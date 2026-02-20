- EBITDA unter Erwartungen
- Umsatz +58 % im Q4
- Rekordjahr 2025
- EBITDA unter Erwartungen
- Umsatz +58 % im Q4
- Rekordjahr 2025
Carvana Aktie bricht nach EBITDA-Enttäuschung um 8 % ein, Umsatz +58 %, Rekordjahr 2025 - jetzt Aktien kaufen?
Die Carvana Aktie geriet nachbörslich massiv unter Druck und verlor zeitweise rund 23,2 %, nachdem der Online-Gebrauchtwagenhändler ein bereinigtes EBITDA meldete, das hinter den Erwartungen zurückblieb.
Dabei überzeugte das Unternehmen operativ mit starkem Umsatzwachstum und Rekordabsätzen. Für Anleger stellt sich nun die zentrale Frage: Ist es sinnvoll, Carvana Aktien zu kaufen – oder überwiegen die kurzfristigen Risiken?
► Carvana WKN: A2DPW1 | ISIN: US1468691027 | Ticker: CVNA.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways zur Carvana Aktie
-
📉 EBITDA unter Erwartungen: 511 Mio. USD statt erwarteter 535,7 Mio. USD
-
📈 Umsatz +58 % im Q4: 5,6 Mrd. USD und deutlich über Prognose
-
🚀 Rekordjahr 2025: 596.641 verkaufte Fahrzeuge (+43 % YoY)
📊 Quartalszahlen: Starkes Wachstum, aber Margen unter Beobachtung
Im vierten Quartal erzielte Carvana einen Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Zahl der verkauften Fahrzeuge stieg auf 163.522 Einheiten, ein Plus von 43 % im Jahresvergleich.
Allerdings blieb das bereinigte EBITDA mit 511 Millionen US-Dollar unter den Analystenschätzungen – ein wesentlicher Grund für den Kursrückgang.
💰 Rekord-Nettogewinn trotz EBITDA-Enttäuschung
Trotz des EBITDA-Rückstands meldete Carvana einen Rekord-Nettogewinn von 951 Millionen US-Dollar, der jedoch einen erheblichen nicht zahlungswirksamen Gewinnanteil von 618 Millionen US-Dollar enthielt.
Die Nettogewinnmarge lag bei 17,0 %, während die operative Marge 7,6 % erreichte.
👉 Operativ zeigt sich eine starke Skalierung – jedoch mit bilanziellen Sondereffekten.
📈 Gesamtjahr 2025: Wachstum auf allen Ebenen
Für das Gesamtjahr 2025 meldete Carvana:
-
🚗 596.641 verkaufte Einheiten (+43 %)
-
💵 20,3 Milliarden USD Umsatz (+49 %)
-
💰 1,9 Milliarden USD Nettogewinn
-
📊 2,2 Milliarden USD bereinigtes EBITDA
CEO Ernie Garcia sprach von einem seltenen Zusammenspiel aus starkem Wachstum, verbesserter Wirtschaftlichkeit und Mehrwert für Kunden.
🔮 Ausblick 2026: Weiteres Wachstum erwartet
Carvana erwartet für 2026 ein deutliches Wachstum bei Einheiten und bereinigtem EBITDA, inklusive sequenzieller Steigerungen im ersten Quartal – sofern die Marktbedingungen stabil bleiben.
👉 Das deutet auf Vertrauen in die Skalierungsstrategie und Marktposition hin.
⚖️ Carvana Aktie: Jetzt Aktien kaufen?
✅ Chancen
-
Starkes Umsatzwachstum
-
Skaleneffekte verbessern operative Margen
-
Positive Prognose für 2026
⚠️ Risiken
-
EBITDA-Verfehlung sorgt für Vertrauensverlust
-
Hohe Volatilität
-
Sensitivität gegenüber Zinsen und Konsumklima
👉 Wer Aktien kaufen möchte und auf strukturelles Wachstum im Online-Automarkt setzt, könnte die Carvana Aktie nach dem Kursrückgang als spekulative Chance betrachten – bei entsprechendem Risikobewusstsein.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.
Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.
Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
YouTube Börsen Wissen für Alle
🧠 Fazit: Wachstumswert mit hoher Schwankung
Die Carvana Aktie reagierte heftig auf die EBITDA-Enttäuschung – operativ bleibt das Unternehmen jedoch klar auf Wachstumskurs.
Rekordumsätze, steigende Einheitenverkäufe und ein optimistischer Ausblick sprechen für eine langfristige Story.
👉 Für risikobereite Anleger, die gezielt Aktien kaufen, bleibt Carvana ein dynamischer Wachstumswert mit entsprechend hoher Volatilität.
Carvana Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
❓ FAQ zur Carvana Aktie
❓ Ist die Carvana Aktie aktuell kaufenswert?
Die Carvana Aktie kann für wachstumsorientierte Anleger interessant sein, da das Unternehmen stark steigende Umsätze und Fahrzeugverkäufe meldet. Wer Aktien kaufen möchte, sollte jedoch die hohe Volatilität und mögliche Margenschwankungen berücksichtigen.
❓ Warum ist die Carvana Aktie zuletzt gefallen?
Die Aktie brach deutlich ein, nachdem das bereinigte EBITDA hinter den Analystenerwartungen zurückblieb. Trotz Rekordumsätzen sorgte die Margenentwicklung kurzfristig für Enttäuschung.
❓ Wie entwickelt sich das Wachstum bei Carvana?
Carvana verzeichnete im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 58 % sowie ein starkes Plus bei verkauften Fahrzeugen. Auch im Gesamtjahr 2025 wurden Rekordwerte erreicht.
❓ Welche Risiken bestehen bei der Carvana Aktie?
Zu den wichtigsten Risiken zählen Zinsentwicklung, Konsumklima, Margendruck sowie die hohe Schwankungsanfälligkeit von Wachstumsaktien im E-Commerce- und Autosektor.
❓ Für welche Anleger eignet sich die Carvana Aktie?
Die Carvana Aktie eignet sich vor allem für Anleger mit höherer Risikobereitschaft, die gezielt Aktien kaufen und auf strukturelles Wachstum im Online-Automarkt setzen möchten.
BÖRSE HEUTE: DAX und Nasdaq im Minus – Gold und Silber steigen deutlich (23.02.2026)
Krypto-News: Bitcoin verliert 2 % 🚩 Wird die Kryptowährung erneut fallen?
BÖRSE AKTUELL: Umwälzungen auf den europäischen Märkten nach Handelskonflikten – was ist zu beachten? 🔎
Figma Aktie nach Zahlen +15 %: Jetzt Aktien kaufen trotz Nettoverlust? 🎨
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.