BÖRSE HEUTE: Wall Street steigt trotz neuer Trump-Zölle – Edelmetalle stark (20.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Neue 10%-Zölle angekündigt

Wall Street steigt – Dollar schwach

Edelmetalle und Rohstoffe gefragt

Börse heute: Wall Street trotzt Zollplänen und Konjunktursorgen 📊 Die Börse heute beendet eine zunehmend angespannte Handelswoche. Auslöser der Nervosität war die Entscheidung des US Supreme Court, einen erheblichen Teil der von Donald Trump verhängten Zölle für unzulässig zu erklären. Doch anstatt für Entspannung zu sorgen, kündigte Trump unmittelbar neue Maßnahmen an: Eine pauschale 10%-Zollabgabe auf US-Handelspartner steht im Raum – zusätzlich zu bestehenden Section-232- und 301-Zöllen. Trotz dieser politischen Unsicherheit zeigt sich die Börse aktuell überraschend robust, während der US-Dollar unter Druck bleibt. 🔎 Drei Key Takeaways 1️⃣ Neue 10%-Zölle angekündigt

Trump will das Supreme-Court-Urteil umgehen und auf Basis anderer Handelsgesetze neue Zölle einführen. 2️⃣ Wall Street steigt – Dollar schwach

US-Aktien legen zu, während der US-Dollar zur schwächsten Währung avanciert. Der australische Dollar profitiert. 3️⃣ Edelmetalle und Rohstoffe gefragt

Silber +5 %, Gold über 5.000 USD – geopolitische Spannungen treiben Kapital in sichere Häfen. Trump plant neue Zölle – Märkte bleiben gelassen ⚖️ Nach der gerichtlichen Einschränkung seiner bisherigen Zollpolitik kündigte Trump an, andere gesetzliche Grundlagen zu nutzen – insbesondere: Section 232 (nationale Sicherheit)

Section 301 (unfaire Handelspraktiken) Eine globale 10%-Zollregelung könnte zusätzliche Einnahmen generieren, birgt jedoch neue Risiken für internationale Handelsbeziehungen. Trotzdem zeigt sich die Börse heute widerstandsfähig – Anleger scheinen kurzfristig von stabilen Unternehmensdaten und Liquidität gestützt. US-Wachstum bricht ein – Stagflation? Das US-BIP verlangsamte sich im vierten Quartal 2025 drastisch: Rückgang von 4,4 % auf 1,4 % Zusammen mit überraschend höherer Inflation und schwächeren PMI-Daten entsteht auf den ersten Blick ein Stagflations-Szenario. Allerdings verzerren Shutdown-Effekte das Bild – die Schwäche reflektiert weniger strukturelle Probleme als politische Turbulenzen. Edelmetalle profitieren von Unsicherheit ✨ Geopolitische Risiken – insbesondere rund um Iran und die Ukraine – treiben Anleger weiterhin in Sachwerte: Silber: +5 % auf 82,7 USD

Gold: +1,4 % über 5.000 USD Die Nachfrage nach sicheren Häfen bleibt hoch, da die globale Unsicherheit anhält. Europa stabilisiert sich – Luxuswerte im Fokus Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone stieg auf 51,9 – ein Drei-Monats-Hoch. Besonders die Industrie überraschte positiv. Moncler-Aktien legten 13 % zu: Umsatz: 3,13 Mrd. €

Dividende: 1,40 €

