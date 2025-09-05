Einleitung Die Börse heute zeigte deutliche Verluste an der Wall Street. Schwache US-Arbeitsmarktdaten schürten Rezessionsängste, während die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank neue Fantasie in die Märkte brachte. Auch Rohstoffe und Kryptowährungen sorgten für Bewegung. Ein Überblick über die Börse aktuell und die wichtigsten Treiber für Anleger ✅ Drei Key Takeaways 📊 Schwache US-Arbeitsmarktdaten belasten Börse aktuell S&P 500 & Dow Jones: -0,55 % , Nasdaq: -0,3 %

Neue Stellen im August: nur +22.000 (Erwartung: +75.000)

Juni & Juli nachträglich nach unten korrigiert 🏦 Zinssenkungshoffnung treibt Währungen & Edelmetalle US-Dollar verliert -0,65 % , EURUSD steigt +0,75 %

Märkte preisen drei Zinssenkungen bis Jahresende ein

Gold erreicht erstmals 3.600 USD/Unze (+1,4 %) ⚡ Unternehmens- & Rohstoffnews im Fokus Broadcom : Umsatz +22 %, KI-Sparte +63 %, Auftrag von OpenAI (10 Mrd. USD) → Aktie +14 %

Alphabet : EU-Strafe von 2,95 Mrd. EUR wegen Wettbewerbsverstößen

Ölpreis fällt -2,5 % auf Zwei-Wochen-Tief durch OPEC+-Diskussionen 📊 Börse aktuell – Märkte im Überblick Markt / Asset Entwicklung S&P 500 / Dow -0,55 % Nasdaq -0,3 % EURUSD +0,75 % US-Dollar -0,65 % Gold 3.600 USD/Unze (+1,4 %) Rohöl -2,5 % Bitcoin +0,2 % Ethereum -0,7 % 🧠 Fazit: Börse heute – Zwischen Rezessionssorgen und Hoffnung Die Börse aktuell steht im Spannungsfeld zwischen schwachen Konjunkturdaten und geldpolitischer Unterstützung. Während die Wall Street schwächelte, sorgten Broadcoms KI-Erfolge und der historische Goldpreis für Schlagzeilen. Kurzfristig bleibt die Börse heute volatil, bis klare Signale von der US-Notenbank kommen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.