Forex Aktuell: EURUSD Prognose nach Eurozonen-Inflation - Euro gewinnt an Stärke

- Die Kerninflation der Eurozone lag mit 2,5% im Jahresvergleich leicht über den Erwartungen und stützt den Euro.
- Energiepreise bleiben der wichtigste Inflationstreiber, während sich die Lebensmittelinflation weiter abschwächt.
- Für die EURUSD Prognose bleibt ein Ausbruch über 1,1530 das wichtigste technische Kaufsignal.
- Die Kerninflation der Eurozone lag mit 2,5% im Jahresvergleich leicht über den Erwartungen und stützt den Euro.
- Energiepreise bleiben der wichtigste Inflationstreiber, während sich die Lebensmittelinflation weiter abschwächt.
- Für die EURUSD Prognose bleibt ein Ausbruch über 1,1530 das wichtigste technische Kaufsignal.
Die aktuellen Inflationsdaten aus der Eurozone haben den Euro am Freitag gestützt. Während die Gesamtinflation den Erwartungen entsprach, fiel die Kerninflation leicht höher aus als prognostiziert. Für die EURUSD Prognose rückt damit erneut die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank in den Fokus, da anhaltend hoher Preisdruck den Spielraum für schnelle Zinssenkungen begrenzen könnte.
Um 11:00 Uhr veröffentlichte Eurostat die erste Schätzung der Verbraucherpreise für Juli.
Eurozone - Verbraucherpreise (Juli, erste Schätzung):
- VPI im Jahresvergleich: 2,9% (Prognose: 2,9%; zuvor: 2,8%)
- Kern-VPI im Jahresvergleich: 2,5% (Prognose: 2,4%; zuvor: 2,4%)
Inflationsentwicklung in den wichtigsten Sektoren. Quelle: Eurostat
Eurozonen-Inflation steigt leicht an
Die Inflation in der Eurozone erhöhte sich im Juli leicht von 2,8% auf 2,9% im Jahresvergleich. Besonders die Energiepreise sorgten erneut für Aufwärtsdruck. Die Inflation im Energiesektor beschleunigte sich von 8,5% auf 10,0% im Jahresvergleich und blieb damit der wichtigste Treiber der Gesamtinflation. Im Gegensatz dazu schwächte sich die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabakwaren weiter ab. Hier ging die Inflation von 1,5% auf 1,2% im Jahresvergleich zurück und stellte damit die einzige größere Kategorie mit nachlassendem Preisdruck dar.
Der Dienstleistungssektor bleibt hingegen weiterhin hartnäckig. Die Inflation stieg hier leicht von 3,2% auf 3,3% im Jahresvergleich und unterstreicht, dass insbesondere die binnenwirtschaftliche Inflation in der Eurozone weiterhin erhöht bleibt. Die etwas höher als erwartete Kerninflation dürfte daher die Erwartungen an eine kurzfristig deutlich lockerere Geldpolitik der EZB dämpfen.
Forex Aktuell: EURUSD Prognose aus technischer Sicht
Der EUR/USD bleibt nach dem kräftigen Ausbruch der vergangenen Handelstage technisch in einem stabilen Aufwärtstrend. Nach einer kurzen Konsolidierung notiert das Währungspaar auf Stundenbasis weiterhin oberhalb der wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien. Der 10-EMA verläuft aktuell bei 1,1515 und bestätigt zusammen mit dem 30-EMA bei 1,1498 den intakten kurzfristigen Aufwärtstrend. Gleichzeitig signalisiert der RSI mit 58,3 Punkten weiterhin konstruktives Momentum, ohne bereits einen überkauften Zustand anzuzeigen.
Für die Bullen bleibt der Bereich um 1,1530 die entscheidende Widerstandszone. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ebnen. Auf der Unterseite rückt dagegen die Marke von 1,1500 als erste Unterstützung in den Fokus. Sollte diese unterschritten werden, könnte der Kurs zunächst das Fibonacci-Unterstützungsniveau bei 1,1483 testen. Darunter verläuft mit dem 100-EMA im Bereich von 1,1447 die nächste wichtige technische Unterstützung. Die Kombination aus robuster Kerninflation in der Eurozone und einer weiterhin konstruktiven Chartstruktur spricht kurzfristig für einen positiven Grundton beim EUR/USD. Ob der nächste Aufwärtsschub gelingt, dürfte jedoch maßgeblich davon abhängen, ob die Käufer den Widerstand bei 1,1530 nachhaltig überwinden können.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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FAQ
Warum reagiert der EUR/USD auf die Inflationsdaten?
Inflationsdaten beeinflussen die Zinserwartungen der EZB. Eine höhere Kerninflation verringert die Wahrscheinlichkeit schneller Zinssenkungen und kann den Euro stärken.
Welche Marke ist für die EURUSD Prognose entscheidend?
Der Widerstand bei 1,1530 gilt als wichtigste Hürde. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.
Warum ist die Kerninflation wichtiger als die Gesamtinflation?
Die Kerninflation blendet die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise aus und gilt als besserer Indikator für den zugrunde liegenden Preisdruck in der Wirtschaft.
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