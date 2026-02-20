Carvana Aktie bricht nach EBITDA-Enttäuschung um 8 % ein, Umsatz +58 %, Rekordjahr 2025 - jetzt Aktien kaufen?

Die Carvana Aktie geriet nachbörslich massiv unter Druck und verlor zeitweise rund 23,2 %, nachdem der Online-Gebrauchtwagenhändler ein bereinigtes EBITDA meldete, das hinter den Erwartungen zurückblieb.

Dabei überzeugte das Unternehmen operativ mit starkem Umsatzwachstum und Rekordabsätzen. Für Anleger stellt sich nun die zentrale Frage: Ist es sinnvoll, Carvana Aktien zu kaufen – oder überwiegen die kurzfristigen Risiken?

► Carvana WKN: A2DPW1 | ISIN: US1468691027 | Ticker: CVNA.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Carvana Aktie

📉 EBITDA unter Erwartungen: 511 Mio. USD statt erwarteter 535,7 Mio. USD

📈 Umsatz +58 % im Q4: 5,6 Mrd. USD und deutlich über Prognose

🚀 Rekordjahr 2025: 596.641 verkaufte Fahrzeuge (+43 % YoY)

📊 Quartalszahlen: Starkes Wachstum, aber Margen unter Beobachtung

Im vierten Quartal erzielte Carvana einen Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Zahl der verkauften Fahrzeuge stieg auf 163.522 Einheiten, ein Plus von 43 % im Jahresvergleich.

Allerdings blieb das bereinigte EBITDA mit 511 Millionen US-Dollar unter den Analystenschätzungen – ein wesentlicher Grund für den Kursrückgang.

💰 Rekord-Nettogewinn trotz EBITDA-Enttäuschung

Trotz des EBITDA-Rückstands meldete Carvana einen Rekord-Nettogewinn von 951 Millionen US-Dollar, der jedoch einen erheblichen nicht zahlungswirksamen Gewinnanteil von 618 Millionen US-Dollar enthielt.

Die Nettogewinnmarge lag bei 17,0 %, während die operative Marge 7,6 % erreichte.

👉 Operativ zeigt sich eine starke Skalierung – jedoch mit bilanziellen Sondereffekten.

📈 Gesamtjahr 2025: Wachstum auf allen Ebenen

Für das Gesamtjahr 2025 meldete Carvana:

🚗 596.641 verkaufte Einheiten (+43 %)

💵 20,3 Milliarden USD Umsatz (+49 %)

💰 1,9 Milliarden USD Nettogewinn

📊 2,2 Milliarden USD bereinigtes EBITDA

CEO Ernie Garcia sprach von einem seltenen Zusammenspiel aus starkem Wachstum, verbesserter Wirtschaftlichkeit und Mehrwert für Kunden.

🔮 Ausblick 2026: Weiteres Wachstum erwartet

Carvana erwartet für 2026 ein deutliches Wachstum bei Einheiten und bereinigtem EBITDA, inklusive sequenzieller Steigerungen im ersten Quartal – sofern die Marktbedingungen stabil bleiben.

👉 Das deutet auf Vertrauen in die Skalierungsstrategie und Marktposition hin.

⚖️ Carvana Aktie: Jetzt Aktien kaufen?

✅ Chancen

Starkes Umsatzwachstum

Skaleneffekte verbessern operative Margen

Positive Prognose für 2026

⚠️ Risiken

EBITDA-Verfehlung sorgt für Vertrauensverlust

Hohe Volatilität

Sensitivität gegenüber Zinsen und Konsumklima

👉 Wer Aktien kaufen möchte und auf strukturelles Wachstum im Online-Automarkt setzt, könnte die Carvana Aktie nach dem Kursrückgang als spekulative Chance betrachten – bei entsprechendem Risikobewusstsein.

🧠 Fazit: Wachstumswert mit hoher Schwankung

Die Carvana Aktie reagierte heftig auf die EBITDA-Enttäuschung – operativ bleibt das Unternehmen jedoch klar auf Wachstumskurs.

Rekordumsätze, steigende Einheitenverkäufe und ein optimistischer Ausblick sprechen für eine langfristige Story.

👉 Für risikobereite Anleger, die gezielt Aktien kaufen, bleibt Carvana ein dynamischer Wachstumswert mit entsprechend hoher Volatilität.

Carvana Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Carvana Aktie

❓ Ist die Carvana Aktie aktuell kaufenswert?

Die Carvana Aktie kann für wachstumsorientierte Anleger interessant sein, da das Unternehmen stark steigende Umsätze und Fahrzeugverkäufe meldet. Wer Aktien kaufen möchte, sollte jedoch die hohe Volatilität und mögliche Margenschwankungen berücksichtigen.

❓ Warum ist die Carvana Aktie zuletzt gefallen?

Die Aktie brach deutlich ein, nachdem das bereinigte EBITDA hinter den Analystenerwartungen zurückblieb. Trotz Rekordumsätzen sorgte die Margenentwicklung kurzfristig für Enttäuschung.

❓ Wie entwickelt sich das Wachstum bei Carvana?

Carvana verzeichnete im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 58 % sowie ein starkes Plus bei verkauften Fahrzeugen. Auch im Gesamtjahr 2025 wurden Rekordwerte erreicht.

❓ Welche Risiken bestehen bei der Carvana Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen Zinsentwicklung, Konsumklima, Margendruck sowie die hohe Schwankungsanfälligkeit von Wachstumsaktien im E-Commerce- und Autosektor.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Carvana Aktie?

Die Carvana Aktie eignet sich vor allem für Anleger mit höherer Risikobereitschaft, die gezielt Aktien kaufen und auf strukturelles Wachstum im Online-Automarkt setzen möchten.