Öl Preis aktuell: Geopolitik treibt Brent – Brent Prognose mit Aufwärtspotenzial

- Öl Preis bleibt unterstützt
- Brent Prognose zeigt Aufwärtspotenzial
- Hohe Abhängigkeit von Politik
- Öl Preis bleibt unterstützt
- Brent Prognose zeigt Aufwärtspotenzial
- Hohe Abhängigkeit von Politik
Der Öl Preis ist zum Wochenstart deutlich gestiegen. Haupttreiber sind die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie widersprüchliche Berichte rund um mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Trotz Unsicherheiten bleibt die Brent Prognose kurzfristig klar nach oben gerichtet.
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Der Brent-Kontrakt für Juli hält sich aktuell über 100 USD pro Barrel, während der Juni-Kontrakt nahe 108 USD notiert. Auch weiter entfernte Futures ziehen an, was auf steigende Erwartungen im Markt hindeutet. Besonders auffällig: Der August-Kontrakt bewegt sich bereits in Richtung neuer lokaler Hochs.
Gescheiterte Verhandlungen belasten den Öl Preis
Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Islamabad endeten ohne Ergebnis. Die US-Seite zog ihre Verhandler zurück und begründete dies mit mangelnder Kompromissbereitschaft Irans.
Parallel dazu fanden diplomatische Gespräche in Oman statt, insbesondere zur strategisch wichtigen Straße von Hormus. Diese Region bleibt ein zentraler Faktor für die Entwicklung des Öl Preis und spielt eine entscheidende Rolle in jeder Brent Prognose.
Iran-Strategie: Fokus auf Öl-Export statt Atomgespräche
Berichten zufolge hat Iran einen Vorschlag eingebracht, der eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsieht, während Atomverhandlungen verschoben werden sollen.
Für den Ölmarkt ist diese Entwicklung entscheidend:
- Priorisierung von Öl-Exporten signalisiert Angebotsfokus
- Atomkonflikt bleibt ungelöst
- Unsicherheit bleibt hoch
Diese Kombination sorgt dafür, dass die Brent Prognose weiterhin von Risikoprämien geprägt ist.
Zweifel an der Verlässlichkeit der Berichte
Ein Teil der Marktbewegung basiert auf Berichten mit anonymen Quellen. Diese werden von einigen Marktteilnehmern kritisch gesehen, da sie schwer überprüfbar sind.
Gleichzeitig gelten solche Insiderinformationen oft als frühzeitige Indikatoren für politische Entwicklungen, was ihren Einfluss auf den Öl Preis verstärkt.
Angebotsrisiko: Iran nähert sich Lagerkapazitätsgrenze
Laut aktuellen Einschätzungen könnte Iran seine Lagerkapazitäten bald erreichen. Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf die Produktion:
- Lagerkapazität: ca. 120 Mio. Barrel
- Produktion: ca. 3,3–3,4 Mio. Barrel pro Tag
- Mögliche Konsequenz: Produktionsstopps
Sollte es dazu kommen, würde dies das Angebot weiter verknappen und den Öl Preis zusätzlich stützen.
Brent-Rohöl-Terminkontrakt für August an der ICE-Börse. Quelle: Bloomberg Finance LP
Aktuelle Preisentwicklung und technische Analyse
Der Brent Ölpreis bewegt sich derzeit im Bereich von 106–108 USD und liegt damit nahe den jüngsten Höchstständen.
Wichtige Marken:
- Widerstand: 105 USD
- Unterstützung: 95 USD
- Weitere Unterstützung: 92 USD (gleitender Durchschnitt)
Der Markt befindet sich weiterhin in Backwardation, was auf eine kurzfristige Angebotsknappheit hindeutet.
Die Terminkurve liegt derzeit auf einem höheren Niveau als noch vor einem Monat. Quelle: Bloomberg Finance LP
Brent Prognose: Szenarien für die kommenden Monate
Die Brent Prognose bleibt stark von geopolitischen Entwicklungen abhängig. Aktuell zeichnen sich zwei Hauptszenarien ab:
Bullishes Szenario:
- Anhaltende Spannungen
- Begrenztes Angebot
- Steigende Futures-Kurve
→ Weiter steigender Öl Preis, insbesondere bei länger laufenden Kontrakten
Bearishes Szenario:
- Schnelle Einigung zwischen USA und Iran
- Wiederaufnahme der Exporte
→ Rückgang des Öl Preis um 10–20% möglich
Langfristig erwartet Goldman Sachs einen Ölpreis von etwa 90 USD, während der Markt aktuell niedrigere Werte einpreist.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Brent-Preis notiert auf dem höchsten Stand seit dem 13. April. Eine wichtige Widerstandszone liegt bei 105 $. Im Falle einer Korrektur liegt das erste Ziel bei 95 $, gefolgt vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 92 $.
Fazit: Öl Preis bleibt volatil – Brent Prognose positiv mit Risiken
Der Öl Preis wird weiterhin stark von geopolitischen Faktoren beeinflusst. Die aktuelle Brent Prognose zeigt ein Aufwärtspotenzial, das jedoch jederzeit durch politische Entwicklungen gedreht werden kann.
Für Marktteilnehmer bleibt entscheidend:
- Entwicklungen im Nahen Osten genau verfolgen
- Futures-Struktur beobachten
- Angebotsrisiken richtig einschätzen
Kurzfristig dominiert Unsicherheit den Markt, mittelfristig bleibt der Trend beim Öl Preis jedoch unterstützend.
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BÖRSE AKTUELL: Aktienindizes versuchen, sich aufgrund der Hoffnungen auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu erholen 📈
EURUSD unter Druck: Eurozone schwächelt
⚫Brent-Öl über 90 Dollar pro Barrel
WTI Öl fällt nach Öffnung der Straße von Hormus
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