BÖRSE HEUTE: US-Futures, Rohstoffe & Bitcoin im Fokus

📊 Börse aktuell & Börse heute – Märkte im Überblick Zum Wochenauftakt zeigen sich die US-Futures leicht im Plus, während die US-Kassamärkte aufgrund des Labor Day-Feiertags geschlossen bleiben. Insgesamt bleibt die Volatilität begrenzt. Doch in den Rohstoff- und Devisenmärkten sowie bei Kryptowährungen gibt es spannende Bewegungen, die Anleger im Blick behalten sollten. 🔑 Key Takeaways US-Futures im Plus : leichte Gewinne von rund +0,10 % , Märkte bleiben aber wegen des Feiertags ruhig.

Rohstoffe im Fokus : Gold, Silber und Öl steigen, während Erdgas deutlich verliert .

Währungen & Krypto: USD, JPY, CAD und CHF schwach – GBP und NZD stark. Bitcoin versucht ein Rebound auf 108.600 USD, während Altcoins wie Ethereum verlieren. 🇺🇸 Börse aktuell – US-Futures und Gerichtsurteil Die US-Index-Futures legten zu Wochenbeginn um etwa 0,10 % zu. Marktbewegungen bleiben begrenzt, da die US-Börsen wegen des Labor Day geschlossen sind.

Ein möglicher Treiber: Das Urteil des U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, das die Rechtmäßigkeit von Trump-Zöllen in Frage stellt. Sollte dieses Urteil Bestand haben, könnte dies vielen Unternehmen Entlastung bringen und die Wachstumsaussichten verbessern.

Ölpreise ebenfalls im Aufwärtstrend,

Erdgas setzt hingegen seinen Abwärtstrend mit starken Verlusten fort. 💱 Devisenmarkt – Gewinner & Verlierer Unter den G10-Währungen gehören der Schweizer Franken (CHF), der Japanische Yen (JPY), der Kanadische Dollar (CAD) sowie der US-Dollar (USD) zu den größten Verlierern.

Dagegen können Britisches Pfund (GBP) und Neuseeland-Dollar (NZD) zulegen. Das Währungspaar EURUSD steigt um +0,12 % auf 1,1701. 🪙 Krypto-Markt – Bitcoin stabil, Altcoins schwach Die Börse heute im Kryptobereich bleibt angespannt: Bitcoin versucht einen Rebound und notiert bei +0,36 % auf 108.600 USD .

Ethereum verliert hingegen deutlich ( −1,70 % auf 4.320 USD ).

Zudem startet heute der Handel des WLFI-Tokens auf großen Kryptobörsen wie Binance, OKX und Bybit. Das Projekt ist direkt mit der Trump-Familie verbunden und sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit. ✅ Fazit – Börse heute mit ruhigem Auftakt, aber vielen Impulsen Während die Börse aktuell in den USA wegen des Feiertags ruhig bleibt, liefern Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen klare Bewegungen. Besonders spannend: die Entwicklung bei Gold und Öl sowie der Rebound-Versuch von Bitcoin. Auch das WLFI-Listing sorgt für neue Schlagzeilen. Anleger sollten die nächsten Handelstage genau beobachten.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link FAQ zur Börse heute & Börse aktuell ❓ Warum fällt die Börse heute?

Vor allem Technologieaktien belasten die Wall Street. Gewinnmitnahmen, Rezessionssorgen und schwächere Konjunkturdaten drücken auf die Stimmung. ❓ Welche Entwicklungen prägen die Börse aktuell in Europa?

Der DAX, CAC40 und FTSE schlossen schwächer, getrieben von globalem Druck aus den USA. Besonders der Technologiesektor steht unter Abgabedruck. ❓ Wie entwickeln sich Gold und Silber an der Börse heute?

Gold legt um rund 0,8 % auf 3.450 USD/Unze zu, während Silber mit knapp 40 USD ein Mehrjahreshoch erreicht. ❓ Wie steht es um die Kryptomärkte an der Börse aktuell?

Bitcoin fiel unter 110.000 USD, auch Altcoins wie Ethereum und Dogecoin verlieren. Insgesamt herrscht Abwärtsdruck am Kryptomarkt.

