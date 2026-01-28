Borussia Dortmund Prognose (BVB-Aktie) – Aktien Check im Aktien Marathon

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

► Borussia Dortmund WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092 / Symbol: BORUF / Kürzel: BVB

✅ Drei Key Takeaways

Übergeordneter Abwärtstrend bestätigt

Die Borussia Dortmund Prognose bleibt klar bärisch, da die Aktie sowohl im Wochen- als auch im Tageschart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) notiert.

Begrenztes Aufwärtspotenzial, erhöhte Risiken

Kurzfristige Erholungen sind möglich, scheitern jedoch regelmäßig im Bereich der SMA200. Solange kein bestätigter Ausbruch erfolgt, überwiegen im Aktien Marathon die Abwärtsrisiken.

Kein Titel für den langfristigen Vermögensaufbau

Die BVB-Aktie ist ein Liebhaberpapier mit geringer Dividendenattraktivität und eignet sich nicht für eine langfristige Aktien-Marathon-Strategie.

Im Aktien Marathon analysieren wir regelmäßig ausgewählte Aktien mit einem klaren Fokus auf die langfristige Entwicklung. Kurz- und mittelfristige Schwankungen spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Im Mittelpunkt stehen fundamentale Kennzahlen, strukturelle Trends und charttechnische Entwicklungen mit einem langfristigen Zeithorizont.

In dieser Borussia Dortmund Prognose bewerten wir die BVB-Aktie unter fundamentalen und technischen Gesichtspunkten. Die zugrunde liegenden Daten werden bis 2028 / 2029 projiziert. Ziel ist es, insbesondere langfristig orientierten Anlegern eine belastbare Entscheidungsgrundlage für den Aktien Marathon zu liefern.

Aktien Check: Borussia Dortmund (BVB)

Chartcheck – Wochenchart

Das Allzeithoch der Borussia-Dortmund-Aktie wurde im November 2018 bei 10,29 EUR markiert. In den Folgejahren kam es zu einer ausgeprägten Abwärtsbewegung, die den Kurs bis 2020 in den Bereich von 3,50 EUR führte. Zwar konnte sich die Aktie anschließend erholen und bis Mitte August 2021 auf rund 6,60 EUR steigen, nachhaltig war diese Bewegung jedoch nicht.

Im Wochenchart ist klar erkennbar, dass die Aktie im August 2021 exakt an die SMA200 (aktuell bei 3,70 EUR) herangelaufen ist. Der Docht der Wochenkerze erreichte diese Durchschnittslinie punktgenau, bevor der Kurs erneut nach unten abgewiesen wurde. Seit 2023 bewegt sich die BVB-Aktie überwiegend seitwärts im Bereich der SMA20 (3,38 EUR) und SMA50 (3,46 EUR).

Im Rahmen einer Entlastungsbewegung im Mai 2025 wurde die SMA200 erneut angelaufen, konnte jedoch trotz mehrerer Versuche nicht überwunden werden. Die Kursmuster sind im Wochenchart klar strukturiert und technisch gut interpretierbar.

Solange die Aktie per Wochenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt die übergeordnete Bewegung abwärtsgerichtet. Mögliche Kursziele auf der Unterseite sind das Wochentief aus Januar 2025 bei 2,79 EUR sowie darunter der Bereich um 2,50 EUR.

Kurzfristige Erholungsbewegungen über die SMA20 oder SMA50 sind möglich, entscheidend bleibt jedoch das Verhalten im Bereich der SMA200. Gelingt ein Wochenschluss über der SMA200 und ein bestätigter Ausbruch über das letzte Hoch bei 4,15 EUR, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum offenen GAP bei 4,91 EUR ergeben.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart – Borussia Dortmund Prognose:

bärisch

Chartcheck – Tageschart

Im Tageschart wird die seit Mai 2025 laufende Abwärtsbewegung noch deutlicher sichtbar. Erholungsbewegungen waren selten und wurden schnell für Gewinnmitnahmen genutzt. Seit Anfang November konsolidiert die Aktie in einer engen Handelsspanne.

Die Aufwärtsimpulse scheiterten in den vergangenen Monaten regelmäßig an der SMA20 (3,31 EUR). Erst in den letzten Handelswochen konnte sich die Aktie kurzfristig über die SMA20 und SMA50 (3,30 EUR) schieben, ohne jedoch nachhaltige Stärke zu entwickeln. Infolge moderater Gewinnmitnahmen fiel der Kurs erneut unter beide Durchschnittslinien zurück.

Damit ist auch das Tageschart klar bärisch zu interpretieren. Solange die BVB-Aktie unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. Die relevanten Unterstützungszonen wurden bereits in der Tagesanalyse aufgezeigt.

Erst wenn es der Aktie gelingt, sich dynamisch über SMA20 und SMA50 zu etablieren und nach Norden aufzulösen, entsteht kurzfristig Spielraum bis zur SMA200 (3,54 EUR). In diesem Bereich sollten die Kursmuster besonders aufmerksam beobachtet werden.

Unternehmensprofil:

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) ist ein börsennotierter, international führender Fußballclub mit Sitz in Dortmund, der durch Spielbetrieb, Merchandising, TV-Rechte und Sponsoring Umsätze erzielt (Stand 2024: ca. 526 Mio. €). Der BVB war der erste Bundesligaclub, der über ein IPO an die Börse gegangen ist. Als AG hält der BVB mittelbare und unmittelbare Beteiligungen an vielen Tochtergesellschaften.

Aktionärsstruktur BVB:

Quelle: BVB-Geschäftsbericht 2024/2025

YouTube Trading Videos

Der Großteil der Aktien befindet sich im Streubesitz. Anteile werden zudem von Sponsoren und Privatpersonen gehalten.



Wichtige Bewertungskennzahlen BVB 2020 - 2024

Der Umsatz hat sich im Betrachtungszeitraum um gut 200 Mio. EUR erhöht, was eine gute Performance ist. Die Wachstumsdynamik hat allerdings von 2023 auf 2024 nachgelassen.

Die Zahl der Beschäftigten wurde sukzessive erhöht. Gegenüber 2020 wurde die Zahl der Beschäftigten um 250 Menschen aufgestockt.

Das operative Ergebnis lag von 2020 bis 2023 deutlich im negativen Bereich. Erst 2024 wurde ein kleines Plus erwirtschaftet.

Die Entwicklung beim Ergebnis vor Steuern ist etwas erfreulicher als beim operativen Ergebnis. Hier konnte in den letzten drei Jahren des Betrachtungszeitraums ein Gewinn erwirtschaftet werden.

Die Aktionäre haben erst in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums einen Minidividende erhalten.

Die Aktie ist 2024 mit einem KGV von 66,72 bewertet worden und damit sehr teuer

Das Eigenkapital konnte sukzessive erhöht werden. Innerhalb von fünf Jahren konnte das Eigenkapital um 90 Mio. EUR erhöht werden.

Die Eigenkapitalquote liegt 2024 zwar über 50 Prozent ist in den letzten Jahren aber deutlich abgeschmolzen.

Fazit – Borussia Dortmund Aktie im Aktien Marathon

Die Borussia-Dortmund-Aktie weist übergeordnet eine enttäuschende Kursentwicklung auf. Gegenüber dem Allzeithoch hat der Anteilsschein rund zwei Drittel seines Wertes verloren. Auch in den vergangenen Jahren gelang keine nachhaltige Erholung.

Zwar hat der Verein in den letzten beiden Jahren eine Dividende ausgeschüttet, diese fiel jedoch sehr gering aus. Im Rahmen unserer Borussia Dortmund Prognose und unter dem Blickwinkel des Aktien Marathon bleibt festzuhalten:

👉 Die BVB-Aktie ist ein Liebhaberpapier, eignet sich jedoch nicht für einen langfristigen Vermögensaufbau.

FAQ – Borussia Dortmund Prognose & Aktien Marathon

❓ Ist die Borussia-Dortmund-Aktie aktuell kaufenswert?

Nach unserer Borussia Dortmund Prognose ist die BVB-Aktie aktuell nicht kaufenswert. Sowohl Wochen- als auch Tageschart zeigen eine bärische Struktur, und der Kurs notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten.

❓ Wie lautet die langfristige Borussia Dortmund Prognose?

Langfristig bleibt die Borussia Dortmund Prognose verhalten bis negativ. Trotz stabiler sportlicher Perspektiven konnte die Aktie strukturell kein nachhaltiges Wachstum entwickeln und liegt deutlich unter dem Allzeithoch.

❓ Ist die BVB-Aktie für den Aktien Marathon geeignet?

Nein. Im Rahmen des Aktien Marathon eignet sich die BVB-Aktie nicht für den langfristigen Vermögensaufbau, da es an kontinuierlichem Kurswachstum und attraktiver Dividendenrendite fehlt.

❓ Welche Rolle spielt die Charttechnik in der BVB-Prognose?

Die Charttechnik ist zentral für die Borussia Dortmund Prognose. Solange die Aktie unter der SMA20, SMA50 und insbesondere unter der SMA200 notiert, bleibt das übergeordnete Szenario bärisch.

❓ Welche Kursziele sind bei der BVB-Aktie möglich?

Auf der Unterseite liegen mögliche Kursziele bei 2,79 EUR und darunter bei 2,50 EUR. Erst ein bestätigter Ausbruch über die SMA200 könnte Potenzial bis 4,91 EUR eröffnen.

❓ Zahlt Borussia Dortmund regelmäßig Dividenden?

Borussia Dortmund hat zuletzt Dividenden ausgeschüttet, diese fielen jedoch sehr gering aus. Für Dividendenstrategien im Aktien Marathon ist die Aktie daher ungeeignet.

❓ Warum wird die BVB-Aktie als Liebhaberpapier bezeichnet?

Die Aktie wird als Liebhaberpapier eingestuft, da sie eher emotionalen als wirtschaftlichen Kriterien folgt und sich nicht für systematischen Vermögensaufbau eignet.

❓ Für welche Anleger ist die BVB-Aktie interessant?

Die Aktie kann für Fans oder spekulative Anleger interessant sein, ist jedoch keine klassische Langfristinvestition im Sinne einer Aktien-Marathon-Strategie.