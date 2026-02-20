Börse News: Supreme Court-Urteil treibt Nasdaq 100 – Dollar fällt

Das Wichtigste in Kürze Supreme Court stoppt Zollbefugnis

Nasdaq 100 profitiert

Fed-Zinssenkung verschiebt sich

Börse aktuell: Supreme Court-Urteil beflügelt Nasdaq 100 ⚖️📈 Die Börse aktuell reagiert deutlich auf ein wegweisendes Urteil des US Supreme Court. Mit einer 6:3-Mehrheit entschied das Gericht, dass der Präsident unter dem IEEPA-Gesetz (International Emergency Economic Powers Act) nicht befugt ist, eigenständig Zölle zu verhängen. Das Urteil stellt klar: Das IEEPA verleiht der Exekutive keine Befugnis zur Einführung solcher Handelszölle. Während es keine automatische Rückerstattung bereits gezahlter Zölle gibt, können Importeure nun Ansprüche vor dem US Court of International Trade geltend machen. Die Märkte reagieren unmittelbar: Der Nasdaq 100 legt zu, während der US-Dollar nachgibt. ► Nasdaq 100 Index WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 🔎 Drei Key Takeaways 1️⃣ Supreme Court stoppt Zollbefugnis

Das Gericht urteilt, dass der Präsident keine rechtliche Grundlage unter IEEPA hat, eigenständig Zölle zu erheben. 2️⃣ Nasdaq 100 profitiert

Technologie- und Wachstumswerte steigen, da Handelsrisiken vorerst abnehmen. 3️⃣ Fed-Zinssenkung verschiebt sich

Trader rechnen nun damit, dass die US-Notenbank erst im Juli die Zinsen senkt. Marktreaktion: Nasdaq 100 steigt, Dollar fällt Das Urteil wird an der Börse aktuell als Entspannung im Handelskonflikt interpretiert. Nasdaq 100: deutlich im Plus

US-Dollar: gibt nach

Zinserwartungen: Erste Fed-Zinssenkung nun eher im Juli erwartet Die sinkende Wahrscheinlichkeit neuer Zölle reduziert kurzfristig den Inflationsdruck. Gleichzeitig sehen Marktteilnehmer weniger politischen Unsicherheitsfaktor im Außenhandel. Bedeutung für die Geldpolitik Die Entscheidung beeinflusst indirekt auch die Erwartungen an die Federal Reserve. Weniger handelspolitische Eskalation könnte bedeuten: Geringerer inflationsbedingter Druck

Mehr Planungssicherheit für Unternehmen

