US-Wachstum bricht ein – Inflation USA steigt auf 3 %

Börse aktuell: US-Wachstum schwächer – Inflation USA überrascht nach oben 📉🔥

Die Börse aktuell reagiert auf neue US-Konjunkturdaten mit gemischten Signalen. Das Wirtschaftswachstum der USA ist im vierten Quartal 2025 deutlich eingebrochen – von starken 4,4 % auf nur noch 1,4 %. Gleichzeitig stieg die Kerninflation (Core PCE) überraschend auf 3 %.

Auf den ersten Blick klingt das nach einem klassischen Stagflations-Szenario: schwächeres Wachstum bei gleichzeitig steigenden Preisen. Doch ein genauer Blick auf den Bericht des Bureau of Economic Analysis (BEA) zeigt ein differenzierteres Bild.

🔎 Drei Key Takeaways

1️⃣ BIP-Einbruch durch Government Shutdown verzerrt

Der stärkste Wachstumsrückgang seit Jahren ist primär auf den längsten Government Shutdown der Geschichte zurückzuführen – nicht auf strukturelle Schwäche der Privatwirtschaft.

2️⃣ Core PCE steigt auf 3 %

Die von der Fed bevorzugte Inflationskennzahl signalisiert wieder zunehmenden Preisdruck – Zinssenkungen rücken nicht näher.

3️⃣ Konsum und Investitionen bleiben robust

Trotz politischer Turbulenzen wächst der private Konsum weiter, besonders stark in AI-Infrastruktur und Datenverarbeitung.

Rekord-Shutdown drückt das BIP

Der starke Rückgang des US-BIP wurde maßgeblich durch den längsten Government Shutdown im Herbst verursacht.

Bundesausgaben sanken um 1,15 % – der schwächste Wert seit den 1970er-Jahren

Exporte gingen um 0,1 % zurück

Das Handelsdefizit weitete sich aus

Die Nettoexporte, zuletzt ein wichtiger Wachstumstreiber, stagnierten. Das wirft Fragen zur Wirksamkeit protektionistischer Handelspolitik auf.

Wichtig: Die Schwäche betrifft primär den öffentlichen Sektor. Der private Konsum stieg um rund 1,6 %, was auf eine weiterhin robuste Nachfrage hindeutet.

Inflation USA kehrt zurück: Core PCE bei 3 % 📊

Die negative Stimmung an der Börse aktuell wurde zusätzlich durch die Inflationsdaten verstärkt:

Core PCE: Anstieg von 2,8 % auf 3 %

Höchste Zuwächse in nicht-diskretionären Bereichen wie Gesundheitswesen Wohnen Versicherungen Versorgungsleistungen



Diese „sticky“ Inflation ist besonders problematisch, da sie weniger stark auf Zinserhöhungen reagiert.

Wall Street hatte zuvor mehrere Inflationssignale ignoriert. Nun wird das Szenario aggressiver Zinssenkungen etwas zurückgenommen. Die Märkte rechnen weiterhin mit einem ersten Zinsschritt im Juli – doch die Fed dürfte ihren hawkischen Ton verschärfen.

Investitionen in AI als Hoffnungsschimmer 🚀

Positiv hervorzuheben ist die Beschleunigung der Investitionen, insbesondere in:

Datenverarbeitung

KI-Infrastruktur

Technologie

Sowohl aktuelle als auch designierte Fed-Verantwortliche erwarten, dass künstliche Intelligenz langfristig die Produktivität steigert und inflationsdämpfend wirken könnte.

Fazit: Börse aktuell zwischen Inflationsrisiko und Wirtschaftsstärke

Die Börse aktuell steht vor einem komplexen Bild:

Das Wachstum schwächt sich sichtbar ab

Die Inflation zeigt erneut Aufwärtsdruck

Der private Sektor bleibt überraschend stabil

Der BIP-Rückgang ist primär politisch bedingt und weniger strukturell. Dennoch erhöht die steigende Core-PCE-Inflation den Druck auf die Fed, vorsichtig zu bleiben.

Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben. Entscheidend wird sein, ob sich die Inflationsdynamik weiter verstärkt – oder ob sich die aktuellen Effekte als temporär erweisen.

