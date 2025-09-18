BÖRSE HEUTE: US-Märkte auf Allzeithoch – Dollar stark, Krypto im Aufwind (18.09.2025)

📊 Börse Heute & Börse Aktuell: US-Märkte auf Rekordhoch – Dollar im Aufwind 📰 Einleitung Die Börse Heute zeigt sich stark: Die US-Aktienmärkte eröffneten auf neuen Allzeithochs und hielten sich dort bis zum Handelsschluss. Positive Überraschungen bei den US-Arbeitsmarktdaten sowie in der Industrie stärkten den Dollar und setzten das EURUSD-Paar unter Druck. Auch in Europa dominieren überwiegend Gewinne – begleitet von gemischten Signalen bei Rohstoffen und Kryptowährungen. 📌 Key Takeaways US-Märkte auf Rekordhoch: S&P 500 & Co. halten sich auf Allzeithochs, getragen von starken Konjunkturdaten.

Dollar im Fokus: Bessere Arbeitsmarktdaten und Philadelphia-Fed-Prognosen stärken den USD, drücken auf den EURUSD .

Krypto im Aufwind: Bitcoin +1,2 %, Ethereum +1,6 %, Altcoins profitieren von Zinssenkungsfantasie. 📈 US-Märkte & Dollar – Daten stützen Optimismus Die US-Börsen setzten ihre Rally fort und erreichten neue Höchststände. Arbeitslosenanträge sowie die Philadelphia-Fed-Daten überraschten positiv und widersprachen den schwachen Zahlen der Vorwoche. Dadurch sinkt der Druck auf die Fed, schnellere Zinssenkungen einzuleiten. 💷 Zentralbanken – BoE mit geteiltem Votum Die Bank of England ließ die Zinsen wie erwartet bei 4,0 %, jedoch war das Abstimmungsergebnis enger als prognostiziert: 7 Mitglieder stimmten für ein Beibehalten, 2 für eine Senkung. Das britische Pfund verlor an Stärke, während die norwegische Krone nach einem „hawkish cut" deutlich zulegte. ⚡ Rohstoffe & Energie – Gaspreis unter Druck Die EIA-Daten zeigten erneut steigende Gasvorräte – NATGAS -4 %. Ölpreise fielen um knapp 1 %, ebenso die meisten Agrarrohstoffe wie Kaffee und Kakao (-1,5 %). Industriemetalle schwächeln ebenfalls, während bei den Edelmetallen leichte Korrekturen einsetzen. Gold bleibt unter Druck, nur Platin legte zu. ₿ Krypto-Markt – Altcoins im Rampenlicht Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt positiv: Bitcoin +1,2 %, Ethereum +1,6 %. Besonders stark zeigen sich Altcoins, die von der Aussicht auf Zinssenkungen in den USA profitieren. ✅ Fazit – Börse Heute bullish, aber selektiv Die Börse aktuell präsentiert ein gemischtes Bild: Während Aktienmärkte neue Rekorde feiern und Kryptowährungen zulegen, geraten Rohstoffe unter Druck. Der Dollar bleibt stark, getragen von positiven US-Daten. Investoren blicken nun gespannt auf die kommenden Entscheidungen der Notenbanken.

