BÖRSE HEUTE: Wall Street stabilisiert sich – Small Caps stark (03.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Russell 2000 führt den Markt an

Zinssenkungshoffnungen treiben die Börse

Kryptomarkt erholt sich stark

Die Börse heute zeigt eine moderate Erholung zum Tagesende. Während der Handel vorsichtig begann, drehten die US-Indizes am Nachmittag leicht ins Plus. Besonders Small Caps aus dem Russell 2000 führten den Markt klar an – unterstützt durch frische Konjunkturdaten und steigende Erwartungen für eine Fed-Zinssenkung im Dezember. ⭐ Key Takeaways 📊 1. Russell 2000 führt den Markt an Small Caps steigen um +1,50 % und outperformen damit alle anderen US-Indizes. 🏦 2. Zinssenkungshoffnungen treiben die Börse Schwache ADP-Jobdaten & solide ISM-Zahlen erhöhen Zinssenkungschancen deutlich. 💱 3. Kryptomarkt erholt sich stark Bitcoin über 93.000 USD, Ethereum +4,5 % – breiter Altcoin-Index steigt ebenfalls. 📈📌 US-Börse heute: Wall Street schließt freundlich – Small Caps outperformen 🚀 US-Indizes starteten vorsichtig in die neue Handelswoche, doch zum Handelsende zeigten sich leichte Kursgewinne: S&P 500: +0.28 %

Nasdaq 100: +0.07 % (Tech-Sektor schwach)

Russell 2000: +1.50 % (klarer Gewinner des Tages) Die Tech-Schwergewichte bremsten heute: Nvidia

Microsoft

Eli Lilly

Netflix 🏭📉 Arbeitsmarkt & Konjunktur: Datenmix stärkt Zinssenkungsfantasie 🧾 ADP-Arbeitsmarktbericht –32.000 Stellen verlor der Privatsektor im November

Verluste bei kleinen Unternehmen, während mittelgroße & große Firmen einstellen

➡️ Signalisiert eine uneinheitliche Arbeitsmarktentwicklung. 📊 ISM Services ISM Serviceindex steigt auf 52.6

Preisindex fällt deutlich: 65.4 → 70.0

➡️ Inflationsdruck lässt weiter spürbar nach. 🏭 Industrieproduktion +0.1 % nach –0.1 % zuvor

Kapazitätsauslastung bleibt hinter Erwartungen zurück Insgesamt: Datenmix begünstigt weiterhin eine Zinssenkung am 10. Dezember. 🥉📈 Rohstoffe: Kupfer auf Rekordhoch – Markt fürchtet Engpässe 🔧 Kupferpreis erreicht neues Allzeithoch bei 11.400 USD/Tonne.

Gründe: Produktionskürzungen in China

Bergbauunfälle und Angebotsausfälle

Furcht vor globaler Kupferunterversorgung ➡️ Risiko einer strukturellen Kupferknappheit wächst. 💻📉 Microsoft Aktie: Dementi bremst Kursrückgang Microsoft dementiert Berichte über gesenkte KI-Umsatzziele und niedrigere Verkaufsquoten. Aktie fiel zunächst –3 % auf 475 USD

Erholt sich auf –1.65 % und wird nahe 481 USD gehandelt Investoren bleiben vorsichtig wegen Sorgen über langsamere KI-Adoption. ₿🚀 Kryptos: Bitcoin & Ethereum stark – Markt strotzt vor Optimismus Bitcoin: +2 %, über 93.000 USD

Ethereum: +4.5 %, über 3.133 USD

Altcoins: +1.91 %, Marktkapitalisierung 892 Mrd. USD ➡️ Der Kryptomarkt preist ebenfalls steigende Chancen auf eine Fed-Zinssenkung ein. 🧩 Fazit: Börse heute stabilisiert sich – aber Unsicherheit bleibt Die wichtigsten Punkte: ✔️ Small Caps treiben die Erholung

✔️ Zinssenkungserwartungen steigen weiter

✔️ Tech-Sektor bleibt schwach

✔️ Rohstoffe wie Kupfer bleiben strukturell stark

