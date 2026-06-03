Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nahost-Krise belastet US-Börsen

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 im Minus: Geopolitik bremst die Wall Street

Nach dem Vorbild der europäischen Aktienmärkte, die am heutigen Mittwoch spürbare Verluste verzeichnen, sind auch die US-Leitindizes mit roten Vorzeichen in den Handel gestartet. Der breit gefasste S&P 500 verliert zum Auftakt 0,5 %, während der technologielastige Nasdaq 100 ein Minus von 0,7 % hinnehmen muss. Auch der traditionelle Industrieindex Dow Jones gerät unter Zugzwang. Diese kurzfristige Marktschwäche ist primär auf eine erneute militärische Eskalation im Nahen Osten zurückzuführen. Obwohl die vorbörslichen Aktivitäten zunächst keine so deutliche Verschlechterung des Anleger-Sentiments vermuten ließen, drückt die geopolitische Realität nun sichtlich auf die Kurse an den New Yorker Börsen.

Key Takeaways

Märkte korrigieren: Dow Jones , S&P 500 und Nasdaq 100 eröffnen nach neuen Nahost-Angriffen im Minus.

Ölpreis schießt hoch: WTI-Rohöl klettert über 96 USD, da die Hoffnung auf eine Hormus-Öffnung im Juni schwindet.

SpaceX-Mega-IPO voraus: Der geplante Börsengang mit einer Bewertung von 1,75 Billionen USD elektrisiert die Wall Street.

Nahost-Eskalation treibt den Ölpreis und belastet den Dow Jones

In den letzten Stunden wurden ein Flughafen in Kuwait angegriffen und der Luftraum von Bahrain verletzt – laut Berichten eine direkte Vergeltung für vorangegangene US-Militärschläge. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Konfliktparteien eine Vereinbarung zur dauerhaften Wiedereröffnung der Straße von Hormus noch im Juni erzielen, sinkt dramatisch. Die Märkte billigen einem solchen Erfolgsszenario aktuell nur noch eine Chance von etwa 20 % zu. Diese Zuspitzung löst eine weitere Rallye bei den Rohstoffen aus: Die US-Sorte WTI notiert aktuell knapp über 96 US-Dollar pro Barrel – ein sattes Plus von 10 % seit Beginn der Handelswoche. Für den Dow Jones und den S&P 500 schürt dieser Energieschock neue Inflationsängste.

Jensen Huang befeuert KI-Hype: Marvell auf dem Weg zur Billion?

Trotz der allgemeinen Indexschwäche setzen ausgewählte Aktien aus dem künstlichen Intelligenzsektor ihre spektakuläre Gewinnserie unbeeindruckt fort. Zu den klaren Outperformern im Nasdaq 100 gehören heute Intel (+5,9 %), Marvell Technology (+4,4 %), Iren (+3,2 %) und AMD (+1,7 %). Die Aktie von Marvell hat im Vergleich zum Handelsauftakt am Dienstag inzwischen um über 35 % zugelegt. Angetrieben wird diese Rallye durch extrem lobende Worte von Nvidia-CEO Jensen Huang. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Marvell-Chef in Taipeh adelte Huang das Unternehmen quasi als nächsten Kandidaten, dessen Marktkapitalisierung die magische Grenze von einer Billion US-Dollar erreichen wird. Nvidia arbeitet bei der Entwicklung von Netzwerk-Infrastrukturen für KI-Rechenzentren eng mit Marvell zusammen.

KI als einziger Kurstreiber für den S&P 500 Index

Dennoch kann die Stärke einzelner Titel nicht verhindern, dass der Technologiesektor den Gesamtmarkt heute nach unten zieht. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Euphorie rund um die KI-Entwicklung in diesem Jahr weit mehr als nur ein netter Rückenwind für die US-Börsen war – sie war praktisch der einzige Motor. Eine Analyse der Investmentbank Goldman Sachs verdeutlicht das Ungleichgewicht im S&P 500: Schließt man die Unternehmen aus dem breiteren KI-Ökosystem aus, notiert der S&P 500 Index seit Beginn des Jahres nahezu unverändert auf dem Ausgangsniveau. Erst unter Einbeziehung der KI-Profiteure erlebt der Index eine seiner ertragreichsten Dekaden der Finanzgeschichte.

SpaceX-Börsengang: Das größte IPO der Geschichte wirft seine Schatten voraus

Zusätzlichen Zündstoff für die ohnehin heißgelaufenen Märkte liefert das bevorstehende SpaceX-IPO von Elon Musk, das die Diskussionen an der Wall Street dominiert. Die Investoren-Roadshow startet noch in dieser Woche, während das offizielle Börsendebüt für den 12. Juni 2026 angesetzt ist. Das Raumfahrtunternehmen strebt eine Kapitalaufnahme von rund 74 Milliarden US-Dollar an und peilt eine astronomische Gesamtbewertung von 1,75 Billionen US-Dollar an. Es besteht kaum ein Zweifel, dass dies das größte IPO der Geschichte wird. Berichten zufolge soll der Angebotspreis bei 135 US-Dollar pro Aktie liegen, wobei bemerkenswerte 30 % des gesamten Aktienpools explizit für Privatanleger reserviert sind – ein Faktor, der auch im Nasdaq 100 und S&P 500 für Umschichtungen sorgen könnte.

Technische Analyse: Nasdaq 100 am Limit

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Nasdaq 100 auf dem Tageschart (D1) weiterhin innerhalb eines steilen, dynamischen Aufwärtskanals, der sich nach dem Tief im Spätmärz 2026 etabliert hat. Nach dem Erreichen neuer Allzeithochs testet der Kurs aktuell jedoch die untere Begrenzungslinie dieses Kanals und kämpft darum, diese entscheidende Trendlinie zu verteidigen.

Der RSI (14) notiert bei hohen 79,1 Punkten, was einen stark überkauften Marktzustand bestätigt und eine kurzfristige Abkühlung des Sentiments rechtfertigt. Da der Abstand zur gleitenden 50-Tage-Linie (EMA 50 bei ca. 28.105 Punkten) sehr groß ist, steigt das Risiko einer tieferen Korrektur im Nasdaq 100 sowie im S&P 500. Ein dynamischer Bruch des Kanals nach unten dürfte eine breitere Phase von Gewinnmitnahmen einleiten, wobei das 23,6 % Fibonacci-Retracement bei rund 28.645 Punkten die erste wichtige Auffanglinie bildet.

Einzelwerte im Fokus: GameStop springt an, GitLab bricht ein

Abseits des Tech-Sektors sorgen markante Einzelmeldungen für Bewegung im S&P 500 und Nasdaq 100:

GameStop (GME.US): Die Aktie des Kult-Zockers notiert fast 8 % höher. Der Konzern überraschte mit starken Q1-Zahlen. Der Nettoumsatz kletterte um über 100 Millionen Dollar auf 835 Millionen Dollar. Haupttreiber war das Geschäft mit Sammelkarten, Spielzeug und Sammlerstücken, das 42 % des Gesamtumsatzes ausmachte und ein kräftiges Wachstum verzeichnete.

GitLab (GTLB.US): Die Reaktion auf die Quartalsergebnisse fiel mit einem Minus von 5,9 % ungemütlich aus. Das Unternehmen kündigte ein tiefgreifendes Restrukturierungsprogramm namens „Act Two“ an. GitLab entlässt rund 350 Mitarbeiter (14 % der Belegschaft) und zieht sich aus dem operativen Geschäft in 22 Ländern zurück. CEO Bill Staples begründete den harten Schritt mit dem Übergang in die Ära der autonomen KI-Agenten.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Wall Street legt zum Wochenmitte-Handel eine dringend benötigte Verschnaufpause ein. Die Kombination aus neuen geopolitischen Schocks im Nahen Osten und einem heißgelaufenen, technisch überkauften Zustand zwingt den Nasdaq 100, den S&P 500 und den Dow Jones in eine kurzfristige Konsolidierung. Während die fundamentale KI-Story intakt bleibt und das historische SpaceX-IPO als massiver Liquiditätsmagnet am Horizont parat steht, dominiert auf dem aktuellen Niveau kurzfristig das Korrekturrisiko. Anleger sollten genau beobachten, ob die charttechnischen Trendlinien im Nasdaq 100 den aktuellen Belastungen standhalten können.

Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!