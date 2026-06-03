BÖRSE HEUTE: DAX fällt, Ölpreis steigt und Nvidia belastet die Wall Street (03.06.2026)

Börse Heute & Börse Aktuell: DAX unter Druck – Ölpreis steigt, Nahost-Konflikt belastet die Märkte 📉

Die Börse Heute stand ganz im Zeichen einer leichten Korrekturbewegung nach der starken Rally der vergangenen Wochen. Sowohl in Europa als auch an der Wall Street überwogen die Verkäufe. Verantwortlich dafür waren vor allem steigende Energiepreise, neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie anziehende Anleiherenditen. Die Börse Aktuell wird damit erneut von Inflationssorgen und geopolitischen Risiken geprägt, während Anleger bereits gespannt auf die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag blicken.

Key Takeaways 📌

DAX verliert über 1%, Tech-Aktien unter Druck

Öl und Erdgas steigen den dritten Tag in Folge

Nahost-Konflikt belastet die Risikobereitschaft der Anleger

Börse Aktuell: Steigende Ölpreise und geopolitische Risiken sorgen für Gewinnmitnahmen 🌍

An den internationalen Aktienmärkten kam es zur Wochenmitte zu einer spürbaren Abkühlung. Die Eskalation im Nahen Osten und die sinkende Wahrscheinlichkeit einer schnellen Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgen für Verunsicherung. Die Märkte bewerten die Chance auf eine Einigung aktuell nur noch mit rund 20 %.

Gleichzeitig zogen die Energiepreise erneut deutlich an:

WTI-Öl +2 % auf über 95 US-Dollar

NATGAS +2 % in Richtung 5,00 US-Dollar

Gold -1 %

Silber -2 %

Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Ölpreis durch die überraschend starken Lagerabbauten in den USA. Das US-Energieministerium meldete einen Rückgang der Rohölbestände um 8 Millionen Barrel, während lediglich 3 Millionen Barrel erwartet wurden.

Tops & Flops im DAX 40 heute

Der deutsche Leitindex gehörte zu den schwächsten Börsenplätzen Europas und verlor rund 1,3 %.

Top-Performer im DAX 40

RWE +3,23 %

Merck KGaA +1,72 %

E.ON +1,60 %

Flop-Performer im DAX 40

Scout24 -4,94 %

SAP -4,02 %

Heidelberg Materials -3,85 %

Die Gewinnerseite wurde heute von defensiven Versorgern und Gesundheitswerten angeführt. Auf der Verliererseite standen hingegen Wachstumswerte und zyklische Titel. Besonders die Schwäche von SAP, Deutsche Bank (-3,7 %), Mercedes-Benz (-3,3 %) und Adidas (-3,2 %) belastete den DAX deutlich.

Kurse vom 03.06.2026, Stand: 17:30

SAP Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wall Street: Nvidia, Microsoft und Palantir ziehen Nasdaq nach unten 📊

Auch die US-Börsen konnten sich dem Abverkauf nicht entziehen. Der S&P 500 verlor 0,6 %, während der Nasdaq Composite um 1,0 % nachgab.

Unter den größten Verlierern fanden sich:

Nvidia -3 %

Microsoft -3,8 %

Amazon -3,1 %

Palantir -6,1 %

Eine Ausnahme bleibt Marvell Technology, deren Aktie seit Dienstag um mehr als 35 % gestiegen ist. Auslöser waren positive Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang, der Marvell als potenziellen Kandidaten für eine Billionen-Dollar-Bewertung bezeichnete.

Sonstiges: ISM-Daten zeigen robuste US-Wirtschaft

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten fielen insgesamt solide aus. Der ISM Services PMI stieg auf 54,5 Punkte und lag damit über den Erwartungen. Besonders bemerkenswert war der Anstieg des Preisindex auf 71,3 Punkte, den höchsten Stand seit 2022.

Die Daten deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft weiterhin robust wächst, gleichzeitig aber die Inflationsrisiken wieder zunehmen. Entsprechend richtet sich der Fokus der Anleger nun vollständig auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls), die das Potenzial besitzen, die Marktstimmung nachhaltig zu beeinflussen.

Experten Fazit

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die Börse Heute zeigt eine gesunde technische Konsolidierung nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Wochen. Steigende Ölpreise, geopolitische Unsicherheiten und höhere Anleiherenditen sorgen kurzfristig für Gegenwind. Besonders die Technologiebranche gerät unter Druck, nachdem viele Werte zuletzt stark gestiegen waren.

Für die Börse Aktuell bleiben die Entwicklungen im Nahen Osten sowie die US-Arbeitsmarktdaten die entscheidenden Kurstreiber. Sollte sich der Ölpreis weiter verteuern und die Inflationssorgen zunehmen, könnte die aktuelle Korrektur noch etwas anhalten. Langfristig bleibt das Umfeld für Qualitäts- und KI-Aktien jedoch weiterhin konstruktiv.

SO SEHEN SIEGER AUS!