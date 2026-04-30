Brenntag Aktie im Fokus: Prognose, Analyse und Kursziele 2026

Das Wichtigste in Kürze Die Brenntag Aktie bleibt fundamental unter Druck

bleibt fundamental unter Druck Charttechnisch zeigt die Aktie im Fokus eine Stabilisierung

Das Marktumfeld bleibt unsicher

Die Brenntag Aktie bleibt trotz schwieriger Rahmenbedingungen im Fokus der Anleger. Das Management erwartet kurzfristig keine spürbare Verbesserung des Marktumfelds. ► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR ⚡ Key Takeaways Die Brenntag Aktie bleibt fundamental unter Druck, mit deutlichen Rückgängen bei Umsatz und Gewinn im Jahresvergleich.

bleibt fundamental unter Druck, mit deutlichen Rückgängen bei Umsatz und Gewinn im Jahresvergleich. Charttechnisch zeigt die Aktie im Fokus eine Stabilisierung mit Chancen auf weitere Kursanstiege oberhalb der SMA20.

Das Marktumfeld bleibt unsicher - Chancen durch geringeren Wettbewerbsdruck stehen Risiken durch schwache Nachfrage gegenüber. Fundamentaldaten der Brenntag Aktie Aktueller Preis: 59,72 EUR

59,72 EUR Marktkapitalisierung: 8,62 Mrd. EUR

8,62 Mrd. EUR Umsatz 2025: 15,17 Mrd. EUR

15,17 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024): 40,44 %

40,44 % KGV 2025:* 17,75

4-Wochen-Performance: +0,89 %

+0,89 % Dividendenrendite 2025:* 3,18 %

Branche: Chemie

Chemie Bewertung: stark unterbewertet

* Prognose Aktie im Fokus: Marktumfeld bleibt herausfordernd Die Brenntag Aktie steht weiterhin unter dem Einfluss geopolitischer Unsicherheiten. Öl als zentraler Rohstoff der Chemieindustrie spielt eine entscheidende Rolle. Eine mögliche Stabilisierung der Ölpreise könnte mittelfristig unterstützend wirken, allerdings dürfte die Normalisierung der Lieferketten Zeit benötigen. Der Krieg im Nahen Osten hat die Aktie zunächst belastet, jedoch sehen Analysten auch potenzielle Vorteile für Chemieunternehmen: Rückgang des Wettbewerbsdrucks

Abbau von Überkapazitäten

Möglichkeit steigender Marktpreise Dem gegenüber steht das Risiko einer schwächeren Nachfrage, deren Ausmaß derzeit schwer abschätzbar ist. Geschäftsentwicklung: Deutlicher Gewinnrückgang Die aktuellen Zahlen zeigen die Belastung des Marktes: Umsatz 2025: 15,2 Mrd. EUR (-3,7 % im Jahresvergleich)

15,2 Mrd. EUR (-3,7 % im Jahresvergleich) EBITDA: 1,288 Mrd. EUR (-8,6 % im Jahresvergleich)

1,288 Mrd. EUR (-8,6 % im Jahresvergleich) Gewinn nach Steuern: 265 Mio. EUR (-50,6 % im Jahresvergleich) Die Schwäche betrifft alle Regionen und Geschäftsbereiche. Für das laufende Jahr bleibt der Ausblick verhalten. Der Fokus liegt klar auf: Profitabilität

Kostendisziplin

Effizienzsteigerung Chartanalyse: Brenntag Aktie im Fokus der technischen Erholung Tageschart: Aufhellung mit Chancen nach oben Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einem Abwärtstrend seit Mitte 2025 konnte sich die Brenntag Aktie stabilisieren und eine deutliche Erholung einleiten. Besonders auffällig ist die Ausbildung einer V-Formation. Wichtige Entwicklungen: Neues Jahreshoch bei 62,36 EUR

Stabilisierung im Bereich um 60 EUR

Kurs oberhalb der wichtigen Durchschnittslinien Wichtige Marken: Support: 58,83 EUR (SMA20), 54,23 EUR (SMA50)

58,83 EUR (SMA20), 54,23 EUR (SMA50) Widerstände: 68,70 EUR, 73,62 EUR, 77,52 EUR Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv. Prognose Tageschart: bullisch Wahrscheinlichkeiten: Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 % YouTube Trading Videos 4h-Chart: Kurzfristig entscheidende Marken Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich die Brenntag Aktie im Fokus einer Konsolidierung: Rücksetzer an die SMA20

Stabilisierung im kurzfristigen Bereich

Erneute Aufwärtsbewegung möglich bei Bruch über 60 EUR Kritische Marken: Oberseite: Rückkehr über SMA20 als Signal für Stärke

Rückkehr über SMA20 als Signal für Stärke Unterseite: Verlust der SMA50 würde Schwäche signalisieren Prognose 4h-Chart: bullisch bis neutral Wahrscheinlichkeiten: Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 % Widerstände und Unterstützungen der Brenntag Aktie Widerstände:

59,96 EUR

60,04 EUR

60,17 EUR

62,36 EUR

68,70 EUR

77,52 EUR Unterstützungen:

59,14 EUR

58,83 EUR

58,70 EUR

54,23 EUR

54,14 EUR

52,13 EUR

51,72 EUR

47,25 EUR

44,80 EUR Fazit: Brenntag Aktie im Fokus zwischen Stabilisierung und Unsicherheit Die Brenntag Aktie zeigt trotz schwacher Fundamentaldaten erste charttechnische Stabilisierungstendenzen. Kurzfristig überwiegt eine leicht positive Dynamik, während mittelfristig weiterhin Unsicherheiten dominieren. Für Anleger bleibt die Aktie im Fokus: Chancen durch Marktbereinigung im Chemiesektor

Risiken durch schwache Nachfrage und geopolitische Faktoren Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von der Stabilisierung des Marktumfelds und der Nachfrageentwicklung ab. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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