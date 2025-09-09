BÖRSE HEUTE: US-Indizes steigen trotz Job-Schock – Gold nahe Rekord, Bitcoin stabil (09.09.2025)

📊 Börse heute & Börse aktuell: US-Indizes steigen trotz schwacher Arbeitsmarktdaten 📌 Key Takeaways Börse heute: US-Futures im Plus, obwohl eine historische Arbeitsmarkt-Revision von -911.000 Jobs für Verunsicherung sorgt. Börse aktuell: Zinssenkungserwartungen der Fed stützen die Märkte – Tech-Werte wie Alphabet & Meta treiben den Anstieg. Rohstoffe & Krypto: Gold nahe Rekordhoch, Öl schwächer, Bitcoin stabil. 📰 Einleitung Die Börse heute zeigt sich überraschend robust: Trotz alarmierender US-Arbeitsmarktdaten steigen die großen Indizes. Die Börse aktuell profitiert von Spekulationen über baldige Zinssenkungen der Fed, die den Druck auf die Wirtschaft abfedern könnten. Neben Aktien stehen auch Rohstoffe und Kryptowährungen im Fokus. 🇺🇸 US-Märkte: Schwache Jobs, starke Techs Arbeitsmarkt : Laut Bureau of Labor Statistics verlor die US-Wirtschaft zwischen 2024 und März 2025 rund 911.000 Jobs – größte Korrektur in der Geschichte.

Indizes : Dow Jones: +0,4 % Nasdaq 100: +0,2 % S&P 500: im Plus

Sektoren : Tech-Aktien führen die Gewinne an → Alphabet & Meta +1,5 % .

Apple: Aktie fällt über -0,5 %, da das iPhone-17-Event die Erwartungen nicht erfüllte. 📈 Wirtschaftsdaten & Fed-Ausblick Positive Daten : Redbook Retail: +6,6 % YoY (starker Konsum). NFIB Index: 100,8 (leicht über Erwartungen).

Bewertungen : Fitch : erwartet 2 Zinssenkungen 2025 + 3 weitere 2026. Citi : warnt, dass eine September-Senkung nicht garantiert ist.

🇪🇺 Börse aktuell in Europa Europäische Aktien ebenfalls im Plus, getragen von der Aussicht auf aggressive Fed-Zinssenkungen.

Gewinne bei: EURONEXT 100, CLIMATE EUROPE, NEXT BIOTECH (+0,3–0,8 %). 🛢️ Rohstoffe & Kryptos im Fokus Gold : nahe Rekordhoch bei 3.660 USD , gestützt durch Inflations- & Defizitsorgen.

Kakao : +1,5 %, bleibt aber schwach nach 10-Monats-Tief.

Öl & Industriemetalle : leichter Rückgang nach STEO-Bericht.

Kryptowährungen : Bitcoin stabil Ethereum profitiert von erwarteten Fed-Senkungen, da Risikoassets gestützt werden.

✅ Fazit Die Börse heute sendet gemischte Signale: Historisch schwache Jobdaten wecken Rezessionsängste, gleichzeitig befeuern Zinssenkungserwartungen die Kurse. Börse aktuell: Tech-Aktien bleiben Treiber, Gold nähert sich Rekordständen und Bitcoin stabilisiert sich über 60.000 USD. Anleger sollten in den kommenden Tagen vor allem die geldpolitischen Signale der Fed im Blick behalten.

