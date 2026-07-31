Börse Heute: Anleiherenditen, Apple, Amazon - Börse Aktuell im Überblick

- Steigende US-Anleiherenditen bleiben derzeit der wichtigste Belastungsfaktor für die Aktienmärkte.
- Amazon überzeugt mit starken AWS-Zahlen, während Apple trotz guter Umsätze deutlich unter Druck gerät.
- Öl und Erdgas profitieren weiter von geopolitischen Risiken rund um die Straße von Hormus.
- Steigende US-Anleiherenditen bleiben derzeit der wichtigste Belastungsfaktor für die Aktienmärkte.
- Amazon überzeugt mit starken AWS-Zahlen, während Apple trotz guter Umsätze deutlich unter Druck gerät.
- Öl und Erdgas profitieren weiter von geopolitischen Risiken rund um die Straße von Hormus.
Die Börse Heute wurde vor allem von einem kräftigen Anstieg der US-Anleiherenditen bestimmt. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf rund 5,26% und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihe kletterte auf über 4,7% und markierte den höchsten Stand seit Januar 2025.
Die Entwicklung belastete die Aktienmärkte erheblich, da Anleger zunehmend daran zweifeln, dass Fed-Chef Kevin Warsh die Inflation ausreichend eindämmen kann. Zwar bekräftigte Warsh seine Entschlossenheit im Kampf gegen den Preisauftrieb, räumte jedoch gleichzeitig ein, dass es keine schnellen Lösungen gebe. Zusätzlich sorgten die Quartalszahlen von Apple und Amazon für starke Ausschläge an den Märkten.
Börse Aktuell: Nahost-Konflikt hält Ölmarkt in Atem
Auch geopolitisch blieb die Lage angespannt. Nach den jüngsten US-Luftangriffen meldete das iranische Militär Angriffe auf amerikanische Stützpunkte in Kuwait und Bahrain. Darüber hinaus griff Iran erneut Öltanker in der Straße von Hormus an, einer der wichtigsten Handelsrouten für den weltweiten Öltransport.
Zeitweise zogen die Energiepreise deshalb deutlich an. Im Tagesverlauf entspannte sich die Lage jedoch etwas, nachdem erste Meldungen darauf hindeuteten, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder anlaufe. Die Sorge vor nachhaltigen Lieferunterbrechungen nahm dadurch vorübergehend ab.
Gemischte Konjunkturdaten bestätigen Inflationsdruck
Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten zeichneten ein gemischtes Bild, bestätigten aber weiterhin einen erhöhten Inflationsdruck. Der Beschäftigungskostenindex stieg im zweiten Quartal um 0,9% gegenüber dem Vorquartal und lag damit über der Erwartung von 0,8%. Dies deutet auf weiterhin hohen Lohndruck hin. Gleichzeitig verbesserte sich das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan auf 55,2 Punkte und übertraf damit die Prognose von 54,0 Punkten. Positiv fiel zudem auf, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher im Jahresvergleich auf 4,2% zurückgingen und damit den niedrigsten Stand seit März erreichten. In der Eurozone stieg die VPI-Rate im Jahresvergleich im Juli auf 2,9%, wobei sich zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten weiterhin deutliche Unterschiede zeigten.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
US-Indizes behaupten sich trotz hoher Volatilität
Trotz der zwischenzeitlich heftigen Schwankungen notieren die wichtigsten US-Indizes im Plus.
- Nasdaq Composite: +0,6%
- S&P 500: +0,4%
- Dow Jones: +228 Punkte beziehungsweise +0,5%
Besonders stark entwickelte sich der Halbleitersektor. Der iShares Semiconductor ETF gewann weitere 5,4%, nachdem er bereits am Vortag um 8,5% gestiegen war. Rückenwind lieferten weiterhin die starken Geschäftszahlen von Microsoft.
Bei den europäischen Futures zeigte sich dagegen ein gemischtes Bild. Der DAX legte leicht um 0,06% zu, während der britische FTSE 100 um 0,50% nachgab. Chinesische Aktien tendierten ebenfalls schwächer.
Apple verliert deutlich, Amazon begeistert Anleger
Im Mittelpunkt der Börse Aktuell standen die Quartalsberichte der großen Technologiekonzerne.
Apple verlor zeitweise mehr als 9%. Zwar übertraf der Konzern mit einem Anstieg der iPhone-Umsätze um 22% die Erwartungen beim Umsatz, allerdings enttäuschten sowohl das Servicegeschäft als auch der Ausblick für das kommende Quartal.
Amazon entwickelte sich dagegen zum klaren Gewinner des Tages. Die Aktie sprang zeitweise um rund 11% nach oben, nachdem sowohl Umsatz als auch Cloud-Geschäft deutlich über den Erwartungen lagen. Insbesondere die starke Entwicklung von AWS stärkte das Vertrauen der Investoren in die hohen KI-Investitionen.
Auch weitere Einzelwerte sorgten für Bewegung:
- Novo Nordisk verlor rund 10% nach enttäuschenden Studiendaten eines Herzmedikaments.
- Replimune schoss nach einer positiven Empfehlung eines FDA-Gremiums um rund 133% nach oben.
- Chevron und Exxon Mobil profitierten von den gestiegenen Ölpreisen und überzeugten zusätzlich mit soliden Quartalszahlen.
Quelle: XTB Investment Plattform,
Devisenmarkt: Yen rückt in den Fokus
Am Devisenmarkt blieb der US-Dollar insgesamt stabil. Der Dollar-Index gab lediglich um 0,03% nach. Der japanische Yen verlor zunächst 0,49% gegenüber dem US-Dollar. Anschließend sorgten Medienberichte über eine mögliche Währungsintervention für eine abrupte Gegenbewegung. Innerhalb weniger Minuten legte der Yen gegenüber dem US-Dollar um rund 0,7% zu.
Analysten verweisen zudem auf einen außergewöhnlich niedrigen Fünfjahres-Z-Score bei USDJPY. Zusammen mit den jüngsten Hinweisen des US-Finanzministeriums auf eine mögliche koordinierte Intervention mit der Bank of Japan könnte dies eine deutlich stärkere Trendwende auslösen.
Öl, Gas und Edelmetalle bleiben von Geopolitik geprägt
Der Energiesektor profitierte erneut von der geopolitischen Risikoprämie. WTI verteuerte sich um 1,10%, Brent gewann 0,92%. Auf Monatssicht summierte sich der Anstieg der Ölpreise auf knapp 25%. Auch europäisches Erdgas beendete den Monat mit einem Plus von mehr als 33%, da sich Anleger zunehmend auf mögliche Versorgungsengpässe im kommenden Winter vorbereiten. Edelmetalle standen dagegen unter Druck. Gold verlor 1,32%, Silber gab um 2,15% nach. Belastend wirkten die gestiegenen Anleiherenditen und die weiterhin restriktiven Signale der US-Notenbank. Kakao setzte dagegen seine Erholung fort und legte um mehr als 6% zu. Hintergrund bleiben anhaltende Sorgen über das Angebot aus Westafrika.
Bitcoin gerät unter Druck
Auch Kryptowährungen standen zum Wochenschluss unter Verkaufsdruck. Bitcoin verlor 2,77%, nachdem steigende Anleiherenditen und die restriktive Geldpolitik die Risikobereitschaft der Anleger reduzierten. Die Entwicklung zeigt erneut, wie empfindlich spekulative Anlageklassen auf steigende Finanzierungskosten reagieren.
Experten Fazit
Die Börse Heute wurde klar von den stark steigenden US-Anleiherenditen dominiert. Während Amazon mit überzeugenden Quartalszahlen für Optimismus sorgte, belasteten Apple, geopolitische Risiken und Inflationssorgen die Stimmung. Gleichzeitig bleiben der Nahost-Konflikt und die Entwicklung der Geldpolitik die wichtigsten Einflussfaktoren für die Börse Aktuell in den kommenden Handelstagen.
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FAQ
Warum schwankt die Börse Heute so stark?
Vor allem die stark gestiegenen US-Anleiherenditen sowie Unternehmenszahlen von Apple und Amazon sorgen für hohe Volatilität.
Warum fällt die Apple-Aktie trotz guter Zahlen?
Der Ausblick und das Wachstum im Servicegeschäft blieben hinter den Erwartungen der Anleger zurück.
Warum steigen die Ölpreise?
Die Spannungen zwischen den USA und Iran sowie die Unsicherheit über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erhöhen die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt.
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