BÖRSE HEUTE: Wall Street dreht ins Plus trotz Nahost-Spannungen (09.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze Börse heute dreht ins Plus

VIX fällt unter 20

Inflation bleibt erhöht

📊 Börse aktuell: Wall Street trotzt Unsicherheit Die Börse aktuell zeigt sich widerstandsfähig: Nach einem schwachen Start, ausgelöst durch neue Spannungen im Nahen Osten, konnten sich die US-Märkte deutlich erholen. Die Börse heute präsentiert sich damit in einem positiven Licht, obwohl geopolitische Risiken und gemischte Konjunkturdaten weiterhin für Unsicherheit sorgen. Während Inflation hoch bleibt und das Wachstum schwächelt, setzen Investoren auf Stabilisierung – ein Balanceakt zwischen Risiko und Optimismus. ⚡ Key Takeaways Börse heute dreht ins Plus , trotz geopolitischer Unsicherheit

VIX fällt unter 20 , Risikoaversion nimmt deutlich ab

Inflation bleibt erhöht, Wachstum jedoch schwächer US-Märkte: Erholung nach schwachem Start 📈 Die wichtigsten Indizes konnten ihre Verluste wettmachen: S&P 500 : +0,7%

Nasdaq 100 : +0,8%

Dow Jones: +0,6% Besonders bemerkenswert für die Börse aktuell: Der VIX fiel um über 5%

Erstmals seit einem Monat unter 20 Punkte ➡️ Das signalisiert eine sinkende Nervosität unter Investoren. Konjunkturdaten: Gemischtes Bild Die wirtschaftlichen Daten liefern keine klare Richtung: PCE-Inflation: +0,4% MoM

Jahresrate: ca. 2,8–3,0% → über Fed-Ziel

BIP (Q4): nur +0,5% → schwächer als erwartet ➡️ Für die Börse heute bedeutet das:

Inflation bleibt ein Problem, während das Wachstum nachlässt. Geopolitik bleibt Risikofaktor 🌍 Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt: Iran droht mit Ausstieg aus Waffenruhe

Unterschiedliche Interpretationen des Abkommens

Gleichzeitig Beginn von Gesprächen zwischen Israel und Libanon Zusätzlich: NATO signalisiert stärkere europäische Eigenständigkeit ➡️ Diese Entwicklungen halten die Börse aktuell in einem fragilen Gleichgewicht. Europa: Schwäche im Vergleich Während die Börse heute in den USA zulegen konnte, zeigte Europa ein schwächeres Bild: DAX : -1,3%

CAC 40 : -0,2%

IBEX 35 : -0,2%

FTSE: leicht im Minus ➡️ Europäische Märkte reagieren sensibler auf Unsicherheit und Konjunktursorgen. Rohstoffe & Krypto: Uneinheitliche Entwicklung Ölmarkt: Brent & WTI stabil bei ~95 USD

Beruhigung nach hoher Volatilität Metalle: Gold : +1% (über 4.800 USD)

Silber: +1,6% Krypto: Bitcoin : +0,5% (über 72.000 USD)

Ethereum: -0,6% ➡️ Die Börse aktuell zeigt auch hier ein gemischtes Bild zwischen Sicherheit und Risiko. Unternehmens-News: Amazon setzt auf KI Ein wichtiger Impuls für die Börse heute kommt von Amazon: Investition von rund 25 Mrd. USD in neue Rechenzentren

Fokus auf Cloud und künstliche Intelligenz

Ausbau der AWS-Infrastruktur ➡️ Das unterstreicht den anhaltenden Wettbewerb im KI-Sektor und stärkt langfristig die Tech-Branche. 🧠 Fazit Die Börse aktuell zeigt sich erstaunlich robust, obwohl geopolitische Spannungen und schwächere Konjunkturdaten weiterhin für Unsicherheit sorgen. Die Börse heute wird aktuell von drei zentralen Faktoren geprägt: geopolitische Entwicklungen

Inflationsdynamik

Erwartungen an die Geldpolitik Kurzfristig bleibt das Umfeld volatil, doch die Marktreaktion zeigt: Investoren sind bereit, Risiken einzugehen – solange keine neue Eskalation erfolgt. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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