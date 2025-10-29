Börse USA – Fed-Zinsentscheid im Fokus: Zinssenkung, QT-Ende und Marktausblick

Die US Börse steht heute ganz im Zeichen der Federal Reserve (Fed). Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt bereits als ausgemachte Sache – doch die eigentliche Spannung liegt in der Pressekonferenz von Jerome Powell.

Die Anleger an der Börse USA hoffen auf Hinweise, ob die Fed ihre geldpolitische Lockerung fortsetzt oder beim Abbau der Bilanz (QT) einen Kurswechsel einleitet. Parallel bleiben auch die Themen Unternehmensgewinne und das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping im Fokus.

Zur Stunde notiert der Nasdaq 100 bei +0,34 %, nachdem er zuvor kurzzeitig über 0,60 % im Plus lag. Der Index hält sich in der Nähe seiner Rekordstände und verzeichnet die dritte Gewinnserie in Folge – ein Zeichen solider Marktstimmung trotz geldpolitischer Unsicherheit.

🧠 Drei Key Takeaways

💸 Zinssenkung eingepreist: Der Markt erwartet mit nahezu 100 % Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte . Die größere 50-bp-Option wurde verworfen und liegt bei nur 3 % Wahrscheinlichkeit .

📊 QT-Ende als mögliches Signal: Sollte Powell heute das Ende des Bilanzabbaus (Quantitative Tightening) andeuten, wäre das ein bullishes Signal für die US Börse .

💬 Powells Ton entscheidend: Bleibt die Rhetorik neutral oder hawkish, könnte der US-Dollar zulegen und die Aktienmärkte kurzfristig korrigieren.

US Börse im Fokus – Zinsentscheidung der Fed

🏦 Fed-Zinsentscheid: Mehr als nur eine Formalität

Heute steht der Zinsentscheid der Federal Reserve im Mittelpunkt des Börsengeschehens. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt als sicher – doch die Zukunft der Geldpolitik bleibt offen.

Die Fed hat bereits den September-CPI-Bericht ausgewertet, der unter den Erwartungen, aber weiterhin über dem Inflationsziel lag.

Ein zusätzliches Risiko: Der US-Regierungsstillstand, der sich wohl bis in den November hinzieht, verhindert, dass die Fed aktuelle Inflations- und Arbeitsmarktdaten erhält. Das erschwert die Prognose für Dezember – und könnte den Druck auf weitere Zinssenkungen erhöhen.

📉 Was passiert nach der Zinssenkung?

Die Fed hat signalisiert, dass weitere Zinssenkungen folgen könnten, insbesondere nach den weichen CPI-Daten.

Aktuell rechnen die Märkte für Dezember mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit für eine weitere Senkung um 25 Basispunkte.

Allerdings könnte Powell in seiner Pressekonferenz einen vorsichtigeren Ton anschlagen – insbesondere, wenn die Diskussion auf den Bilanzabbau (QT) übergeht.

Ein zu zurückhaltender Auftritt würde wahrscheinlich den US-Dollar stärken und an der Börse USA kurzfristig für Druck sorgen.

💰 Ende von QT? Ein mögliches Gamechanger-Signal

Ein besonders spannender Aspekt: die Zukunft des QT-Programms.

Derzeit reduziert die Fed ihre Bilanz nur noch um rund 5 Milliarden USD pro Woche, während Powell bereits andeutete, dass das Ende des QT-Zyklus naht.

Dafür sprechen mehrere Indikatoren:

Bankreserven gelten nicht mehr als „ample“ (reichlich), sondern nur noch als „adequate“ (ausreichend).

Die Reverse-Repo-Fazilität ist nahezu leer – ein Zeichen, dass kaum Überschussliquidität im System vorhanden ist.

Das Fed-Bilanzvolumen wurde bereits um ein Drittel reduziert, während die Systemreserven weiter schrumpfen.

Sollte Powell heute oder spätestens im November das Ende des QT-Programms ankündigen, wäre das ein starkes bullishes Signal für US-Aktien – insbesondere für die Tech-Werte im NASDAQ (US100).

📘 Fazit

Die Börse USA blickt auf einen entscheidenden Tag: Eine Zinssenkung ist bereits eingepreist, doch der Markt wartet auf Hinweise zur weiteren Geldpolitik.

Das Ende des QT-Programms könnte als Katalysator für neue Höchststände wirken, während ein hawkisher Ton kurzfristige Gewinnmitnahmen auslösen könnte.

Die US Börse bleibt somit in einer sensiblen Balance zwischen geldpolitischer Hoffnung und makroökonomischer Unsicherheit – mit der Fed als Taktgeber der nächsten Marktbewegung.

Nasdaq 100 Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

