Börse USA: Shutdown drückt Wall Street tief ins Minus

Das Wichtigste in Kürze Längster Shutdown der US-Geschichte

Tech-Sektor verliert

Verbraucherstimmung sinkt

Die Börse USA steht erneut stark unter Druck. Anleger ziehen sich zunehmend aus risikoreichen Anlagen zurück, nachdem sich die Sorgen über den anhaltenden US-Government-Shutdown und schwache Wirtschaftsdaten weiter verschärfen. Die Stimmung an der Wall Street hat sich deutlich eingetrübt – die Korrekturphase gewinnt an Dynamik. 🧠 Drei Key Takeaways ⚠️ Längster Shutdown der US-Geschichte: Regierungslähmung sorgt für steigende Unsicherheit und wirtschaftliche Schäden.

💻 Tech-Sektor verliert: Anleger fordern konkrete Monetarisierungsstrategien bei KI- und Technologieaktien.

📉 Verbraucherstimmung sinkt: Der Michigan-Index signalisiert breitflächigen Vertrauensverlust der Konsumenten. 💥 Wall Street in der Korrektur – Risikoaversion dominiert den Markt 📊 Zum Wochenausklang setzt sich die Korrektur an den US-Börsen fort. Der Nasdaq 100 verliert 1,9 % ,

während der S&P 500 und der Russell 2000 jeweils über 1,3 % nachgeben. Seit Wochenbeginn ist eine spürbare Abnahme der Risikobereitschaft zu beobachten. Investoren reagieren empfindlich auf den Mangel an positiven Impulsen – insbesondere aus dem Technologiesektor, wo hohe Erwartungen an KI-Investitionen und Capex-Programme bislang ohne klare Monetarisierungsperspektive bleiben. Der Markt verlangt zunehmend Ergebnisse in Quartalen, nicht in Jahren. 🏛️ US-Government-Shutdown erreicht kritischen Punkt ⚠️ Der US-Haushaltsstillstand ist der längste in der Geschichte und wird immer mehr zu einem realen wirtschaftlichen Risiko. Kevin Hassett , Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, spricht von „viel schlimmeren Auswirkungen als erwartet“ .

Scott Bessent warnt, dass ein großer Teil der US-Wirtschaft faktisch bereits in der Rezession sei.

Auch Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, teilt diese Bedenken. Sollte keine schnelle Einigung im Budgetstreit erzielt werden, könnten die US-Indizes weiter abrutschen und die Korrektur deutlich vertiefen. 📉 Schwache Verbraucherdaten verschärfen die Unsicherheit 📊 Der aktuelle Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan zeigt eine deutliche Verschlechterung der Stimmung in allen Segmenten: Besonders stark fiel der Teilindex für „Current Conditions“ (aktuelle Lage).

Auch Inflationserwartungen stiegen leicht an. Diese Daten wiegen besonders schwer, da der Shutdown die Veröffentlichung vieler offizieller Makrodaten blockiert. Marktteilnehmer stützen sich daher stärker auf private Umfragen, die ein düsteres Bild der Konsumlaune zeichnen. 📉 Technische Lage: Indizes auf Monatstief gefallen 📊 Die Kombination aus politischer Unsicherheit, negativen Daten und sinkender Risikobereitschaft hat die US-Märkte auf den tiefsten Stand seit über einem Monat gedrückt.

Vor allem der Nasdaq 100 steht unter Druck, da sich Anleger von hoch bewerteten Tech- und KI-Aktien trennen und defensivere Werte bevorzugen. 💬 Fazit – Börse USA: Nervosität wächst, Rezessionssorgen nehmen zu ⚖️ Die Börse USA befindet sich in einer Phase erhöhter Volatilität und Unsicherheit.

Der längste Shutdown der Geschichte, schwache Verbraucherdaten und fehlende Fortschritte bei KI-Investitionen lassen Anleger zunehmend pessimistisch werden. Kurzfristig bleibt das Sentiment negativ – erst eine politische Einigung oder positive Unternehmensberichte könnten die Trendwende einleiten. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

