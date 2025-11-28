BÖRSE HEUTE: Wall Street im Plus – Silber auf Rekordhoch, Intel stark, Europa stabil (28.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Über 80 % Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung im Dezember

Intel Aktie +10 % nach möglicher Apple-Kooperation

Silberpreis auf Rekordhoch über 56 USD

Die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks zeigten sich zum Wochenausklang von ihrer freundlichen Seite. Während die Wall Street aufgrund eines verkürzten Handelstags früher schloss, setzte sich der positive Trend auch in Europa fort. Steigende Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember sorgen für anhaltenden Optimismus an den Märkten. Gleichzeitig gab es starke Bewegungen bei Intel, Edelmetallen und Energierohstoffen. ⭐ Key Takeaways 🏦 1. Über 80 % Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung im Dezember Die Aussicht auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte stützt Aktien weltweit. 💻 2. Intel Aktie +10 % nach möglicher Apple-Kooperation Die US-Chipaktie profitiert massiv von Berichten über zukünftige M-Chip-Produktion. 🥈 3. Silberpreis auf Rekordhoch über 56 USD Edelmetalle stark gefragt – Gold über 4.200 USD, Silber mit weiterem Allzeithoch. 📊🌍 Börse aktuell: Wall Street und Europa im Plus – Rohstoffe & Krypto gemischt Wall Street: Positive Stimmung dominiert Die US-Börsen schließen deutlich im grünen Bereich: S&P 500: +0,5 %

Nasdaq 100: +0,8 %

Dow Jones: +0,6 % ➡️ Handelsende heute früher als üblich. Haupttreiber ist die wachsende Überzeugung, dass die Fed im Dezember tatsächlich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen wird. 💻 Intel im Fokus – Kursrallye nach Apple-Gerüchten Die Intel Aktie steigt um nahezu 10 %, ausgelöst durch Berichte: Intel könnte ab 2027 weniger komplexe Chips der Apple-M-Serie fertigen

Apple diversifiziert seine Lieferkette

potenzielle US-Produktion passt zur geopolitischen Strategie Washingtons ➡️ Anleger bewerten die Aussicht als strategischen Vorteil für Intel. Europäische Börsen stabil und leicht im Plus Wichtige Indizes schließen höher: FTSE 100: +0,27 %

CAC 40: +0,29 %

AEX: +0,38 %

DAX: +0,25 %

IBEX 35: +0,06 %

SMI: +0,09 %

Euro Stoxx 50: +0,35 % 🇫🇷 Frankreich Konsumausgaben +0,4 %

Inflationsrate auf 0,9 % gefallen

→ Stabile Inlandsnachfrage trotz fallender Inflation 🇩🇪 Deutschland Jahres-CPI leicht unter Prognose

HICP höher als erwartet

→ gemischte Inflationssignale für die EZB 🇨🇦 Kanada: Überraschend starkes BIP GDP Q3: +2,6 % (Erwartung: +0,5 %)

→ Kanadischer Dollar legt kräftig zu. 🛑 CME-Handelsstopp wegen Technikausfall Ein Kühlungsausfall im Rechenzentrum verursachte einen temporären Handelsstopp an allen CME-Märkten. 🥇🥈 Edelmetalle: Silber & Gold brechen Rekorde Silber: über 56 USD je Unze → neues Allzeithoch

Gold: über 4.200 USD ➡️ Edelmetalle bleiben weiterhin sicherheitsgetrieben gefragt. ₿ Krypto-Markt gemischt Bitcoin: –0,5 % unter 91.000 USD

Ethereum: +1 %, über 3.000 USD 🛢️🔥 Rohstoffe: Öl stabil, Gas stark WTI: +0,3 %

Brent: +0,3 %

NATGAS: +3,5 % ➡️ Energiepreise mit positiver Tendenz. 🧩 Fazit: Freundlicher Wochenausklang – Märkte bauen auf Fed-Senkung Die internationale Marktlage zeigt: ✔️ Breiter Optimismus durch mögliche Fed-Zinssenkung

✔️ Tech-Sektor als Aufwärtstreiber

✔️ Edelmetalle mit neuen Rekorden

✔️ Europa stabil, Kanada überrascht positiv

