 % auf 4.345 USD

Silber : +4,80 % auf 66,80 USD → neues Allzeithoch

Palladium : +2,40 % auf 1.613 USD

Platin: +3,66 % auf 1.900 USD → Rekordhoch, +113 % YoY Öl: Geopolitik sorgt für Erholung 🛢️⚠️ Nach fast 5-Jahres-Tiefs ziehen die Ölpreise wieder an: Rohöl: +2 % Treiber sind: Ankündigung einer möglichen US-Seeblockade Venezuelas

neue Sanktionen gegen Russlands „Schattenflotte“ Der weitere Preisverlauf hängt stark von Putins Reaktion auf den Berliner Friedensvorschlag ab. Eine Ablehnung könnte sofortige US-Maßnahmen auslösen. Unternehmensnews: Oracle, Micron & Lennar im Fokus 🏢📊 Oracle : Zweifel am 10-Mrd.-USD-KI-Rechenzentrum in Michigan , nachdem Finanzierungs­gespräche mit Blue Owl Capital gescheitert sind. Kreditgeber verlangten strengere Leasing- und Schuldenbedingungen.

Micron (MU.US) : Zahlen nach Börsenschluss. Als Speicherlieferant für Nvidia-Server gilt Micron als Gradmesser für KI-Halbleiternachfrage . Der Ausblick steht besonders im Fokus.

Lennar (LEN.US): Q4 2025 leicht enttäuschend. Trotz solider Umsätze lagen die Gewinne unter den Erwartungen; der Ausblick signalisiert weiter nachlassendes Gewinnwachstum. Makrodaten: Gemischte Signale 📉📈 US-Rohöllagerbestände : −1,27 Mio. Barrel

(Erwartung: −2,2 Mio.; zuvor: −1,81 Mio.)

→ moderater Abbau bei Rohöl, weiter Druck bei Benzin.

Eurozone CPI (final, Nov.): +2,1 % y/y (unter Erwartung von 2,2 %)

Der Euro gab zunächst nach, stabilisierte sich jedoch rasch. Kryptomarkt: Folgt Wall Street nach unten ₿📉 Kryptowährungen konnten sich zunächst halten, gerieten dann aber ebenfalls unter Druck: Bitcoin : −1,50 % auf 86.600 USD (zuvor kurz bei 92.000 USD)

Ethereum : −3,65 % auf 2.850 USD

Altcoin-Marktkapitalisierung: −2,20 % auf 820 Mrd. USD Fazit: Börse aktuell klar risk-off – Defensive Assets gefragt ⚖️📊 Die Börse heute zeigt ein deutliches Bild: Technologie- und KI-Aktien geraten unter Druck, während Edelmetalle von Unsicherheit und geopolitischen Spannungen profitieren. Öl stabilisiert sich geopolitisch getrieben, während Krypto dem Aktienmarkt folgt. Kurz gesagt:

