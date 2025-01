Brent-Öl erreicht 80 $ pro Barrel angesichts möglicher neuer Sanktionen gegen Russland

Die Ölpreise stiegen am Freitag, auf dem Weg zu einer dritten Woche in Folge mit Gewinnen, angeheizt durch die Sorge vor möglichen Versorgungsunterbrechungen durch drohende Sanktionen gegen Russland. Die Rohölsorte Brent stieg um mehr als 3 % und durchbrach die 80-Dollar-Marke pro Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit über drei Monaten. Auch die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate legte kräftig zu und stieg auf über 78 Dollar pro Barrel. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Die Gewinne kommen inmitten von Berichten über bevorstehende, umfassende US-Sanktionen gegen den russischen Ölsektor. Die Maßnahmen sollen etwa 180 Öltanker, ein Dutzend Ölhandelsfirmen, zwei große Ölkonzerne und wichtige russische Ölmanager betreffen. Konkret sollen die USA zwei bedeutende Akteure auf dem Ölmarkt ins Visier nehmen: Gazprom Neft und Surgutneftgas. Diese Informationen stammen aus einem Dokument, das unter Ölhändlern kursiert. Die Sanktionen werden voraussichtlich noch heute bekannt gegeben, ein offizieller Kommentar steht jedoch noch aus. Es wird allgemein erwartet, dass die Biden-Regierung die Sanktionen gegen Russland und den Iran verschärfen wird, was den Preisdruck, der bereits durch niedrige Ölvorräte unterstützt wird, weiter erhöht. Die bullische Stimmung wird durch eine Prognose des US-Wetterdienstes für überdurchschnittlich kalte Temperaturen in den zentralen und östlichen USA sowie durch anhaltend kaltes Wetter in Europa, das die Nachfrage nach Heizöl ankurbeln dürfte, weiter gestärkt. Analysten von JPMorgan prognostizieren für das erste Quartal 2025 einen erheblichen Anstieg der weltweiten Ölnachfrage, der zum Teil auf diesen erhöhten Bedarf an Heizbrennstoffen zurückzuführen ist. Auch der Inflationsdruck im Zusammenhang mit möglichen Zöllen trägt zum Anstieg des Rohölpreises bei. Anleger suchen oft Zuflucht vor steigenden Verbraucherpreisen, indem sie Öl-Futures kaufen. Der Anstieg des Rohölpreises erfolgt trotz eines erstarkenden US-Dollars, der Öl für Käufer außerhalb der USA in der Regel verteuert. Rohöl verzeichnet die dritte Woche in Folge Gewinne, da neue Sanktionen drohen. Obwohl die Vereinigten Staaten noch nie mehr russisches Öl gehandelt haben, könnte die Verhängung von Sanktionen andere Länder vom Kauf russischen Öls abhalten. Brent-Rohöl wird heute über 80 $ pro Barrel gehandelt, dem höchsten Stand seit Oktober 2024. Heute wurde mit dem gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt eine sehr wichtige Widerstandsmarke durchbrochen. Auch die 50,0-Fibonacci-Retracement-Linie der letzten großen Abwärtswelle wurde durchbrochen. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

