US-Wachstum bricht ein – Inflation USA steigt auf 3 %

- BIP-Einbruch durch Government Shutdown verzerrt
- Core PCE steigt auf 3 %
- Konsum und Investitionen bleiben robust
- BIP-Einbruch durch Government Shutdown verzerrt
- Core PCE steigt auf 3 %
- Konsum und Investitionen bleiben robust
Börse aktuell: US-Wachstum schwächer – Inflation USA überrascht nach oben 📉🔥
Die Börse aktuell reagiert auf neue US-Konjunkturdaten mit gemischten Signalen. Das Wirtschaftswachstum der USA ist im vierten Quartal 2025 deutlich eingebrochen – von starken 4,4 % auf nur noch 1,4 %. Gleichzeitig stieg die Kerninflation (Core PCE) überraschend auf 3 %.
Auf den ersten Blick klingt das nach einem klassischen Stagflations-Szenario: schwächeres Wachstum bei gleichzeitig steigenden Preisen. Doch ein genauer Blick auf den Bericht des Bureau of Economic Analysis (BEA) zeigt ein differenzierteres Bild.
🔎 Drei Key Takeaways
1️⃣ BIP-Einbruch durch Government Shutdown verzerrt
Der stärkste Wachstumsrückgang seit Jahren ist primär auf den längsten Government Shutdown der Geschichte zurückzuführen – nicht auf strukturelle Schwäche der Privatwirtschaft.
2️⃣ Core PCE steigt auf 3 %
Die von der Fed bevorzugte Inflationskennzahl signalisiert wieder zunehmenden Preisdruck – Zinssenkungen rücken nicht näher.
3️⃣ Konsum und Investitionen bleiben robust
Trotz politischer Turbulenzen wächst der private Konsum weiter, besonders stark in AI-Infrastruktur und Datenverarbeitung.
Rekord-Shutdown drückt das BIP
Der starke Rückgang des US-BIP wurde maßgeblich durch den längsten Government Shutdown im Herbst verursacht.
-
Bundesausgaben sanken um 1,15 % – der schwächste Wert seit den 1970er-Jahren
-
Exporte gingen um 0,1 % zurück
-
Das Handelsdefizit weitete sich aus
Die Nettoexporte, zuletzt ein wichtiger Wachstumstreiber, stagnierten. Das wirft Fragen zur Wirksamkeit protektionistischer Handelspolitik auf.
Wichtig: Die Schwäche betrifft primär den öffentlichen Sektor. Der private Konsum stieg um rund 1,6 %, was auf eine weiterhin robuste Nachfrage hindeutet.
Inflation USA kehrt zurück: Core PCE bei 3 % 📊
Die negative Stimmung an der Börse aktuell wurde zusätzlich durch die Inflationsdaten verstärkt:
-
Core PCE: Anstieg von 2,8 % auf 3 %
-
Höchste Zuwächse in nicht-diskretionären Bereichen wie
-
Gesundheitswesen
-
Wohnen
-
Versicherungen
-
Versorgungsleistungen
-
Diese „sticky“ Inflation ist besonders problematisch, da sie weniger stark auf Zinserhöhungen reagiert.
Wall Street hatte zuvor mehrere Inflationssignale ignoriert. Nun wird das Szenario aggressiver Zinssenkungen etwas zurückgenommen. Die Märkte rechnen weiterhin mit einem ersten Zinsschritt im Juli – doch die Fed dürfte ihren hawkischen Ton verschärfen.
Investitionen in AI als Hoffnungsschimmer 🚀
Positiv hervorzuheben ist die Beschleunigung der Investitionen, insbesondere in:
-
Datenverarbeitung
-
KI-Infrastruktur
-
Technologie
Sowohl aktuelle als auch designierte Fed-Verantwortliche erwarten, dass künstliche Intelligenz langfristig die Produktivität steigert und inflationsdämpfend wirken könnte.
Fazit: Börse aktuell zwischen Inflationsrisiko und Wirtschaftsstärke
Die Börse aktuell steht vor einem komplexen Bild:
-
Das Wachstum schwächt sich sichtbar ab
-
Die Inflation zeigt erneut Aufwärtsdruck
-
Der private Sektor bleibt überraschend stabil
Der BIP-Rückgang ist primär politisch bedingt und weniger strukturell. Dennoch erhöht die steigende Core-PCE-Inflation den Druck auf die Fed, vorsichtig zu bleiben.
Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben. Entscheidend wird sein, ob sich die Inflationsdynamik weiter verstärkt – oder ob sich die aktuellen Effekte als temporär erweisen.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: DAX und Nasdaq im Minus – Gold und Silber steigen deutlich (23.02.2026)
Handelskrieg eskaliert – Supreme Court stoppt Zölle, Gold steigt
Krypto-News: Bitcoin verliert 2 % 🚩 Wird die Kryptowährung erneut fallen?
BÖRSE AKTUELL: Umwälzungen auf den europäischen Märkten nach Handelskonflikten – was ist zu beachten? 🔎
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.