ETF Analyse der Woche: HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Prognose 2026

In der aktuellen ETF Analyse der Woche steht der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD im Fokus. Der ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nach und ermöglicht Anlegern den Zugang zu den größten börsennotierten Immobilienunternehmen aus den entwickelten Volkswirtschaften weltweit.

Mit einem Schwerpunkt auf dem globalen Immobiliensektor bietet der ETF eine breite Diversifikation über verschiedene Immobilienmärkte hinweg. Besonders stark vertreten sind dabei Unternehmen aus den USA.

► HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD WKN: A1JCM0 / IE00B5L01S80 / Ticker: H4ZL

⚡ Key Takeaways

Positive Charttechnik: Der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD zeigt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart ein bullisches Bild. Solange wichtige Unterstützungen wie die SMA20 verteidigt werden, bleiben die Chancen auf weitere Kursanstiege intakt.

Der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD zeigt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart ein bullisches Bild. Solange wichtige Unterstützungen wie die SMA20 verteidigt werden, bleiben die Chancen auf weitere Kursanstiege intakt. Breite Immobilien-Diversifikation: Mit 365 Positionen bietet der ETF Zugang zu den größten börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem US-Immobilienmarkt, was zu einer erhöhten regionalen Abhängigkeit führt.

Mit 365 Positionen bietet der ETF Zugang zu den größten börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem US-Immobilienmarkt, was zu einer erhöhten regionalen Abhängigkeit führt. Attraktive Kosten, aber mäßige Langfristperformance: Die Gesamtkostenquote von lediglich 0,24% p.a. ist attraktiv. Trotz einer positiven Entwicklung seit Auflage blieb die langfristige Rendite jedoch hinter vielen breit gestreuten Aktien-ETF zurück. Daher erscheint der ETF aktuell nicht als bevorzugte Anlageoption.

Wichtige Basisdaten

Merkmal Daten Anlageschwerpunkt Immobilien weltweit Fondsgröße 1,786 Mrd. EUR Gesamtkostenquote (TER) 0,24% p.a. Replikation Physisch (vollständige Replikation) Vergleichsindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Strategie Long Only Nachhaltigkeit Nein Anzahl Positionen 365 Fondswährung USD Währungssicherung Keine Auflagedatum 20.06.2011 Ausschüttung Ausschüttend Ausschüttungsintervall Quartalsweise Fondsdomizil Irland

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Prognose - Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der ETF konnte sich nach seinem Tief im Oktober 2023 kontinuierlich erholen. Nach einer längeren Seitwärtsphase gelang zunächst der Anstieg über die 20-Wochen-Linie (SMA20) und anschließend über die 200-Wochen-Linie (SMA200). Ein nachhaltiger Ausbruch blieb zunächst aus.

Nach einem weiteren Rücksetzer wurde die Aufwärtsbewegung erneut aufgenommen. Besonders positiv ist zu bewerten, dass die 50-Wochen-Linie (SMA50) zuletzt als zuverlässige Unterstützung fungierte. Von dort aus setzte sich die Aufwärtsbewegung entlang der SMA20 fort.

Technische Einschätzung Wochenchart

SMA20: 20,29 EUR

SMA50: 19,59 EUR

SMA200: 19,38 EUR

Solange sich der ETF oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleibt das mittelfristige Chartbild konstruktiv. Ein Ausbruch über das jüngste Verlaufshoch könnte weiteres Potenzial bis in den Bereich von 22,48 EUR eröffnen.

Sollte dagegen die SMA200 unterschritten werden und sich der ETF nachhaltig darunter etablieren, könnte das Tief aus März 2025 erneut in den Fokus rücken.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: Bullisch

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Prognose - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im Tageschart präsentiert sich der ETF derzeit freundlich. Der Rücksetzer im März 2026 wurde im Bereich der 200-Tage-Linie erfolgreich aufgefangen. Bereits im vierten Quartal 2025 zeigte sich die hohe Relevanz dieser Unterstützung.

Im Anschluss gelang der Anstieg über die SMA20 und die SMA50. Zuletzt wurde Schwäche bereits im Bereich der SMA50 konsequent aufgefangen.

Technische Einschätzung Tageschart

SMA20: 20,57 EUR

SMA50: 20,45 EUR

SMA200: 19,74 EUR

Der ETF notiert aktuell oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnitte. Solange die SMA20 per Tagesschluss verteidigt wird, bleibt die kurzfristige Aufwärtsbewegung intakt.

Ein Rückfall unter die SMA50 könnte hingegen eine erneute Bewegung in Richtung SMA200 auslösen. Dort wäre wieder mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung zu rechnen.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: Bullisch

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Risikoanalyse des HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Volatilität

Zeitraum Volatilität 1 Jahr 11,60% 3 Jahre 13,88% 5 Jahre 15,31%

Rendite-Risiko-Verhältnis

Zeitraum Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,03 3 Jahre 0,52 5 Jahre 0,14

Maximum Drawdown

Zeitraum Maximaler Rückgang 1 Jahr -8,20% 3 Jahre -18,14% 5 Jahre -29,21% Seit Auflage -42,82%

Die Kennzahlen zeigen, dass der ETF zwar von langfristigen Immobilienzyklen profitieren kann, gleichzeitig aber deutlichen Schwankungen und teilweise erheblichen Rücksetzern unterliegt.

Top 10 Positionen des Fonds

Gut 19 Prozent des Vermögens sind in den Top 3 Positionen investiert, allerdings sind 9 der Top 10 Investments in den USA.

Länderaufteilung des Fonds

85 Prozent des Anlagevermögens ist in Immobilienfonds gebunden, gefolgt von Immobilienanlagen und -dienstleistungen.

Die USA spielen für den ETF eine zentrale Rolle. Dieser Markt dominiert mit über 60 Prozent, der japanische und der australische Markt folgen auf den nächsten Plätzen, haben aber nur eine untergeordnete Bedeutung.

*Stand 11.06.2026



* Stand 11.06.2026 / Quelle: justetf.com

Das Minus von 6,5 Prozent im März ist die schlechteste Performance seit September 2022. Der Verlust wurde aber direkt im Folgemonat wieder kompensiert.



* Stand 11.06.2026 / Quelle: HSBC





Renditeentwicklung des HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Zeitraum Performance Laufendes Jahr +11,78% 1 Monat +1,50% 3 Monate +3,31% 6 Monate +12,31% 1 Jahr +11,93% 3 Jahre +23,47% 5 Jahre +11,30% Seit Auflage +154,82% 2025 -2,91% 2024 +7,61% 2023 +6,21% 2022 -20,44%

Quellen: justETF, Morningstar, Finanzen.net, VanEck

Fazit zur HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Prognose

Im Rahmen der aktuellen ETF Analyse der Woche zeigt sich der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD sowohl im Wochen- als auch im Tageschart weiterhin in einer grundsätzlich positiven technischen Verfassung. Die relevanten gleitenden Durchschnitte wurden zurückerobert und dienen derzeit als wichtige Unterstützungszonen.

Trotz der stabilen Chartstruktur sollten Anleger die vergleichsweise hohe Abhängigkeit vom US-Immobilienmarkt sowie das bestehende Währungsrisiko berücksichtigen. Zudem bleibt die Entwicklung des globalen Immobiliensektors eng mit dem Zinsumfeld verbunden.

Aus technischer Sicht ist die kurzfristige HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Prognose aktuell zwar bullisch, die langfristige Renditeentwicklung fällt jedoch im Vergleich zu vielen anderen ETF-Segmenten eher unterdurchschnittlich aus. Vor diesem Hintergrund bietet sich der ETF nach unserer aktuellen Einschätzung derzeit nicht als bevorzugtes Investment an.

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FAQ zum HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Was ist der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?

Der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD ist ein Immobilien-ETF, der den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachbildet. Anleger erhalten dadurch Zugang zu den größten börsennotierten Immobilienunternehmen aus entwickelten Ländern weltweit.

Welche Unternehmen sind im HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD enthalten?

Der ETF investiert in rund 365 Immobilienunternehmen und REITs (Real Estate Investment Trusts). Der Schwerpunkt liegt auf entwickelten Märkten wie den USA, Japan, Australien und Europa.

Ist der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD ein ausschüttender ETF?

Ja, der ETF ist ausschüttend. Die Erträge werden quartalsweise an die Anleger ausgezahlt.

Wie hoch sind die Kosten des HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,24% pro Jahr. Damit zählt der ETF zu den kostengünstigen Möglichkeiten, weltweit in Immobilienaktien zu investieren.

Wie lautet die aktuelle HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Prognose?

Die aktuelle HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Prognose ist aus charttechnischer Sicht bullisch. Solange der ETF oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Welche Risiken bietet der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?

Zu den wichtigsten Risiken zählen die Entwicklung der globalen Immobilienmärkte, steigende Zinsen, regionale Konzentrationen insbesondere in den USA sowie das bestehende Währungsrisiko, da der ETF nicht gegen Wechselkursschwankungen abgesichert ist.

Für welche Anleger eignet sich der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?

Der ETF eignet sich für Anleger, die ihr Portfolio um den globalen Immobiliensektor ergänzen möchten und bereit sind, die typischen Schwankungen von Immobilienaktien und REITs zu akzeptieren.

Wie hat sich der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD entwickelt?

Seit seiner Auflage im Jahr 2011 konnte der ETF eine Wertentwicklung von über 150% erzielen. Allerdings verlief die Entwicklung phasenweise deutlich schwankungsanfälliger als bei breit diversifizierten Aktien-ETFs.

Ist der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD aktuell kaufenswert?

Die technische Ausgangslage ist derzeit positiv. Aufgrund der langfristig eher unterdurchschnittlichen Renditeentwicklung und der bestehenden Risiken wird der ETF aktuell jedoch nicht als bevorzugtes Investment eingestuft.

Wie oft schüttet der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Dividenden aus?

Der ETF schüttet seine Erträge viermal pro Jahr aus. Anleger profitieren somit von regelmäßigen Ausschüttungen aus den Erträgen der enthaltenen Immobilienunternehmen und REITs.